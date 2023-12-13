RMEICH, Ліван – ​"Вибачте за пізню зустріч, але ви знаєте, зараз сезон збору врожаю оливок, і мені потрібно поїхати туди до кінця дня. Інакше...» Промову отця Нагіба перериває звук бомбардування.

На вершині сусідньої гори піднімається дим. Околиці Рмейха, християнського села на півдні Лівану, піддаються постійним бомбардуванням з 7 жовтняth, день нападу ХАМАС на Ізраїль.

ХАМАС - це політична та військова організація, яка керує Газою, і визнана терористичною організацією Сполученими Штатами, Європейським Союзом та сімома іншими країнами.

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Наразі близько 18,000 тисяч палестинців і щонайменше 1,200 ізраїльтян померли у конфлікті, за словами в Associated Press. У Лівані загинули близько 20 мирних жителів і майже 100 бойовиків.

Руки отця Нагіба пофарбовані в зелений і чорний колір, коли він провів півдня, збираючи плоди зі своїх дерев. Його гай прямо на кордоні з Ізраїлем.

Подібно до нього, багато селян у цій частині Лівану мають оливки на своїх полях для внутрішнього споживання або для продажу, щоб заробити на життя.

За даними Міністерства сільського господарства Лівану, оливкова галузь у Лівані нараховує понад 110,000 200,000 виробників оливок і близько 12 20 ділянок з 30 мільйонами дерев. За оцінками місцевої профспілки фермерів, --- відсотків національного виробництва надходить з південного Лівану.

Оливкова галузь має важливе значення для Лівану не лише в економічному, а й у культурному плані. Принаймні за однією оцінкою, більш ніж половині дерев більше 500 років.

Тоді як економічна та соціальна криза, що триває в країні протягом останніх чотирьох років вплинуло на виробництво оливкової олії в країні, конфлікти на півдні Лівану між Хезболлою, політичною партією та бойовим угрупуванням, пов’язаними з Іраном, і ізраїльською армією цього року ще більше ускладнюють ситуацію.

Уряд Лівану заявив, що з початку конфлікту згоріло 40,000 - оливкових дерев.

Дим піднімається від ізраїльського авіаудару поблизу Яруна, на півдні Лівану, неділя, 10 грудня 2023 р. (AP Photo/Hassan Ammar)

Якщо частина людей вирішила залишитися, щоб зберегти врожай, то понад 50,000 тисяч людей полетіли на південь. Деякі з них, яких ми зустріли в таборі для переміщених осіб у Тирі (на північ від Рмайха), були сільськогосподарськими робітниками. На деяких полях оливки залишаються на деревах, тому що ніхто не може їх зібрати.

У Дейр-Мімасі, на північ від Рмейха, але все ще недалеко від кордону, звуки літаків майже постійні.

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Сирійські робітники повертаються з оливкових гаїв, куди намагаються поспішати, щоб зібрати якомога більше врожаю.

Минулого сезону це село потребувало 400 працівників у полі. Однак цього року багато хто вже виїхав через конфлікт. Незважаючи на те, що Дейр Мімас не був уражений безпосередньо, це було в середині бою.

Сідаючи за стіл у своєму саду, Ханун, яка відмовилася назвати своє повне ім’я, закінчує свій обід. Попри посмішку та теплий прийом, селянка не може приховати хвилювання за цьогорічний сезон.

"Іноді, коли ми в полях, ми чуємо бомбардування. це страшно. Але іноді ми не можемо, — сказала вона, очищаючи мандарин.

Ханун покладається на свої оливкові гаї та гостьовий будинок для існування своєї сім’ї. Вона знає, що цей рік не буде вдалим для обох.

"Ми чекаємо оливки, а потім продаємо», – сказала вона. ​"Кожного року так, а що цього року? Я зробив мило з олії, упаковки та іншого, це коштувало мені багато грошей».

"Але зараз я не можу їх продати», – додала вона. ​"Це може почекати до наступного року, але як я маю жити тим часом?»

Ханун побоюється загострення на кордоні, подібного до того, що сталося в 2006 році. Під час 34-денного конфлікту між Хезболлою та Ізраїлем майже вся місцева інфраструктура була розбомблена.

Це додасть ще один виклик цьогорічному сезону збору врожаю, більше супутньої шкоди гніву людства.