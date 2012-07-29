Імпортери оливкової олії просять FDA про «покращений стандарт ідентичності»

Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA) подала а звернення до Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) для ан ​"розширений стандарт ідентичності для оливкової олії та олійних продуктів з оливкової вичавки», щоб визначити різні сорти оливкової олії та аналітичні методи, що використовуються при їх визначенні.



NAOOA, членами якої є компанії, що імпортують оливкову олію в США, заявила, що вперше звернулася до FDA з тією ж метою в 1990 році.

Звернення від 9 липняth, розглядається як відповідь на крок американських виробників оливкової олії на початку цього року. Група під керівництвом Адама Енглхардта, віце-президента Каліфорнійського оливкового ранчо, розроблено федеральний наказ про маркетинг сподіваючись встановити вищі стандарти якості, переглянути сорти та вимагати нового тестування всієї оливкової олії, виробленої в Сполучених Штатах. У разі прийняття Міністерством сільського господарства США, джерела в галузі сказали, що вітчизняні виробники будуть наполягати на застосуванні правил також до імпорту.

Імпортери, з іншого боку, закликають до узгодження торговельних стандартів США з ними заснований Міжнародною оливковою радою. Дев'яносто дев'ять відсотків оливкової олії, яку споживають американці, імпортується.

Про це заявила виконавчий віце-президент NAOOA Ерін Балч ​"Ми повинні скористатися належною обачністю, яка вже була проведена з боку прихильників галузі, законодавців штатів і USDA, яка демонструє значний інтерес, а також переваги для споживачів і торгівлі до обов’язкового загального визначення сортів оливкової олії та методів доказу. відноситься до категорії оливкової олії. Узгодження федерального стандарту є останнім шматком головоломки, щоб полегшити шлях до критичного аспекту правозастосування».