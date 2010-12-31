Трохи більше ніж за десять років співзасновники Роб МакГевін і Пол Ріордан і їх команда в Boundary Bend Limited створили найбільшу в Австралії компанію з виробництва оливкової олії. ​"Але, боже, у нас виникли певні труднощі», – каже містер МакГевін. ​"Це просто важко. І я б сказав, що 95 відсотків людей, які виходять і садять оливковий гай – навіть якщо вони працюють у галузі, – справді борються, тому що дуже, дуже важко змусити їх постійно виробляти – щоб забезпечити правильне запилення, харчування, вода, переробка, логістика правильно – щоб ви отримали відмінну якість EVOO з іншого боку за конкурентоспроможною ціною».

Експерт з оливкової олії д-р Річард Гавел хвалить зусилля Boundary Bend і значний внесок у галузь загалом. ​"Це справді вертикально інтегрована компанія – від розсадника до маркетингу», – говорить Доктор Гавел. ​"Вони вносять значний вклад в дослідження оливкової олії, і багато їх результатів є загальнодоступними та актуальними для виробників як в Австралії, так і в інших країнах. Вони провели дослідження з різноманітних тем, таких як агенти для розпушування фруктів, пошкодження від морозу, механічний збір та допоміжні засоби для обробки, і їхня лабораторія також працювала над перевіркою валідності нових тестів, які допомагають визначити, що я вважаю біда галузі: наявність старої нафти в сумішах. Головне, через їх Маєток Кобрам бренду, вони зіграли важливу роль у розміщенні доступного високоякісного EVOO на полицях австралійських супермаркетів».

Доктор Гавел також зазначає, що технічні експерти компанії, Леандро Раветті та Пабло Канамасас, активно поширюють свої результати в галузі та приділяють свій час іншим галузевим питанням, таким як розробка сучасних відповідних стандартів, щоб допомогти споживачам краще зрозуміти різницю між сорти оливкової олії.

"З маркетингової сторони», – додає д-р Гавел, ​"Boundary Bend активно працює над створенням і просуванням двох рівнів EVOO – лінійки супермаркетів і спеціальної лінії на основі сортів, і вони стали, мабуть, найбільш впізнаваним брендом EVOO в Австралії. Як компанія, вони довгий час були прихильниками Австралійська оливкова асоціація, як у наданні

експертиза та допоміжні дослідження».

Сьогодні Boundary Bend Limited володіє оливковими активами на суму понад 250 мільйонів австралійських доларів (254 мільйони доларів США) і, маючи під контролем 2.5 мільйона оливкових дерев, є найбільшим власником/управителем оливкових гаїв в Австралії та одним з найбільших у світі.

Протягом останніх шести сезонів BBL очолював динамічну і розвиваючу індустрію оливкової олії в Австралії. Компанія була першим і єдиним виробником в Австралії, який виробляв і переробляв понад 40,000 18 тонн фруктів за один сезон. І з менш ніж - відсотків усіх оливкових дерев, посаджених в Австралії, гаї BBL виробляли приблизно половину оливкової олії в Австралії за останні чотири роки.

Виробництво фруктів, досягнуте BBL, значно перевищує середні світові та австралійські показники. Середня врожайність олії з гектара в кілька разів (від 370% до 1,500%) вища, ніж у традиційних і основних виробничих регіонах Іспанії, Італії, Греції, Туреччини та Тунісу.

"Сучасні переробні заводи BBL у північній частині Вікторії з потужністю понад 1,700 тонн на добу є не тільки найбільшими переробними підприємствами в південній півкулі, але й найбільш ефективними та якісними», – говорить виконавчий і технічний директор Леандро Раветті. ​"Ці переробні заводи здатні досягти не тільки найнижчих витрат на переробку в Австралії та сумісні з витратами на переробку в будь-якій іншій частині світу, але також мають одні з найвищих показників ефективності екстракції, середня ефективність вилучення понад 89 відсотків за минуле. чотири сезони."

За останні вісім років BBL виробляла все більшу кількість оливкової олії, дотримуючись надзвичайно високих стандартів якості. Як свідчення цього, лише за останні два роки олії BBL отримали чотири нагороди «Краща олія в шоу» (включаючи «Кращу олію в Австралії у 2009 році»), 22 золоті медалі, 41 срібну та 45 бронзових медалей, що робить їх найбільш нагородженими маслами у світі. Австралійська промисловість оливкової олії.

"Я думаю, що Австралія має вирішальне значення для майбутнього промисловості оливкової олії», – говорить Роб МакГевін. ​"Протягом наступних 10 років у південній півкулі буде досягнуто досить серйозного прогресу, що стосується нашого становища на світовому ринку». Оскільки Boundary Bend прагне використовувати нові технології, кинути виклик конвенціям і експериментувати з новими ідеями, компанія обов’язково зіграє важливу роль у цих майбутніх подіях.