Справа Kangadis рухається вперед, незважаючи на банкрутство

Позивачі у груповому позові про фальсифікацію оливкової олії Kangadis відсвяткували невелику перемогу минулого тижня після того, як федеральний суддя погодився просувати справу про 261 мільйон доларів, незважаючи на банкрутство підприємства.



Справа стосується оливкової олії марки Capatriti, яку продає Kangadis as ​"100% чиста оливкова олія.” Згідно з позовом позивача, аналізом встановлено, що олія, про яку йдеться, є зовсім не оливковою, а оливковою олією з вичавок — рафінованою олією, отриманою з побічних продуктів першого віджиму оливок, включаючи залишки кісточок і м’якоть, витягнуту за допомогою тепла та хімічні розчинники. Як найнижчий сорт харчової олії, отриманої з оливок, оливкова олія з вичавок в основному використовується в харчовій промисловості.

18 вересня окружний суддя США Джед Ракофф з Південного округу Нью-Йорка наказав сертифікувати клас. Сертифікація відбувається, коли суд виявляє, що певні передумови серед позивачів дотримані, наприклад, усі позивачі мають однаковий позов.

Ракофф раніше сертифікував справу Ебін проти Кангадіс у березні, але прогрес зупинився через банкрутство Kangadis Food Inc. (KFI). Звинувачення були фактично передані до позову проти Kangadis Family Management LLC, компанії, що належить трьом членам сім'ї Kangadis, які також є акціонерами KFI.

Позивачі стверджують, що обіцянка с ​"100% чиста оливкова олія», надрукована на п’яти сторонах банок Capatriti, що вплинула на їхнє рішення придбати продукт і що неправдива заява порушувала закони про захист прав споживачів.

Кангадіс заперечує проти претензії через той факт, що члени класу визначаються як ​"всі особи в Сполучених Штатах, які придбали 100% чисту оливкову олію Capatriti, упаковану до 1 березня 2013 року». Компанія продає роздрібним продавцям, а не безпосередньо споживачам.

Однак суддя це збив. ​"Незалежно від того, чи купила людина під час уроку банку, яка насправді містила вичавки, — це питання, яке можна об’єктивно визначити», — написав у розпорядженні окружний суддя США Джед Ракофф з Південного округу Нью-Йорка.

Минулого року Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA) подала позов проти Кангадіса— яка веде бізнес під іменами Gourmet Factory, Capatriti та Porto — стверджуючи ​"незаконне, оманливе та оманливе неправильне брендування». Хоча NAOOA і Kangadis досягли конфіденційної угоди в липні 2013 року, юридичні витрати змусили компанію оголосити про банкрутство.