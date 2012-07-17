Команда користь оливкової олії для здоров’я добре задокументовані – від захисту серця до запобігання раку шкіри та багато іншого. Але чи знали ви про роль оливкової олії в захисті від пристріт?

Це захоплююче уявлення про лихе око сягає давніх часів. Він досі є невід’ємною частиною багатьох культур Близького Сходу, Західної Африки, Центральної Америки, Азії та Середземномор’я. Отже, він вплетений у всі основні релігії — іслам, іудаїзм, християнство, індуїзм і православ’я.

Деякі припускають, що Олександр Македонський був частково відповідальним за поширення ідеї ​"лихе око» – концепція, що поширюється на схід паралельно з його імперією.

Команда пристріт Вважається, що він викликає нещастя, травми і навіть смерть. Іноді це робиться ненавмисно, просто через ревнощі або неприязнь до жертви.

Ось кілька поширених ознак, які вказують на те, що хтось кинув на вас злий погляд:

Несподівана невдача або нещастя

Раптове фізичне захворювання або біль

Психічний або емоційний стрес

Незвичайна втома або слабкість

Фінансові проблеми або втрата багатства

Втрата апетиту або порушення сну

Незрозумілі нещасні випадки або нещасні випадки

Труднощі у відносинах або спілкуванні

Важливо зазначити, що ці симптоми також можуть бути наслідком інших причин і не обов’язково означати, що вас прокляли.

Різні амулети, також відомі як назарів, і талісмани використовуються для захисту від пристріту; вони бувають самих різних форм і розмірів — блакитні очі, диски та кулі, які носять на собі або зберігають на своїй території. Їх також можна побачити на носах багатьох середземноморських човнів — витріщені очі призначені для того, щоб відвести злий погляд назад на злочинця.

Назари (обереги від лихого ока) продаються в магазині в Квінсі Маркет, Бостон, Массачусетс

Лихе око - це прокляття, яке, за повір'ями, накладають очі людини. Вважається, що це може спричинити нещастя чи нещастя проклятій людині. Існує багато способів перевірки на пристріт, але одним з найпоширеніших є тест на масло.

Для тесту на олію вам знадобиться склянка води, оливкова олія та ложка. Наповніть склянку водою і капніть краплю оливкової олії на поверхню води. Якщо масло спливе, пристріту немає. Але якщо масло тоне, вважається, що пристріт був накинутий.

Що таке лихе око? Лихе око — це вірування або концепція, яка існує в багатьох культурах світу. Вважається, що це прокляття або шкідливий вплив, викликаний тим, що хтось кидає на вас злий або заздрісний погляд або погляд, зазвичай ненавмисно. Вважається, що погляд може завдати шкоди або нещастя одержувачу, наприклад, хвороби, невдачі чи інших негативних наслідків. Лихе око можна зустріти в різних формах у багатьох культурах, від Середземноморського регіону до частин Африки, Азії та Латинської Америки. У деяких культурах люди носять захисні талісмани або амулети, щоб захиститися від лихого ока, а деякі виконують ритуали або використовують амулети, щоб захиститися від його впливу. Віра в пристріт зберігалася століттями, і навіть сьогодні деякі люди сприймають його дуже серйозно і вірять у його силу.

Існує кілька варіантів тесту масла. В одному методі ви кладете дві краплі оливкової олії на поверхню води. Якщо краплі залишаться окремо, то лихого ока немає. Але якщо краплі зливаються, вважається, що пристріт накинутий.

Інший варіант передбачає розміщення трьох або дев’яти крапель оливкової олії на тарілку з водою. Якщо краплі олії стають більшими і з часом розчиняються у воді, то вважається, що пристріт накинутий. Якщо краплі залишаються відокремленими від води маленькими кружечками, пристріту немає.

Тест не є науковим. Це традиційний народний засіб для виявлення пристріту. Жодні наукові докази не підтверджують твердження про точність тесту масла.

Перевірка олії часто виконується приватно цілителем або особою, яка, як вважають, володіє спеціальними знаннями про пристріт, супроводжується таємним співом або молитвою.

Концептуальна ілюстрація, створена ШІ

Ті серед стародавніх римлян і цивілізацій, які вони завоювали, хто опинився без захисту свого захисного амулета, вдавалися до грубих сексуальних жестів руками, щоб уникнути пристріту.

Хоча початкове значення могло бути втрачено, багато з цих жестів використовуються й сьогодні.

Якщо ви стурбовані тим, що ви або хтось із ваших знайомих були прокляті лихим оком, ви можете проконсультуватися з цілителем або народним практиком.