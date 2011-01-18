Леандро Раветті про запропоновані Австралією стандарти на оливкову олію

Автор Сара Швагер

Olive Oil Times Учасник | Репортаж з Буенос-Айреса

Раніше цього місяця деталі чернетки було випущено перший стандарт для оливкової олії та олії з оливкових вичавок в Австралії та Новій Зеландії. Про це розповів керівник редакції Леандро Раветті Olive Oil Times що, на його думку, все це означає для виробників, імпортерів і споживачів оливкової олії.

Очікувалося, що запропоновані стандарти для Австралії та Нової Зеландії сколихнуть світову індустрію оливкової олії, ставши першими, хто належним чином вирішить проблеми з неправильним маркуванням та якістю оливкової олії першого віджиму.

Наразі споживачі вводяться в оману через помилкові та заплутані практики маркування. - Леандро Раветті

"Недобросовісні оператори, які в даний час отримують прибуток від значної різниці в цінах, оманливо перепродаючи оливкову олію та/або оливкову олію низької якості як високоцінну оливкову олію першого віджиму, серйозно постраждають від цього нового правила», – сказав Леандро Раветті. ​"Тим часом справжні та чесні оператори з Австралії, Нової Зеландії та за кордоном отримають перевагу рівних ігрових умов, де їхні продукти вищої якості будуть захищені та визнані».

Незважаючи на те, що останнім часом в Австралії виникло багато скандалів щодо якості місцевої та імпортної оливкової олії, яка продається в супермаркетах, пан Раветті сказав, що вважає за краще говорити про чесних і якісних виробників або недобросовісних операторів, незалежно від того, де вони знаходяться. ​"Існують значні австралійські та зарубіжні докази того, що великий відсоток оливкової олії в усьому світі неправильно маркується, фальсифіковано з іншими оліями насіння або розливається з використанням неякісної олії», – сказав він.

"У той же час споживачів вводять в оману, вважаючи, що вони купують здоровий продукт (EVOO), який є натуральним, свіжим і невишуканим. Часто це не так, або їх обманюють, сплачуючи за те, що, на їхню думку, є окремим сортом оливкової олії, яка в багатьох випадках є або нижчою, або в деяких випадках не оливковою».

Народився і виведений в Аргентині і вважається одним з провідних дослідників оливкової галузі, інженером-аграрієм, який переїхав до Австралії в 2001 році, щоб приєднатися до Згин кордону як його технічний директор, зараз вважається одним з найбільш кваліфікованих і досвідчених радників Австралії.

Член Технічний комітет стандартів Австралії FT-034 оливкова олія Представляючи австралійських виробників оливок, Раветті відповідав за написання Стандарту, дотримуючись вказівок, отриманих від технічного комітету з різних представників галузі, а також збирав і вирішував їхні коментарі та зауваження.

Пан Раветті зазначив, що в той час як проект стандарту Австралії та Нової Зеландії та міжнародних стандартів (таких як Стандарт Кодексу для оливкової олії та оливкової олії з вичавок, Торговий стандарт Міжнародної ради з оливкової олії на оливкові олії та оливкові олії, Положення Європейської комісії про характеристики оливкової олії та олії з оливкових залишків, та Стандарти США для сортів оливкової олії та оливкової олії з вичавок) мають ряд спільних областей, зокрема щодо всесвітньо визнаних аналітичних методологій та критичних обмежень, новий запропонований стандарт значно відрізняється в ряді аспектів.

Вони включають простіший і зрозуміліший комерційний номінал різних категорій оливкової олії та олії з оливкових вичавок. ​"щоб уникнути сучасних оманливих і заплутаних термінів»; перегляд меж діапазону для ряду хімічних параметрів, щоб уникнути виключення справжньої оливкової олії (особливо австралійської та новозеландської оливкової олії) через її природну зміну складу; впровадження нещодавно розроблених аналітичних методів, які здатні виявляти сучасні методи переробки, які на даний момент неможливо виявити за допомогою старих методологій, включених до існуючих стандартів; і запровадження політики терміну дії, яка є наразі ​"відсутній у всіх інших стандартах».

Пан Раветті сказав, що жоден із міжнародних стандартів не враховує природні зміни олії, виробленої в Австралії та Новій Зеландії.

"Австралія через Міністерство сільського господарства, рибальства та лісового господарства та за участю представників австралійської оливкової промисловості зробила кілька спроб внести деякі із запропонованих змін до стандартів оливкової олії в Комітеті Комісії Кодексу Аліментаріус з жирів та олій», – сказав він. ​"На кожному етапі була опозиція з боку інших країн, зокрема Європейського Союзу, але, на мій погляд, без серйозних наукових або технічних підстав для такого протистояння».

Пан Раветті назвав основні причини, чому Австралія та Нова Зеландія зараз домагаються ​"технічно обгрунтований і орієнтований на споживача набір стандартів» для оливкової олії, спрямований на усунення того факту, що споживачі в даний час вводяться в оману через неправдиві та/або заплутані практики маркування, що може призвести до несвідомої покупки продуктів нижчої якості та/або низької якості здоров’я. .

"Багато високоякісних австралійських та новозеландських олій не визнаються на міжнародному рівні, а довільні стандарти використовуються як торгові бар’єри проти природних змін незначних компонентів, які не мають відношення до фактичної якості масел», – сказав він.

Пан Раветті вважає, що основними характеристиками проекту стандарту є його сильна спрямованість на захист споживачів і акцент на EVOO як на найвищому класі якості. Стандарт пропонує нові номінали сортів, які, за його словами, легше зрозуміти.

"Наприклад, новий документ пропонує називати суміш рафінованої оливкової олії та інших оливкових масел. ​"Rafined Olive Oil Blend» замість тих, які зараз використовуються, наприклад ​"Додаткове світло' або ​"Чиста оливкова олія».

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Він також включає нові аналітичні методи та політику терміну дії, спрямовані на захист і заохочення свіжості EVOO, а також на виявлення шахрайських дій.

Щодо рішення встановити рівень вільної кислотності в EVOO на рівні 0.8 відповідно до міжнародних стандартів, пан Раветті сказав, що він не в змозі особисто обговорювати будь-які аспекти, які обговорювалися в Технічному комітеті. він підтримує ідею зниження рівня вільної кислотності для EVOO.

"Але ми повинні пам’ятати, що запропонований документ є результатом консенсусу, досягнутого між великою кількістю зацікавлених сторін», – сказав він. ​"У всьому новому документі здається зрозумілим, що всі зміни в порівнянні з міжнародним законодавством вносилися лише тоді, коли це було абсолютно необхідно і дуже добре підкріплено технічними доказами».

Він сказав, що важливо підкреслити, що деякі з нових хімічних речовин, такі як аналіз діацилгліцеролів (DAG), обмежують присутність масел з високою вільною кислотністю, тому вони можуть не пройти цей тест протягом терміну придатності продукту.

Пан Раветті сказав, що також важливо зазначити, що стандарт буде добровільним документом і матиме юридичну силу лише в разі його використання регуляторами або в контрактах.

* Думки, висловлені в цій статті, є особистими думками пана Раветті і не обов'язково представляють точку зору Standards Australia або Технічного комітету щодо проекту стандартів..