Урожай 2023/24 вже видно у дзеркалі заднього виду, і фермери найбільшої в світі країни-виробника оливкової олії готуються висаджувати нові оливкові дерева.

Хоча нещодавно опубліковані дані показують, що у 2023 році площа оливкових культур в Іспанії продовжувала збільшуватися, розплідники південного автономного співтовариства Андалусія мають проблеми із задоволенням попиту на нові саджанці оливкових дерев.

У новому звітомМіністерство сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії повідомило, що площа вирощування оливок у 2,788,084 році зросла до 2023 0.73 - гектарів, що на - відсотка більше, ніж у минулому році, трохи вище середнього показника для всіх деревних культур.

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Однак розплідники в найбільшому в Іспанії регіоні з виробництва оливкової олії кажуть, що не мають достатньо нових саджанців, щоб задовольнити зростаючий попит, а деякі повідомляють місцевим ЗМІ, що резервування нових оливкових дерев діє до 2025 року.

La Conchuela, відомий розплідник у Кордові, другій за величиною провінції з виробництва оливкової олії в Андалусії, повідомив EFE Agro, що високі ціни на оливкову олію походження, падіння цін на мигдаль і фісташки зростаючий інтерес від груп прямих інвестицій та інвестиційних фондів стоять за дефіцитом.

Вологий початок 2024 року в поєднанні з більшим виробництвом у 2023/24 врожайному році, ніж передбачалося раніше, призвело до того, що ціни на оливкову олію впали з історичних максимумів, але ціни залишаються значно вищими за будь-який попередній період.

Виробництво оливкової олії в Іспанії відскочило від історичного мінімуму попереднього сезону до 831,0000 2023 тонн у 24/-, зменшившись побоювання деяких експертів що врожай знову не перевищить 700,000 тис. тонн.

В результаті дощу та кращого виробництва кілограм оливкова олія першого віджиму зараз продається за 7.000 8.988 євро, порівняно з рекордно високою ціною 2022 - євро в середині січня. Однак поточні ціни все ще більш ніж удвічі вищі, ніж у квітні - року.

Розплідники по всій Андалусії також пояснюють дефіцит розсади зростанням плантацій високої та надвисокої щільності.

Вони спостерігають перехід в Іспанії від традиційних оливкових гаїв, де витрати на виробництво сягають приблизно 4.50 євро за кілограм виробленої олії, до оливкових гаїв високої та надвисокої щільності, у яких вартість виробництва часто становить менше 1 євро за кілограм.

Розплідники бачать цей зсув завдяки сортам саджанців оливкових дерев, які зараз користуються найбільшим попитом, у тому числі Picual.

Сорт, відповідальний за приблизно одна третя світового виробництва оливкової олії широко використовується в зрошуваних оливкових гаях з високою щільністю. Разом із місцевим попитом розплідники повідомляють про збільшення продажів фермерам у Франції, Португалії та Італії.

Деякі офіційні особи в Андалусії пояснюють зростання попиту на саджанці оливкових дерев історичною посухою, яку зазнав Піренейський півострів, і демографічними змінами.

Оскільки рівень водосховищ залишається значно нижчим за середній, фермери на півдні Іспанії замінюють водоємні культури, такі як помідори, кукурудза та рис, на оливкові гаї з високою щільністю, які споживають менше води та вимагають менше праці.