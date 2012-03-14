Майстерня з оливкової олії та культури в Хаене

Після святкування інтернет-ініціативи TwittsandAOVE який зібрав любителів EVOO (EVOO іспанською) та Twitter, організовані професіоналами компанії CM Europa 27 березняth подзвонило ток-шоу в Мартосі (Хаен). ​"Olive Oil & Culture» з метою поширення культури оливкової олії, роздумів про їх культурну цінність та впливу на інші культурні елементи середземноморських регіонів.

Роза Мª Мархал Лопес, менеджер CM Europa, пояснила, що ток-шоу включатиме бачення та думки багатьох професіоналів у галузі оливкової олії.

За словами Маршала, симпозіум – це чудова можливість дізнатися про різні EVOO, насолодитися гармонією відчуттів, що виходять з оливкового соку, і виявити взаємозв’язок з іншими культурними елементами, такими як живопис, література, історія чи музика.

"Майстерня «Знай свою нафту».

У березні 30th, CM Europa також організує семінар ​"Знай свою олію», з двома групами по 25 студентів у кожній, з метою навчання молоді щодо якостей оливкової олії першого віджиму та їх користі для здоров’я.

Семінар включатиме трохи теорії та пояснення того, що означає використання оливкової олії першого віджиму як навчального матеріалу Пікі і Менді: Світ оливкової олії першого віджиму комікси, в яких головними героями є дві тварини оливкової екосистеми: сова і кролик.



Роза М Маршаль Лопес

Ініціатива також включатиме дегустацію EVOO з демонстрацією гедоністичної концепції дегустацій. Після цього студентів запросять на сніданок, який включає хліб з оливковою олією.

Семінар завершиться відвідуванням фізико-хімічної лабораторії та майстер-класом, присвяченим поєднанню понять загальної хімії та фізики з контролем якості оливкової олії.

Під час візиту до мікробіологічних лабораторій Роза Мª Маршал Лопес пояснить студентам концепцію продовольчої безпеки, і вони зможуть обговорити сенсорний аналіз та його важливість у класифікації оливкової олії екстра першочергового віджиму.