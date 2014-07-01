Оливковій олії потрібен пічмен

Міжнародна оливкова рада організувала ​ " Розуміння оливкової олії» у понеділок, 30 червня, у конференц-центрі Джейкоба К. Джавітса в Нью-Йорку.

Це складні часи для виробників оливкової олії. Ціни низькі, запаси високі, і імпорт знижується на кожному великому ринку.

Тут, на найбільшому ринку світу, споживання на душу населення не змінювалося роками, незважаючи на всі переконливі причини, чому американці повинні вживати більше оливкової олії та менше інших жирів.

Тут мало що було зроблено, щоб допомогти ситуації, але багато погіршило її.

Вчора я відвідав семінар на Fancy Food Show у Нью-Йорку, де Міжнародна оливкова рада втратив ще одну можливість зробити щось важливе.

Це була вражаюча явка, хоча було важко сказати, хто був там, щоб дізнатися про одну з найважливіших у світі продуктів харчування, а кого заманили туди першим уранці розіграш iPad та безкоштовних пончиків.

Жан-Луї Баржоль

Директор МОК Жан-Луї Баржоль почав з попередження, що, виділивши собі всього 45 хвилин, йому потрібно буде рухатися швидко.

Але 45 хвилин — це достатньо часу, щоб навести переконливі аргументи на користь оливкової олії — залучити нас зображеннями, які розповідають про її багату культуру, висвітлюють її переваги найпростішими словами та пропонують потужні аргументи для розмови, які просочуватимуться до наших присутніх для широкої аудиторії на жвавому виставковому майданчику та за його межами.

Але Баржол не гірник.

До того, як приєднатися до глобального керівного органу Liquid Gold, Barjol представляв виробників цукру, а семінар у підвалі Javits Center був невтішним звітом про ще один товар, якимось чином поданим монотонно з французьким акцентом (я думаю, досягнення саме по собі) .

Після повторної презентації з кількома десятками слайдів, повних графіків, статистики споживання та контрольних показників стандартів, перше запитання від аудиторії було, де він міг знайти мартіні з оливковою олією. Точні мої почуття.

Але так само, як і Початок Лінкольн-центру єдиної кампанії МОК тут у епоху Інтернету (що, ви не пам’ятаєте, щоб бачили ​"Кампанія «Додайте життя»? Той з 342 мільйони ​"враження» це якось скучив за нами всіма?) це була ще одна чудова можливість донести чіткі та відверті повідомлення про оливкову олію. Навіщо це використовувати? Як ним користуватися.

Бюджет цієї кампанії становив 1.7 мільйона доларів (за що ми назвали хлопця Райан Гудспід і блог).

Звісно, ​​всі знають МОК зламався оскільки вона переживає період саморефлексії у своїй заявці на хартію, що підтримує життя. Але ось що я зробив би на місці Баржола (якщо йому дадуть ще один шанс після того, як його термін закінчиться в грудні):

Я б попросив країни-члени схвалити оголошення тендеру на продавця оливкової олії (або жінку). Бажано, щоб він був дуже харизматичним шеф-кухарем, який знайшов час, щоб дізнатися про оливкову олію (ви здивуєтеся, як мало шеф-кухарів це знає), він буде гастролювати по всьому світу цілий рік, демонструючи точні, незабутні виступи для глядачів у всьому світі: Чому використовувати оливкову олію. Як використовувати оливкову олію. Оливкова олія світовий тур.

Я зустрів кухаря кілька років тому в Кордові, який був би хорошим кандидатом. Відомий ресторатор Пол Бартолотта відмовився від створення своєї кулінарної імперії, щоб приєднатися до кампанії якості оливкової олії та освіти.

Бартолотта тримав аудиторію в ​"Beyond Extra Virgin» конференція, зачарована його прямолінійними висловлюваннями та безглуздими словами, приправленими анекдотами його виховання на Середньому Заході. Тоді я сказав йому, що з нього вийде хороший пітман для оливкової олії, і він сказав, що йому це буде дуже цікаво. Невдовзі я згадав про це Баржолу.

Пол Бартолотта

Хтозна, може все склалося по-іншому.

Одна людина. Фронтмен з оливкової олії, щоб говорити не про стандарти, шахрайство та експортні тенденції, а про історію та традиції, просту користь для здоров’я та створення ідеального яєць з оливковою олією першого віджиму.

Знаєте когось, хто б підійшов на цю роботу?