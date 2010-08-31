Автор Сара Швагер

Olive Oil Times Учасник | Репортаж з Буенос-Айреса

Корпорація розвитку сільської промисловості та дослідницької діяльності уряду Австралії опублікувала свій останній план досліджень, розвитку та розширення (RD&E) Австралійської оливкової промисловості на 2010–2015 роки.

План визначає цілі, які допоможуть захистити та просунути галузь, яка швидко розвивається за короткий період часу, але, схоже, буде вирішена, якщо не буде серйозна посуха, зміна клімату, лояльність споживачів, експортна конкуренція, маркетингові проблеми та міжнародна фінансова ситуація. вирішувалися.

Хоча оливки були частиною австралійської культури з моменту поселення європейців, відродження австралійської оливкової промисловості почалося приблизно в 1995 році, відповідно до звіту, перейшовши з ​"котеджна промисловість» вступає в початкову фазу розвитку технічно складної промисловості, завдяки якій Австралія стала серед країн, що вирощують оливки.

Минулорічний обсяг виробництва оливкової олії оцінювався в 15,000 2,500 тонн (порівняно з 2004 3,200 тоннами в 185 році) і близько 164 - тонн столових оливок загальною роздрібною вартістю понад - мільйонів австралійських доларів (- мільйони доларів США). Очікується, що він переросте в a ​"зрілої» галузі до кінця цього десятиліття.

Співавтор звіту Ян Роу каже, що в той час як великі виробники – менше 20 розташованих у північно-центральній частині Вікторії та в Західній Австралії на північ від Перта, що представляють понад 70% річного виробництва країни – стають відомими за своє ефективне та сучасне виробництво та переробку. методів, дрібним виробникам важко конкурувати в супермаркетах за ціною.

"Плутанина споживачів щодо того, що можна позначити як оливкова олія першого віджиму, також не допомагає, особливо коли споживач порівнює дешевший імпортний продукт із продуктом місцевого виробництва, на обох позначених оливковою олією екстра віджиму».

Австралійська оливкова асоціація (AOA) наразі вирішує цю проблему за допомогою своєї ініціативи щодо промислового кодексу практики.

Пан Роу, який є одним із засновників AOA і був президентом з 1998 по 2000 рік, каже, що швидке зростання галузі, ймовірно, зрівняється в найближчі роки.

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"Нові насадження скоротилися, і за наявними ознаками виробництво вийде на плато до кінця цього десятиліття», – сказав він. ​"Дефіцит зрошувальної води, фінансові проблеми, включаючи австралійський обмінний курс, мінливість клімату та відхід від керованих інвестиційних схем – усі фактори, які сприяють випаданню нових насаджень».

План містить чотири цілі – дослідження ринку та розробка продукції; Економічно та екологічно стійка оливкова промисловість; Боротьба зі зміною клімату та мінливістю; а також комунікація, координація та навчання – кожна з яких має кілька стратегій, кожна з яких ляже в основу дослідницького проекту.

Пріоритети в першій цілі стосуються намірів споживачів оливкової олії щодо купівлі, уявлень споживачів про належне використання оливкової олії та столових оливок, а також ставлення до нетрадиційної роздрібної упаковки, наприклад, світлого скла, пластику, ​"«мішок у коробці», а також маленькі банки, на відміну від важких пляшок з темного скла, які традиційно використовуються для пакування оливкової олії екстра віджиму, які є важким тягарем для промисловості з точки зору вартості та впливу галузі на навколишнє середовище.

Пол Міллер

Президент AOA Пол Міллер каже, що стратегії, безумовно, потрібні, оскільки ціни на оливкову олію в усьому світі історично низькі. ​"Нам кажуть, що це пов’язано з фінансовою ситуацією в основних країнах-виробниках – Іспанії, Греції, Португалії та певною мірою в Італії – стимулює поведінку продажу для отримання грошових потоків», – сказав він. ​"Це ускладнює життя всім у ланцюжку створення вартості, крім роздрібних торговців».

Промисловість також повинна впоратися з проблемами посухи та зміни клімату в Австралії.

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Щоб зменшити наслідки зміни клімату та мінливості, у звіті йдеться, що в найближчому майбутньому необхідні стратегії виживання для гаїв, які постраждали від раптових екстремальних погодних умов, а також для тих, які постраждали від довгострокових змін погодних умов. Рекомендації також є важливими для мінімізації використання води, підтримуючи вихід і якість олії.

Пан Роу каже, що, хоча багато великих гаїв мають доступ до якісної та довготривалої зрошувальної води – завдяки нинішній урядовій політиці зрошення – деякі можуть мати проблеми. Але він каже, що деякі з менших гаїв, які більш географічно поширені по всьому континенту, вже відчувають вплив змін температури та опадів.

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Пан Міллер, з іншого боку, каже, що оливки більш жорсткі, ніж багато інших культур, і уряд вважає їх придатними для більш теплих сухих умов порівняно з іншими традиційними культурами. ​"Незважаючи на проблеми, пов’язані з водопостачанням та мінливістю клімату, Австралія не самотня – Іспанія мала свої проблеми в останні роки», – сказав він. ​"Цілком можливо, що деякі нові гравці увійдуть в індустрію з Європи».

Австралія також повинна розробити способи конкурувати з іншими новими і швидко розширення промисловості оливкової олії, з таких місць, як Аргентина, Чилі та Сполучені Штати, якщо вона збирається забезпечити бізнес на нових ринках споживання оливкової олії, як-от Китай і Індія.

Пан Міллер каже, що світовий ринок довіряє австралійському сільському господарству. Країна відома своєю високоякісною оливковою олією першого віджиму з низьким вмістом вільної жирної кислоти (FFA). Шістдесят два відсотки австралійської оливкової олії мають FFA нижче 0.19%, згідно з даними 2003–2009 років, тоді як 94% мають FFA нижче 0.4%. Це значно нижче міжнародно визнаного рівня для оливкової олії першого віджиму в 0.8% і порівнянно з 0.16% для невеликих тосканських виробників.

Пан Міллер каже, що AOA також знає про запити з європейських країн, які прагнуть заснувати нові плантації в Австралії. ​"Вони кажуть, що очікують посилення умов для Європейського Союзу після 2013 року, коли очікують значного скорочення субсидій для оливкової промисловості», – сказав він.

За його словами, є також попередня діяльність азіатських компаній. ​"Зараз у Китаї більше активності, ніж India, а Австралія має міцні зв’язки з цим азіатським ринком», – зазначив пан Міллер.

Четверта мета включає забезпечення освіти виробників, покращення згуртованості та координації промисловості, зміцнення структур та координації між галузевими органами, розробку процесу фінансування законодавчого збору та акредитованої на національному рівні програми професійного навчання, а також впровадження Стратегії екологічного менеджменту в оливковій промисловості.