Потенційний механізм кардіопротекторного ефекту оливкової олії Extra Virgin розкритий

У серії останніх клінічних досліджень, схвалених комітетом з етики Римського університету Сапієнца, італійська дослідницька група надала попередні докази короткострокового сприятливого впливу оливкової олії першого віджиму (EVOO), відмітної ознаки Середземноморська дієта, про постпрандіальний глікемічний та ліпідний профіль у здорових дорослих та дорослих з попереднім діабетом. Паралельно ця група виявила регуляцію інкретину як вірогідний механізм, що лежить в основі антиоксиданту EVOO і кардіопротекторну дію.

Незважаючи на надійні клінічні докази, що пов’язують середземноморську дієту, особливо її ключовий компонент оливкової олії екстра першоверджин (EVOO), з меншим ризиком судинних захворювань, досі не було чітких вказівок на те, як вона може проявляти свої судинні захисні ефекти. Крім того, постпрандіальна глікемія була пов’язана з більшою поширеністю серцево-судинних наслідків у загальній популяції.

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У першій серії досліджень, опублікованих в атеросклероз, італійська група продемонструвала не тільки ​"захисну дію EVOO на ряд маркерів окисного стресу», але також ​"вперше показали, що оливкова олія першого віджиму знижує активність NOX2, вказуючи на цей ферментативний шлях як механізм, що пояснює антиоксидантну активність оливкової олії першого віджиму».

Автори вказали на можливість того, що EVOO може проявляти свою дію іншими ферментативними шляхами для контролю постпрандіального окислювального стресу.

Минулого року дослідницька група зробила крок далі і продемонструвала здоровим дорослим добровольцям, що їжа з додаванням EVOO пов'язана зі зменшенням кількості їжі після їжі. окислювальний стрес та покращення постпрандіальної глікемії за рахунок регуляторного механізму інкретину.

Відомо, що інкретинові гормони, такі як глюкагоноподібний пептид‑1 (GLP1) і глюкозозалежний інсулінотропний пептид (GIP), індукують секрецію інсуліну та значно впливають на постпрандіальний контроль глікемії. Ці інкретини швидко дезактивуються повсюдно поширеним ферментом дипептидил-пептидази-4 (DPP-4), таким чином знижуючи секрецію інсуліну.

Висновки останнього дослідження опубліковані в Клінічне харчування далі було виявлено, що додавання невеликої кількості EVOO (10 г) до їжі покращило постпрандіальний глікемічний та ліпідний профіль цього разу у пацієнтів з преддіабетом. Порівняно з контролем, їжа, що містить EVOO, призвела до майже 20-відсоткового зниження рівня глюкози в крові після їжі та на 40 відсотків збільшення виробництва інсуліну.

Подібно до їхніх попередніх висновків, докази підтвердили участь гормону інкретину, зокрема GLP1, у регуляції постпрандіальної глюкози. Дослідження in vitro продемонстрували, що EVOO призводив до активації обох інкретинових гормонів з одночасним пригніченням активності DPP-4.

До такого висновку прийшли автори включення EVOO в їжу покращує постпрандіальний профіль глюкози та ліпідів у пацієнтів з преддіабетом, зменшуючи шкідливий вплив високого цукру та холестерину на судинну систему. Вони також визнають, що необхідні подальші дослідження в цій групі порушеного метаболізму глюкози для оцінки довгострокових ефектів добавок EVOO.

Повідомлення цих досліджень підкріплює ідею про те, що профілактика багатьох хронічних захворювань настільки ж проста, як щоденне додавання столової ложки EVOO до їжі.

