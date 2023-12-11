Виготовлення оливкової олії першого віджиму з сицилійського дерева миру

Збір врожаю проводився на Оливковому дереві миру в Палермо, Сицилія, через кілька тижнів після того, як регіональний суперінтендант оголосив його місцем культурного інтересу.

Шана судді і суддя обвинувачення Паоло Борселліно, який вважається однією з найважливіших особистостей у боротьбі з організованою злочинністю в Італії та на міжнародному рівні, дерево виступає як символ відродження, солідарності, миру, громадянської відданості та справедливості.

"Це дерево набуває дедалі більшого соціального значення, тому ми взяли на себе зобов’язання захищати його за допомогою інституцій», – сказала Франческа Граста, співзасновник Центру вивчення Паоло та Ріти Борселліно. Olive Oil Times.

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"Кілька років тому ми почали збирати оливки, які переробляли для столового споживання та віддавали громаді», – додала вона. ​"Виробляємо вже другий рік оливкова олія першого віджиму що також дарується. Дійсно, Оливкове Дерево Миру належить громаді».

Оливкове дерево миру було висаджено на місці вбивства антимафіозного прокурора Паоло Борселліно в 1992 році. (Фото: Навчальний центр Паоло та Ріти Борселліно)

Борселліно був включені у списку героїв журналу Time 2006 разом зі своїм колегою та близьким другом Джованні Фальконе. Вони працювали разом у боротьбі за справедливість і обидва були вбиті з різницею в кілька місяців під час терактів мафії.

Суддя був убитий 19 липня 1992 року від замінованого автомобіля на вулиці Віа Д'Амеліо, Палермо, біля будинку його матері, Марії Піа Лепанто, разом із п'ятьма охоронцями, Агостіно Каталано, Уолтером Едді Косіною, Емануелою Лой, Клаудіо Трайна та Вінченцо Фабіо Лі Мулі. Всі вони були нагороджені золотою медаллю «За громадянську доблесть».

"Ідея посадити оливкове дерево народилася з бажання Піа», — сказав Граста. ​"У наступні місяці була можливість встановити пам’ятний пам’ятник на місці нападу, але під час розмови зі своєю донькою Рітою Піа зізналася їй, що хоче відновити цю трагічну подію через щось, що представляє життя, тому дерево, а особливо оливкове дерево, оскільки воно означає мир».

Жнива врожаю на оливковому дереві миру в Палермо (Фото: Центр вивчення Паоло та Ріти Борселліно)

"Вона дуже хотіла, щоб це місце стало місцем життя і спокою», – додала вона. ​"Ріта додала, що це було б ще важливіше, якби це було з Віфлеєму».

Пропозицію посадити дерево було запущено разом із петицією про збір підписів. Близько 20,000 - підписів з Італії та з-за кордону швидко надійшли до Палермо, і процедура почалася.

Громадська організація International Cooperation South South (CISS) допомогла налагодити перші контакти, потім палестинські та ізраїльські Жінки в Чорному Мирному Руху підтримали організацію та домовились із салезіанською спільнотою долини Кремізан у Віфлеємі – рослина прибула з землі монастиря, де з 1800-х років італійські ченці виробляють оливкову олію зі старовинних оливкових дерев.

Через рік, під час церемонії з нагоди першої річниці події, прірву, спричинену вибухом, засипали землею та посадили Оливкове дерево миру.

"Саджанець прилетів літаком, і з міркувань безпеки не вдалося навіть утримати грудку землі навколо коренів», — сказав Граста. ​"Чесно кажучи, він виглядав настільки крихким, що ніхто не думав, що він зможе вижити чи процвітати серед міських будівель».

"Проте сьогодні він прекрасний і квітучий», – додала вона. ​"Багато заходів високої соціальної цінності проводяться під його філіями протягом року, включаючи заходи зі студентами з усієї Італії та з-за кордону, які навчальний центр регулярно приймає».

Щоосені місцевий кооператив збирає та перемелює оливки перед тим, як пожертвувати отриману оливкову олію назад громаді. (Фото: Навчальний центр Паоло та Ріти Борселліно)

Збір урожаю оливок став щирою подією. Фрукти ретельно збирають вручну та доставляють на млин у Корлеоне, де працюють працівники кооперативу Lavoro e non solo, яка розпоряджається конфіскованими у мафії землями.

"Кооператив допомагає нам під час жнив, у яких також беруть участь державні службовці в навчальному центрі та кілька інших груп волонтерів», – сказав Граста. ​"Емануеле Філіберто, один з охоронців Борселліно, який того дня не був на службі, бере участь кожного року».

"Дні річниці нападу є кульмінацією щорічних заходів», – додала вона. ​"Ми проводимо ніч у молитві, а вранці з дітьми з передмістя Палермо розфарбовуємо вулицю, оживляючи її танцями навколо ялинки, музикою та театральними діями».

"З його атмосферою ентузіазму та співпраці жнива є ще однією великою спільнотою подією, яка допомагає нам виконати бажання Піа, щоб це могло бути місцем життя», – підсумував Граста.