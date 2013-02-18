Час для грецької оливкової олії «вирішити X»

Підхід Google до нових ідей і новаторського мислення називається ​"Розв’язати для X'. Вся концепція полягає в тому, що велика проблема, незалежно від її природи, вимагає радикального вирішення, яке може стати здійсненним за допомогою використання найсучаснішої доступної технології. Як коментує Astro Teller в a Стаття в журналі Wired, ​"Google X Head on Moonshots: в 10 разів легше, ніж у 10 відсотків», міркування про вирішення глобальної проблеми підходить не тільки для великих компаній і потужних організацій, але й кожен може спробувати, якщо зможе вбити свій мізок і мислити нестандартно. придумати рішення. І, всупереч поширеній думці, спробувати покращитися в 10 разів замість лише 10 відсотків зазвичай простіше. Це т. зв ​"«місячне мислення» є повною протилежністю інкрементального мислення; замість того, щоб повільно прокладати шлях до рішення, зосередьтесь на великих справах і прямуйте туди.

Коли мова йде про оливкову олію та враховуючи сьогоднішні особливі обставини, паралелізм очевидний: якщо фермери та виробники оливкової олії в Греції зможуть подолати несприятлива ситуація, то вони повинні продовжувати та підтримувати виробництво, яке принесе достатньо великий дохід, щоб підтримувати їх. Але якщо вони все роблять згідно з правилами, то місія буде надто важкою для виконання. Це означає, що вони повинні бути гнучкими та відкритими, і що вони повинні дивитися вперед, щоб знайти загальне рішення своєї проблеми, незалежно від їх розміру та потужності в промисловості оливкової олії. Іншими словами, вони повинні думати як на місяць.

Питання, які тривають століттями і викликають у галузь хвилю, можуть бути поставлені на місячний шлях і застаріють. Наприклад, замість того, щоб викидати рідкі залишки, що виходять з олійних заводів, практика, яка іноді змушує власників олійних заводів відповідати перед державними органами через забруднення, можна піти іншим шляхом, щоб очистити його і перетворити на воду, придатну для зрошення. . Технологія існує, але для одного власника млина дуже дорого купувати та використовувати необхідне обладнання, тому виробники могли б знайти економічно ефективне рішення, можливо, створивши сміттєпереробний завод, який обслуговуватиме багато фабрик з виробництва оливкової олії.

Кожного літа ведуться дебати про те, чи були пестициди для оливкової плодової мухи ефективними чи ні, і чи буде свіжа оливкова олія корисною чи ні, оскільки муха має значний вплив на її якість. Але якщо виробники зосереджуються на проблемі і намагаються не лише трохи покращити, а натомість усунути проблему цілком, вони побачать, що генетика просто може бути місцем вони досі не шукали, щоб знайти відповідь на свою проблему. Цей підхід потрібно уточнити на європейському рівні, але пам’ятайте, що спроба зробити речі в десять разів кращими може виявитися легше, ніж прагнення лише на десять відсотків покращення.

Експорт грецької оливкової олії є анемічним, а на світовому ринку домінують італійська та іспанська олії. Ще кілька тонн оливкової олії, які надходять до Німеччини, Росії чи Китаю, є корисними для компанії-експортера, але вони не настільки важливі в порівнянні з цілісною спробою встановити якість грецької оливкової олії у свідомості споживачів та брендувати її у всьому світі.

Фермери та виробники оливкової олії становлять чутливу частину грецької сільськогосподарської касти, і вони є досить великим гвинтиком у набагато більшому колесі. Простіше кажучи, вони занадто важливі, щоб зазнати невдачі та включати передове мислення або ​"рішення для X” може бути все, що потрібно, щоб вижити і навіть процвітати.