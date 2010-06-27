Китайські споживачі збентежені вибором оливкової олії

Оливкова олія уповільнює старіння, є першим дієтичним захистом від руйнівних захворювань серця та має чудовий смак. Це досить репутація, яку потрібно виправдати, що залишає пересічного китайського споживача в дещо скрутному становищі. Дивовижний вибір і заплутані маркетингові повідомлення спантеличують багатьох китайських споживачів щодо того, що купувати.

Проблема полягає в тому, що суміш надмірного маркетингу та дивних цін робить непосвяченим важко відокремити зерна від плевел. Кожна марка оливкової олії може похвалитися тим, наскільки вона здорова, з високим вмістом ненасичених жирів, наскільки чистою та високоякісною. Але, звичайно, це вам реклама. Як щодо використання чисел, щоб відрізнити хороше від поганого? Що ж, це могло б спрацювати, якби ви змогли знайти – і потім повірити – цифрам. У китайських звітах з цього приводу сказано, що маркування більшості оливкової олії заплутане та важко зрозуміле для середнього споживача.

Кожен хоче свіжої оливкової олії, чи не так? Тож подивіться на дату виробництва, яка має бути вибита десь на етикетці – за винятком того, що ви не впевнені, чи дата, яку ви читаєте, є датою, коли оливки були вичавлені та натиснуті (тут укажіть країну) або якщо це дата, коли все було упаковано в Китаї. Те саме з терміном придатності та іншою важливою інформацією. У жовтні 2009 року Китай запровадив деякі закони та стандарти щодо оливкової олії та її упаковки, але те, що цей китайський журналіст знаходить на полицях, усе ще залишає бажати кращого.

Але ви платите за те, що отримуєте, чи не так? Ви б хотіли так думати, але чим можна виправдати різницю між 1-літровою пляшкою італійської оливкової олії першого віджиму, яка коштує 200 юанів (приблизно 29.40 доларів США), і 2.5-літровою оливковою плюс соняшниковою олією, яка коштує дешевше ніж 20 юанів (2.94 долара США)? Здається, наявність у ньому навіть трохи оливкової олії робить певні кулінарні олії дорожчими, ніж ті, у яких немає. Якщо оливки є чарівним інгредієнтом, який пояснює різницю в ціні, ви можете собі уявити, чому ціна преміум-товарів така висока. Іншими словами, це те, що маркетинг робить найкраще – завищувати ціни навколо – але інше питання, чи це найкраще для споживача чи ні.

Деякі китайські звіти радять, як вибирати олію. Подивіться на прозорість олії, кажуть вони. Він виглядає товстим чи тонким? Колір надто темний чи надто світлий? Дотримуйтеся хороших брендів, кажуть вони. Більше маркетингу, більше плутанини.

Звичайно, більшість хороших брендів імпортні, на складі перетин або більше елітних продуктових магазинів, які обслуговують емігрантів, які, з їхніми вищими доходами та західним походженням, роблять споживача набагато іншим, ніж пересічний китаєць, якому доведеться трохи поламати голову, перш ніж вони зможуть усе зрозуміти та знайти те, чого вони можуть дотримуватися.