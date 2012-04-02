Іспанські дослідники розробили портативний «електронний ніс»

Іспанські дослідники розробили дешевий, портативний ​"«Електронний ніс», за їхніми словами, має великі перспективи для використання в органолептичних тестах та контролі якості харчових продуктів.

Хоча так звані електронні носи самі по собі не є новим, дослідницька група Університету Естремадури сенсорних систем стверджує, що його система зменшує час і вартість тестування.



У нещодавньому прес-релізі дослідник Хесус Лозано сказав, що нова система — яка імітує ніс людини — може не тільки дати кількісні результати за хвилину, але й коштує в десять разів дешевше, ніж існуючі методи встановлення.

"Недоліком цього портативного пристрою... є те, що, як і нюх у ссавців, ​"«Електронний ніс» потрібно сенсибілізувати відомими зразками, і чим більше тестів він проводить, тим точніші його результати», — сказав він.

Крім використання в аналізі води, система буде дуже корисною для контролю якості в харчовій промисловості, оцінки органолептичних властивостей вина, виявлення вибухових речовин і захворювань, а також розробки ароматизаторів і косметики, повідомили в університеті.

Уго Регохо, генеральний менеджер групи оливкової олії Bogaris в США, нещодавно закликав сектор оливкової олії використовувати таку технологію. Біля Семінар зі смаку та якості оливкової олії відбувся на острові Св. Єлени в січні, він сказав, що там було ​"Необхідно покращити електронний ніс та електронне виявлення сенсорних дефектів в нафтових технологіях, щоб контролювати шахрайство в промисловості».

Наразі Міжнародна оливкова рада розглядає нові та існуючі методи аналізу, призначені для покращення якості та автентичності оливкової олії та олії з оливкових вичавок, але ще не оприлюднила деталі.

Виконавчий директор МОК Жан-Луї Баржоль сказав минулого тижня що не було жодної перспективи відмовитися від використання сенсорних панелей для визначення якості оливкової олії. ​"Ми дуже високо оцінюємо наш метод сенсорного тестування… і вважаємо його важливим критерієм якості», — сказав він.