Trade Group подає до суду на виробника оливкової олії за оманливе маркування

У своєму першому судовому позові проти компанії з виробництва оливкової олії Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA) подає до суду на виробників олії марки Capatriti. Цивільний позов, поданий 6 лютого, стверджує, що The Gourmet Factory фальшиво продає олію, яку хімічно витягують із залишків оливкової шкірки та кісточок як ​"100% чиста оливкова олія.”

За допомогою своїх ​"незаконне, оманливе та оманливе неправильне брендування», NAOOA стверджує, що громадськість несвідомо споживає низьку якість олія вичавок. Оливкова олія з вичавок містить багато жирних кислот, має пройти кілька процесів очищення, щоб зробити її придатною для споживання людиною, і не відповідає юридичному визначенню оливкової олії, згідно з дії скарги.

Крім того, у скарзі NAOOA зазначено, що The Gourmet Factory, що належить Kangadis Food, Inc., бере участь у недобросовісній конкуренції. Фальсифікована олія може бути виготовлена ​​за значно нижчою ціною, ніж справжня оливкова олія і, неправильно позначаючи їх олію як 100% чисту оливкову олію, компанія може підірвати законних виробників, стверджує NAOOA.

Компанія займається ​"фальсифікація з метою економічної вигоди», – стверджує виконавчий віце-президент NAOOA Ерін Балч.

NAOOA вперше зацікавився брендом Capatriti, коли він ​"спостерігали значні розбіжності в цінах в останні місяці», – сказав Балч. У позовних документах зазначено, що Капатріті ​"100% чиста оливкова олія» продається за від третини до половини ціни справжня оливкова олія стягують виробники.

Асоціація найняла незалежну третю сторону для збору зразків для тестування в лабораторії Міжнародної ради оливкової продукції в Іспанії. Результати лабораторії показали, що зразки були ​"у кращому випадку деякі види вичавків, а в гіршому – також можуть містити олії насіння», – йдеться у документі скарги.

У документі також стверджується, що олія вичавок видається за чисту оливкову олію ​"це не те, що може бути зроблено випадково або через звичайну недбалість» і що ​"Gourmet Factory має намір обдурити споживачів, щоб вони купували її фальсифіковані харчові олійні продукти».

За даними NAOOA, бренд Capatriti займає понад 15 відсотків ринку оливкової олії в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті та інших штатах. У позові вимагається заборонити компанії маркування та продажу вичав або інших неоливкових олій як ​"оливкова олія» та вимагає від імені своїх членів відшкодування збитків, передбачених законом.

NAOOA — це торгова асоціація, що представляє маркетологів, упаковників та імпортерів оливкової олії.

Власника Kangadis Foods, Inc. Джорджа Ігнатіадіса звернулися за коментарем щодо позову, але він сказав, що не знає про це.