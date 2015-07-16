Перші курси з виробництва оливкової олії в США заплановані на 1-4 жовтня в Центрі Девіса при Інституті вина та харчових продуктів Мондаві. Під керівництвом виконавчого директора Центру Дена Флінна сертифікаційний курс UC Master Milling Certificate Course, який триває вже сьомий рік, продовжує вдосконалювати свою навчальну програму світового класу. ​"Курс містить детальний посібник для поточних або майбутніх переробників оливкової олії про те, як максимізувати якість і прибутковість», — сказав Флінн. ​"Це єдиний такий курс у Північній Америці».

Цьогорічну програму, основну базу якої розташовано в Сенсорному театрі Silverado Vineyard, очолюватиме Леандро Раветті, один із провідних світових експертів з оливкової олії від збору врожаю до обробки.

Реєстрація онлайн: Сертифікат UC Master Milling

Інженер-аграрний родом з Аргентини, Раветті багато років працював у Національному інституті сільськогосподарських технологій у дослідженні виробництва оливок, працюючи радником кількох найбільших виробників оливок і оливкової олії країни. У 2001 році він зробив міжконтинентальний стрибок до Австралії, де зараз очолює a ​"Сучасні оливки», технічна команда, яка консультує та надає рекомендації провідним виробникам і переробникам цієї країни, а також допомагає сприяти посадці 3.5 мільйонів дерев.

З 2005 року Раветті обіймав посаду виконавчого директора Boundary Bend Ltd., провідної, повністю інтегрованої оливкової компанії в Австралії, допомагаючи очолити швидке зростання компанії, високу ефективність і колекцію масел, які продовжують збирати головні нагороди на міжнародних конкурсах та дегустаціях. Під керівництвом Раветті, завдяки його зосередженню на інноваціях, даних та аналізі, компанія продовжує максимізувати ефективність виробництва без шкоди для якості.

Леандро Раветті (Фото NYIOOC)

"Леандро — рок-зірка в цій галузі», — сказав ентузіаст Флінн. ​"Він просто один із найкращих у світі вчителів про оливкову олію».

Флінн сказав, що формат курсу 2015 року залишиться схожим на встановлений стандарт. Olive2Bottle, мобільна служба помелу, буде під рукою для обробки оливкової олії безпосередньо на місці. Виїзний компонент включатиме відвідування (зокрема, відвідування нової каліфорнійської компанії Boundary Bend) на п’ять місцевих заводів з переробки оливкової олії — на два більше, ніж у попередньому році — даючи приблизно 50 учасникам можливість спочатку ознайомитись із передовим досвідом. -рука.

Флінн зазначив, що екскурсія стала цінним компонентом курсу, коли клас опитував про те, чого вони дізналися в презентаціях. Можливість відвідувати переробні підприємства, від самих маленьких мельників до набагато більших, є невід'ємною частиною місії програми.

At Yolo Press, сертифікована органічна операція, яка виробляє олії окремих сортів, мельник Майк Медісон використовує низькошвидкісний роликовий млин для м’якого подрібнення оливок і кісточок, мінімізуючи нагрівання та емульгування. І на Оліця, заснована росіяниною Ольгою Орловою, система розроблена для того, щоб дозволити подрібнювати на замовлення партії вагою від 200 фунтів.

Джим Еттерс в Séka Hills

Єдиним у світі індіанським виробником оливкової олії є Сека Хіллз, чия відзначена нагородами арбекіна екстра незаймана обробляється на обладнанні Альфа Лаваль. Циліндричні резервуари забезпечують безкисневе середовище для м’якшення оливок. На відміну від цього, завод Bondolio Pieralisi включає єдиний багатофазний графин у США, що призводить до системи переробки без відходів і побічного продукту, відомого як ​"паштет», як вважають, здатні додавати деякі корисні антиоксиданти, які містяться в оливковій олії високої якості, до таких продуктів, як хліб і макарони.

Свіжа та сезонна нова американська кухня місцевої кухні Сороки громадського харчування буде в меню для студентів у класі Master Millers, приносячи щедрість інгредієнтів, вирощених і вирощених у Північній Каліфорнії. Учасники, які зареєструються до 1 серпня, отримають знижку на ранню реєстрацію у розмірі 20 відсотків, істотний бонус за багатий досвід досвідчених і потенційних мельників заберуть додому.

Карен Бонд у Bondolio

"Попередні учасники негайно покращили якість та прибутковість своєї нафтопереробної операції», – зазначив Флінн. ​"Цей курс – це невеликі інвестиції, які окупляться більшою ефективністю, кращою якістю та більшим прибутком».

Дізнайтеся більше про програму та зареєструйтеся на курс сертифікації UC Master Milling Certificate на сайті Веб-сайт UC Davis Olive Center.