Дослідження Каліфорнійського університету Девіса

Ключова знахідка в новому звітом Раніше сьогодні було допитано Центром Оливкового університету Девіса.

У звіті зазначено ​"10 відсотків зразків каліфорнійської оливкової олії, позначених як оливкова олія першого віджиму, не відповідали стандартам МОК/USDA щодо оливкової олії першого віджиму». 10 відсотків посилалися на один зразок оливкової олії першого віджиму Bariani, який було виявлено лабораторією в Австралії з дефектами чутливості. Оливкова олія першого віджиму, згідно з рекомендаціями МОК та USDA, не може мати таких дефектів.

An Olive Oil Times статті у звіті сьогодні вказано, що, згідно з додатком до звіту, оливкова олія Bariani, яка не пройшла сенсорне тестування, була куплена,

і перевірено, задовго після ​"найкраще до».

Жоден з інших зразків, перевірених у дослідженні, не пройшов термін придатності, хоча у деяких взагалі не було дат.

Інший висновок дослідження, а саме про те, що 69 відсотків протестованих імпортованих оливкових олій першого віджиму не відповідали стандартам МОК та USDA, не оскаржувався.

Вік оливкової олії може сильно вплинути на її сенсорні характеристики і, отже, на те, наскільки добре вона оцінюється в органолептичному аналізі. У недавньому статті відзначив експерт Пол Воссен, радник по господарству та старший викладач Каліфорнійського університету ​"свіжа оливкова олія хрустка. У ньому багато кайфу, багато складності та глибини. У той час як старі масла, вони просто трохи жирні та плоскі».

Ден Флінн, директор UC Davis Olive Center, пізніше відповів електронною поштою Olive Oil Times пояснюючи, що лабораторія, яка випробовувала зразки, Австралійська дослідницька лабораторія нафти у Вагга-Вагга, Новий Південний Уельс, допустила друкарську помилку, і дата січня 2010 року введена як ​"«Кращий до» дата в паспорті зразка насправді була датою розливу. Флінн надав збільшення зображення у звіті, що ідентифікує зразок Баріані, щоб підтвердити пояснення, а додаток до звіту було пізніше виправлено.

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