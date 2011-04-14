Виклик друге дослідження UC Davis Olive Center ​"та сама незрозуміла критика», яка могла б викликати ​"непоправної шкоди репутації оливкової олії», – відповіла Міжнародна оливкова рада дослідників у Каліфорнії та Австралії, посилаючись на ​"прихована течія агресії».

Виконавчий директор МОК Жан-Луї Баржоль, який лише нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів — його перша офіційна поїздка на посаді директора — висловив розчарування у своїй заяві про те, що Оливковий центр обернули свою нещодавно створену схвалену МОК дегустаційну групу проти міжнародної організації та її членів.



Режисер звинуватив дослідників UC Davis у співпраці лише тоді, коли їм це було зручно, і закликав усі країни-виробники ​"вступити до лав» членів МОК, щоб ​"знаходити задовільні рішення шляхом конструктивної, всебічної співпраці».

Пан Барджол заявив, що цього літа планується розпочати кампанію вартістю 1.7 мільйона доларів США для популяризації використання оливкової олії в США та Канаді. інтерв'ю минулого тижня що США та Австралія, здавалося, в певному сенсі користуються перевагами МОК. ​"Вони користуються нашими лабораторіями щороку; вони відвідують наші зустрічі, і МОК визнає їхню компетентність у хімічних та сенсорних характеристиках», – сказав він.

Це виявили дослідники Девіса та Австралії ​"найбільш продавані імпортні марки ​"Оливкова олія першого віджиму, яка продається в Сполучених Штатах і купується в роздрібних магазинах по всій Каліфорнії, часто не відповідає сенсорним стандартам МОК щодо оливкової олії першого віджиму», – йдеться у звіті.

Дослідження було проведено Каліфорнійський університет в Олив-центрі Девіса який підтримується Каліфорнійська рада з оливкової олії та його членів, які можуть отримати вигоду від дискредитації імпортованої оливкової олії. Каліфорнійські виробники оливкової олії забезпечують приблизно один відсоток оливкової олії споживаються в Сполучених Штатах, але вони розвивають потенціал для постачання набагато більше.

У листі до членів Каліфорнійської ради з оливкової олії сьогодні президент COOC Брендон Флінн посилався на звіт як ​"чудова можливість залучити громадськість до дискусії про переваги закупівлі оливкової олії у виробників Каліфорнії», заохочуючи їх до ​"використайте цей момент».

Тим часом Боб Бауер, директор філії МОК Північноамериканська асоціація оливкової олії відповів на звіт, сказавши в сьогоднішній заяві, ​"Показово відзначити, що вітчизняна промисловість оливкової олії наполягала на стандартах, менш суворих, ніж стандарти МОК, які прийняли члени NAOOA, оскільки вони сказали, що їх оливкова олія не може відповідати цим стандартам. Проте вони використовують і наголошують на суб’єктивних і відхилених тестах, щоб спробувати змусити людей повірити, що імпортні масла не відповідають цим більш суворим стандартам».

"Споживачі знали, що краще не приймати ​"висновки в останньому дослідженні UC Davis, і ми очікуємо, що те ж саме буде справедливим знову», – додав він.