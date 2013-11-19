У пошуках невірної оливкової олії, щоб заробити гроші

Недавній, здавалося б, неповнолітній рішення суддею Браяном Ф. Хоулманом із цивільного відділу Верховного суду Вашингтона, за клопотанням (запитом) відповідача Grocery Mohtamar, Inc. про спрощене судове рішення, на перший погляд, достатньо, щоб відлякати будь-яку зацікавлену сторону, яка не навчилася крутитися в поворотах. загальне право. Однак це має велике значення.



У 2011 році на відповідача бакалійника (серед інших) подав до суду один Дін Мостофі за порушення Закону про процедури захисту споживачів округу Колумбія (CPPA) шляхом продажу оливкової олії марки Pompeian із помилковою маркою ​"екстра незаймана.' Дізнавшись про невірну нафту, прочитавши про знаменитий 2010 рік Звіт UC Davis який назвав Помпеяна одним із винних у скандалі з помилковим маркуванням, позивач негайно купив пляшку та подав позов про ​"отримані травми.'

Більша частина рішення пов’язана з питанням про те, чи дозволяє закон DC подавати позов до суду, якщо він/вона читає про товар із помилковою етикеткою та купує його виключно з метою подання судового позову (тобто чи він/вона має ​"стоячи») за отримані травми. Це важливе питання, оскільки дозвіл на такі дії може відкрити двері для масових позовів споживачів щодо будь-якого, як повідомляється, неправильно маркованого продукту – подія, яка, ймовірно, може вивести будь-яке середнє підприємство з бізнесу в рекордно короткий термін.

Посилаючись на попередню судову практику щодо того, що позивач має право ​"бути вільним від неналежної торгової практики» і може подати до суду, навіть якщо він ​"не зазнав юридично визнаних ушкоджень», суд відхилив заперечення, що позивач ​"свідомо придбав продукти, які, на його думку, були дефектними, і зробив це з метою подання позову», і тому став жертвою ​"нанесення собі травми». Суддя Хоулман заявив:

" Жоден прецедент не встановлює, що Суд повинен застосовувати a ​ " добросовісності» до дій позивача, щоб виявити, що вимога чинності була виконана. Крім того, Позивачу не потрібно доводити, що він зазнав будь-яких фізичних, емоційних чи грошових ушкоджень (курсив доданий); фактичного або негайного порушення закону достатньо для встановлення фактичної шкоди» (стор. 5) і постановив, що: ​ " Диспозитивним є те, що позивач є споживачем, який брав участь у споживчої операції. Ця транзакція захищена CPPA». (стор. 6)

Відхиляючи (частково) клопотання про спрощене судове рішення, суддя Холеман залишив питання про те, чи ​"розумні очікування» порушено, і чи він/вона може це довести ​"чіткі та переконливі докази» заява про умисне перекручування відповідно до CPPA, яке буде вирішено в судовому засіданні.

Можна зазначити, що Pompeian, імпортер і розливник оливкової олії, що базується в Балтіморі, був тільки досягти логотип Програми моніторингу якості USDA для його олій першого віджиму та органічних олій після того, як оливкова олія була додана до списку продуктів USDA, які відповідають вимогам. Це логічно має зробити цей конкретний позов спірним, але заохочення, яке надає це рішення для подальших дратівливих сторін, становить реальну небезпеку для всіх виробників, які вирішили вести бізнес у Вашингтоні, округ Колумбія.

