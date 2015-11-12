Італійська прокуратура звинувачує сім марок шахрайства

Прокурор італійського Туріна Раффаеле Гуарініелло оголосив про розслідування проти десятка законних представників різних компаній-виробників оливкової олії за можливе комерційне шахрайство.

У розслідуванні беруть участь сім основних брендів оливкової олії, що продаються в італійських супермаркетах: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (приватна марка торговельної мережі Lidl) і Antica Badia (приватна марка торговельної мережі Eurospin). , деякі з яких, незважаючи на їх італійські назви, нещодавно придбали іноземні групи.



Зараз важливо прояснити цю справу, захистити споживачів і тисячі чесних компаній, які сьогодні займаються виробництвом оливкової олії. - Міністр сільського господарства Мауріціо Мартіна

Розслідування почалося після того, як а звіт Il Test (The Test), журнал захисту прав споживачів, який у травні минулого року проаналізував оливкову олію, що міститься в 20 пляшках, позначених як ​"оливкова олія першого віджиму», що поширюється та продається найпопулярнішими супермаркетами Італії.

Аналізи були проведені хімічною лабораторією митного агентства (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) у Римі, однією з найбільш кваліфікованих в Італії, яка знизилася до ​"virgin» майже половина оливкової олії через наявність органолептичних дефектів, виявлених панельними тестами.

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Хіміко-фізичні аналізи на показники кислотності, пероксидів та алкілових ефірів підтверджено рішення колегії.

Прокурор доручив НАН, чиновникам із відділу боротьби з фальсифікаціями та здоров'ям карабінерів, повторити аналізи, які підтвердили, що оливкова олія, що міститься в пляшках деяких популярних марок, всупереч вказівкам на етикетці, не є зайвою. незаймана, але просто незаймана.

Повідомляється, що розслідування не стосується потенційної небезпеки для здоров’я проданої оливкової олії. Жодна з речовин, що містяться в продуктах, не зашкодила здоров’ю. Натомість звинувачення є потенційним обманом споживачів, які заплатили приблизно на 30-40 відсотків більше за пляшку оливкової олії першого віджиму, коли виявилося, що це не так.

"Ми з увагою будемо стежити за еволюцією розслідування прокурора Турина», – написав у заяві міністр сільського господарства, продовольства та лісового господарства Мауріціо Мартіна. ​"оскільки це важливо для захисту стратегічного сектора італійської оливкової олії».

"В останні місяці, – продовжив він, ​"ми посилили контроль, тим більше, що минулий врожайний рік був одним із найбільших найскладніше в останні роки. У 2014 році наша інспекція з боротьби зі шахрайством (ICQRF) здійснила понад 6,000 перевірок і вилучила в цьому секторі 10 мільйонів євро. Зараз важливо прояснити цю справу, захистити споживачів і тисячі чесних компаній, які сьогодні займаються виробництвом оливкової олії».

"Рекорд імпорту з-за кордону в 2014 році з надходженням 666,000 38 тонн оливкової олії та вичавок, що на - відсотків більше, ніж у минулому році, безумовно, заохочував до шахрайства», – сказав Колдіретті у своїй останній доповіді. прес-реліз. ​"Нам потрібно це захищати ​"Зроблено в стратегічному секторі Італії, оскільки Італія є другим за величиною виробником оливкової олії після Іспанії з приблизно 250 мільйонами рослин і оціночним річним доходом у 2 мільярди євро».

"Італія також є найбільшим у світі імпортером оливкової олії», – заявив Колдіретті, ​"які часто змішуються з вітчизняними, щоб набути, із зображеннями на етикетці та під обкладинкою історичних брендів — навіть якщо вони передані за кордон, — схожість італійського характеру для використання на внутрішньому та зовнішньому ринках, поведінка, яка сприяє шахрайству, яке повинно боротися із суворим дотриманням закону».