Знахідка кераміки доводить, що оливкова олія використовувалася в Ізраїлі 8,000 - років тому

Нове дослідження виявило докази того, що оливкова олія використовувалася в Ізраїлі і, можливо, в Середземноморському басейні ще 8,000 років тому.



Дослідження, опубліковане в Ізраїльському журналі рослинних наук 24 листопада, показало результати випробувань кераміки, виявленої під час розкопок між 2011 і 2013 роками в Ен-Ціппорі в Нижній Галілеї.

Команда дослідників з Єврейського університету в Єрусалимі та Управління старожитностей Ізраїлю використала зразки черепків кераміки для аналізу органічних залишків і виявила, що вони містять сліди оливкової олії. Випробування також показали, що деякі з гончарних посудин, знайдених тут, датуються 5,800 роком до нашої ери і використовувалися для зберігання оливкової олії.

Ці знахідки, а також знахідки, виявлені на затопленому місці Кфар-Самір біля узбережжя Ізраїлю, де подрібнені оливкові кісточки та оливкова м’якоть були знайдені закопаними в ямах, надають найраніші докази великомасштабного виробництва та споживання оливкової олії в Ізраїлі та, можливо, у всьому Середземноморському регіоні.

У той час як дослідження Kfar Samir підрахувало, що оливкову олію виробляли в регіоні 6,500 років тому, той факт, що кераміка, знайдена в Ен-Ціппорі, датується 5,800 роком до нашої ери, означає, що виробництво та споживання оливкової олії може сягати 8,000 років тому.

Це вказує на те, що оливкова олія була основним продуктом харчування в регіоні в той час, але дослідники також припускають, що вона також могла використовуватися як паливо в масляних лампах.