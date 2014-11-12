Нові рішення для управління стічними водами оливкового млина

В основному, коли ви подрібнюєте оливки, виходять дві речі: оливкова олія і вода. Ми знаємо, що робити з олією. Управління водою, з іншого боку, є делікатним і дорогим завданням.



Управління стічними водами залишається важливою і невирішеною проблемою, особливо в регіонах, де виробляється величезна кількість.

Проте ці побічні продукти також містять фенольні сполуки, визнані своїми протизапальними та антимікробними властивостями.

Ось чому було досліджено кілька підходів для відновлення біоактивних хімічних речовин із стічних вод оливкового заводу з метою їх використання для фармацевтичних, харчових та косметичних застосувань.

Ми вже писали про а дослідження побічних продуктів оливкової олії координується професором Мауріціо Сервілі з Університету Перуджі.

Джузеппе Ді Лечче (Фото: NYIOOC)

Тепер ще один італієць дослідження можливих способів обробки та застосування стічних вод оливкового млина (OMW) була проведена доктором Джузеппе Ді Лечче та колегами-дослідниками (Альфредо Кассано, Алессандра Бендіні, Кармела Коніді, Лідієтта Джорно та Туллія Галліна Тоскі) з Університету Болоньї.

Дослідники зазначають, що склад OMW демонструє велику варіабельність залежно від кількох параметрів, таких як сорт, час збору врожаю та технологія вилучення олії.

OMW – це темні рідкі стоки, що характеризуються високою концентрацією органічних сполук, включаючи органічні кислоти, цукри, дубильні речовини, пектини та фенольні речовини, які роблять їх фітотоксичними та пригнічують бактеріальну активність.

За рівнем забруднення один кубометр ВМВ еквівалентний 100 – 200 кубометрам побутових стічних вод. Його неконтрольоване захоронення у водоймах призводить до серйозних проблем для всієї екосистеми.

У дослідженні Ді Лечче стічні води оливкового млина були очищені для оцінки характеристик пермеатних і ретентатних фракцій, вироблених інтегрованою мембранною системою, що працює з двома різними коефіцієнтами об’ємної концентрації.

Дослідники оцінили вплив двох етапів фільтрації на основі мембрани (мікрофільтрації та нанофільтрації) на вміст хімічної потреби в кисні, сухі речовини, сенсорну якість, фенольні сполуки та антиоксидантну активність пермеату та затриманих зразків.

Подвійна обробка мікрофільтрації та нанофільтрації утворила чистий рідкий продукт, який можна було переробити як технологічну воду, і ретентатні фракції з низькою молекулярною масою, які демонструють значну концентрацію фенольних сполук. Залежно від ступеня чистоти та специфічних сенсорних властивостей вони можуть бути призначені для відновлення молекул з антиоксидантною активністю або можуть бути використані в різних галузях, таких як виробництво добрив, годівля тварин, харчова та фармацевтична промисловість.

Інтегрований процес продемонстрував дійсний підхід до виробництва фенольних екстрактів, цінних для кількох галузей промисловості, і результати дослідження показали, що існує ​"стійка гіпотеза ​"звичайна промислова практика», яка може бути включена в поточні процеси видобутку нафти для очищення води та відновлення фенольних сполук з високою доданою вартістю».

Дослідження було представлено під час зустрічі з технологічних інновацій у Калабрії на експериментальній станції Регіонального агентства сільськогосподарського розвитку в Джойя-Тауро, організованої Apor (Асоціація виробників оливкової олії Калабрії) у співпраці з регіоном Калабрія, університетом Болонського та Інституту мембранних технологій Університету Калабрії в Ренде.