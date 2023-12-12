У Франції все ще очікується відновлення виробництва після змішаного врожаю

Збір урожаю оливок у Франції триває, і очікування по всій країні відрізняються.

"Оцінки становлять близько 4,400 тонн, це краще, ніж минулого року, але не дуже», — сказала Олександра Паріс, директор із комунікацій та економіки асоціації виробників France Olive. Olive Oil Times.

(Був) рясний урожай, ймовірно, у три-чотири рази більше, ніж минулого року, залежно від регіону, і відмінний стан здоров’я з низьким тиском оливкової плодової мухи та дуже невеликим потемнінням. - Франсуа Оруз, сільськогосподарський експерт, Vignoble Conseil

"Ситуації суттєво відрізняються від одного регіону до іншого і навіть від одного саду до іншого», – додала вона. ​"У нас є дуже завантажені сади, а в інших практично немає оливок».

Якщо ці початкові оцінки справдяться, загальний обсяг виробництва у Франції затьмарить 3,500 тонн оливкової олії вироблено в 2022/23 урожайного року, але не досягають середнього п’ятирічного показника 4,620 тонн.

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За словами Франсуа Оруза, експерта з земель та сільського господарства Vignoble Conseil, більшість виробників на півдні Франції почали збирати врожай у середині жовтня, а більшість виробників раннього врожаю, як очікується, завершать збір до кінця листопада.

"Цього року урожай [відбувся] у чудових умовах, тому що погода досить суха та гарна», — сказав він Olive Oil Times. ​"Велику різницю в порівнянні з минулим роком можна підсумувати двома пунктами для півдня Франції».

«[Був] рясний урожай… залежно від регіону та відмінний стан здоров’я з низьким тиском з боку оливкова фруктова муха і дуже мало підрум’янюється», – додав Оруз. ​"Тому оливки не дуже схильні до передчасного опадання, особливо під впливом сильних вітрів».

Разом із покращенням кількості, Aurouze очікує рік високої якості на основі кількох оливкові олії першого віджиму що він взяв пробу.

"Перші дегустації олії 2023 року дозволяють побачити відмінну якість, з щільними і стійкими ароматами з помірною або слабкою гірчинкою», – сказав він.

Незважаючи на відновлення виробництва, яке очікується цього року – хоча й останнього дані опублікований Європейською комісією прогноз виробництва досягне набагато скромніших 3,600 тонн – виробництво оливкової олії у Франції не відновило максимумів попереднього десятиліття, включаючи рекордні 6,200 тонн, вироблені в 2017/18.

Париж пояснює це тривала посуха зіштовхнулися з південною Європою, що погіршилося через відсутність снігопадів в Альпах минулої зими.

"Нестача води протягом року та посуха влітку вплинули на результативність кампанії», – сказала вона. ​"Ми знаємо, що дощ є важливим чинником падіння врожайності, але в регіонах бувають різні ситуації, коли йдеться про осінні дощі. Тому прогнозувати цьогорічне виробництво оливкової олії ще занадто рано».