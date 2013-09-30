Греки відповідають на заклики провести нові випробування якості оливкової олії



Аріс Кефалояніс

У Комісії з міжнародної торгівлі США, звітом, та в інших місцях, виробники Нового Світу ставлять під сумнів ефективність існуючого стандарту Міжнародної ради оливкової продукції та підтримують прийняття нових методів тестування, таких як пірофеофітини (PPP) і 1,2-діацилгліцерин (DAGs). Olive Oil Times запитав трьох видатних експертів, чи хоче Греція підтримати такі зміни міжнародного стандарту.

Аріс Кефалояніс, Генеральний директор Gaea Products SA

Ми вітаємо ідею вищих стандартів якості та суворіших критеріїв оцінки категорії оливкової олії першого віджиму. Вісімдесят два відсотки виробленої в Греції оливкової олії є першим віджимом, і в межах цього відсотка більшість усе одно кваліфікуватиметься як така, навіть якби ми застосували суворіші критерії. Ми вважаємо, що новий суворіший стандарт має стати результатом ретельної оцінки та може включати ці методи тестування або інші нові методи. Ми вважаємо, що такі стандарти, як запропоновані Альянс Extra Virgin може гарантувати як якість продукту, так і споживача.

Ефі Крістопулу, Експерт Європейської комісії та Міжнародної ради з оливкової продукції з хімічних та сенсорних тестів

Команда Торговий стандарт МОК має визначені критерії якості та чистоти, щоб покращити якість оливкової олії та захистити її від фальсифікації іншими рослинними оліями. З моменту свого першого прийняття він був підданий низці модифікацій, заснованих на нових вимогах ринку та нових розробках у науковому секторі. Групи експертів-хіміків, які працюють у цьому секторі, і результати їх досліджень включені до міжнародних стандартів або змінені. Наскільки я розумію, будь-яке посилення критеріїв якості в Торговому стандарті МОК спрямоване на покращення якості оливкових олій на ринку та просування всіх високоякісних оливкових олій з будь-якої країни-виробника оливкової олії.

Панайотіс Костянтин, Директор OLITECN, Міжнародна оливкова рада, визнана хімічна випробувальна лабораторія

Зменшення меж ЄС 2568/91 для того, щоб забезпечити якість, спрацює лише за умови дотримання певних умов. Ми повинні дуже ретельно вибирати, які параметри та які обмеження будуть змінені, і будь-яка модифікація не повинна засуджувати оливкові олії, які через регіональні відмінності можуть мати вищі значення. Наприклад, оливкові олії із західної частини Мессінії та острова Закінф, як правило, мають природні рівні еритродіолу та уваолу вище, ніж межі МОК. Необхідно провести масштабні національні дослідження характеристик грецької оливкової олії, щоб знати, які хімічні параметри та до якого рівня ми, як країна, можемо погодитися на модифікацію, щоб високоякісні оливкові олії не були дискваліфіковані. Але найважливіше для мене те, що має значення дотримання чинного законодавства, але це, на жаль, не завжди так.