

Комбайн на ранчо California Olive Ranch

Іспанські виробники оливкової олії обурилися ​"несправедливо» і ​"Абсурдний» маркетинговий наказ, який розглядається в Конгресі Сполучених Штатів, вони побоюються, що встановить серйозні обмеження на імпорт оливкової олії, за словами Ла-Ріоха.



Сполучені Штати, які імпортують більше оливкової олії, ніж будь-яка країна світу, закупили в 61,470 році в Іспанії загалом 2011 10,000 тонн. Найвищий штат Каліфорнія, що виробляє олію, викачує приблизно 276,000 - тонн щорічно — ця цифра менша в порівнянні з - - тонн щороку імпортується, в основному з Іспанії та Італії, але виробники в Голден Стейт мають амбіції виробляти набагато більше.

Наказ про маркетинг було вперше представлено минулого січня о конференції в Діксоні, Каліфорнія і з тих пір став актуальною проблемою в галузі. Виробники з Каліфорнії кажуть, що маркетинговий порядок може зменшити кількість погано маркованих і неякісних оливкових олій, які надходять з-за кордону, що вирівняє умови для місцевих виробників, щоб конкурувати з імпортованими оливковими оліями.

Тим часом, Північноамериканська асоціація оливкової олії, що складається з основних імпортерів та дистриб'юторів, називається нова ініціатива​"спроба обмежити торгівлю шляхом повної ліквідації кількох категорій оливкової олії, а також нав’язування промисловості відхилених методів тестування».

Грегоріо Лопес, голова оливковий сектор Координатор сільськогосподарських і тваринницьких організацій Іспанії (COAG) заявив, що кроки, які вживаються Сполученими Штатами: ​"не в характері» та an ​"зловживання», яке поставило виробників оливкової олії ​"напоготові».

Лопес сказав, що організація обережно ставиться до запропонованих обмежень, які включають забезпечення 100-відсоткового контролю якості вхідної продукції (наразі аналізується лише 5 відсотків) та суворіші. маркування оливкової олії стандартів, призведе до іспанської оливкової олії ​"затримано на митниці».

"Ми повинні сісти з американцями, щоб побачити, що вони роблять. Ми повинні діяти зі швидкістю та спритністю та закласти основні правила, щоб виробники не зазнали шкоди». — сказав Лопес.

Інші представники індустрії в Іспанії зазначили, що, хоча це питання триває вже кілька місяців, зараз воно загострюється напередодні закритих виборів, на яких президенту Бараку Обамі потрібно набрати голоси в Каліфорнії.



Хайме Гарсія-Легас

Хоча рішення ще не прийнято, міністр торгівлі Іспанії Хайме Гарсія-Легас уважно стежить за цим питанням, щоб захистити найкращі інтереси виробники оливкової олії які зазнали великих втрат за останні роки.

У березні Гарсія-Легас вирушив до Вашингтона, де зустрівся із заступником міністра США з маркетингу та регуляторних програм Едвардом Авалосом і заступником торгового представника США Міріам Сапіро, щоб обговорити позицію Іспанії з цього питання.