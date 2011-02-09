Продажі італійської оливкової олії зросли в останньому звіті

За даними ASSITOL, за останні два місяці 2010 року прибуток італійських розфасовувачів оливкової олії значно зріс. На внутрішньому фронті продажі зросли на 31 відсоток, а експортні – на 22.4 відсотка. По відношенню до всього періоду 2009—2010 рр. ASSITOL повідомляє про зростання на 21.6 відсотка. Ця цифра відображає досягнення як у нас, так і за кордоном, і є бажаною новиною після повільного початку року. АСІТОЛ є Асоціацією нафтової промисловості Італії. Його членами є розфасовувачі олії, переважно оливкової, а також олії з насіння та вичавок. Члени варіюються від оптових продавців до таких відомих брендів, як Colavita та Monini, і на них припадає 90 відсотків італійської оливкової олії.

Оливкова олія першого віджиму, терміни ASSITOL ​"звичайна оливкова олія першого віджиму — це, безумовно, найбільша категорія, яку розфасовують члени. Вони упаковують італійську, а також оливкову олію з ЄС та інших країн. Також упаковані набагато менші категорії масел DOP та IGP із географічними характеристиками, 1% вироблених в Італії та органічних. Ці нішеві (і більш дорогі) продукти становлять приблизно 6 відсотків усієї категорії екстра незайманого виробництва. Їхні показники продажів, загалом, також були позитивними. У листопаді та грудні олія DOP та IGP на внутрішньому ринку збільшилася більше ніж на 50 відсотків, порівняно з 2009 роком. Виняток склав 1 відсотків італійської оливкової олії першого віджиму, яка впала на 4 відсотки на внутрішньому ринку, хоча збільшилася на 6.5 відсотка. на експортному ринку.

Олія з вичавок (олія, яка видобувається промисловим процесом із застосуванням розчинників і подібна до тієї, що використовується для виготовлення олії з насіння) також зросла на 12.8 відсотка. Цю олію використовують переважно пекарні, принаймні в Італії. Олія з вичавок також вивчається для використання в виробництві електроенергії, що було предметом конференції, в якій взяли участь виробники оливкової олії в листопаді 2010 року.

Конкуренція серед країн-виробників оливкової олії є жорсткою, і Іспанія вважається найагресивнішим конкурентом Італії. Після Іспанії Італія виробляє найбільше оливкової олії. У той час як внутрішні показники Італії зросли на 31 відсоток, внутрішні показники Іспанії впали на 5 відсотків (ASSITOL порівнював останні 4 роки) за період з листопада по грудень 2010 року. ASSITOL пояснює переваги Італії маневреністю та розумними заходами щодо скорочення витрат.

ASSITOL також нещодавно був у новинах через їх 27 січняth заяву про нові правила ЄС щодо тестування алкілових ефірів. Підвищений рівень алкілових ефірів зазвичай вказує на те, що оливкова олія вироблена з оливок низької якості та не гідна позначення першого віджиму. ЄС прийняв закон, що встановлює обмеження для алкілових ефірів, чому ASSITOL рішуче підтримує.

Наступні цифри опубліковані Колдіретті (велика група за інтересами в галузі сільського господарства та лобі) надають огляд італійського сектору оливкової олії першого віджиму:

Кількість оливкових дерев: 250,000,000 - -

2010 – 2011 виробництво: 550,000 - тонн

Ринкове місце: друге, після Іспанії

Споживання на душу населення: 13 — 14 кг/рік

Кількість масел DOP/IGP: 40

Річний обсяг продажів в євро: 2 млрд

Робочих днів: 50,000,000 - -