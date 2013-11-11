Рада чує, чому процвітають знаки якості оливкової олії

Члени сектору, які взяли участь у нещодавньому засіданні Міжнародної ради з оливкової олії, закликали до відновлених зусиль щодо досягнення єдиного міжнародного стандарту для оливкової олії, йдеться в заяві МОК. резюме події.

У його заяві щодо зустрічі 25 жовтня в Мадриді її Консультативного комітету з оливкової олії та столових оливок йдеться про такий стандарт. ​"слугуватиме спільною основою, а потім дозволить приватним ініціативам компаній, національних асоціацій або міжнародних асоціацій диференціювати свої оливкові олії екстра першовіджину на основі більш жорстких вимог, що передбачають додаткові параметри або суворіші обмеження для конкретних параметрів, взятих з єдиного стандарту».

Це не заклик до нового стандарту МОК, що охоплює оливкову олію преміум-класу

У рамках обговорення зростання кількості знаків відповідності та якості оливкової олії комітет запросив різні асоціації з країн, які не є членами МОК, взяти участь у зустрічі.

У своїй заяві МОК зазначив, що ключові моменти випливають з їхніх презентацій та дебатів, що йдуть після цього ​"полягали в тому, що учасники вітали схеми знаків якості, спрямовані на розрізнення оливкової олії першого віджиму на основі суворіших параметрів, ніж у МОК Торговий стандарт, що застосовується до оливкової олії та оливкової олії з вичавок.

"Але в той же час вони відчували, що така оливкова олія преміум-класу не повинна підпадати під новий стандарт МОК».

МОК нарікає ​"відсутність моніторингу» у більшості країн-імпортерів, які не є членами МОК

Тим часом, на думку Консультативного комітету, основним питанням є ​"державний моніторинг дотримання чинних стандартів МОК», – йдеться у повідомленні МОК.

"Такий моніторинг або його відсутність у більшості країн-імпортерів, які не є членами МОК, через відсутність спеціальних правил, є саме тим, що спонукало декілька асоціацій імпортерів (Австралія, Японія, США) звернутися до МОК з проханням підтримати їхні схеми. для добровільного моніторингу та сертифікації масел, які продають їхні члени, з посиланням на стандарт МОК, і щоб переконати свої органи влади прийняти стандарт МОК».

Австралійський приклад

Щодо виробників з країн, які не є членами МОК, МОК повідомив, що в Австралії проводиться кампанія за прийняття національний стандарт — наразі лише добровільно — за певними параметрами відрізняється від стандарту МОК.

"Вони запровадили схему самоконтролю, яка засвідчує відповідність нафти цьому стандарту», ​​– йдеться у повідомленні.

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Консультативний комітет зазначив, що мета полягала в тому, щоб це стало міжнародним шляхом EVA (Альянс Extra Virgin) схема, ​"але тим більше, щоб знайти практичне рішення, яке б задовольнило як компанії в країнах-членах МОК (які зобов'язані дотримуватися принаймні стандарту МОК), так і компанії в країнах, що не є членами МОК (випадок Австралії), які хочуть відступити від деяких встановлених обмежень у стандарті МОК для певних параметрів чистоти шляхом застосування вищих меж (для вмісту кампестеролу та ліноленової кислоти), щоб відобразити відмінні риси деяких оливкових олій місцевого виробництва».

"Консультативний комітет добре обізнаний із ситуацією в країнах, які не є членами МОК, але учасники знову висловили надію, що всі країни-виробники оливкової олії докладуть нових зусиль для діалогу, щоб прийти до єдиного міжнародного стандарту», ​​– сказав МОК.

Учасники були з таких країн, як Австралія, Бразилія, Японія, Перу та Сполучені Штати

У МОК повідомили, що серед учасників зустрічі були Австралійська оливкова асоціація (AOA), що представляє виробників. ​"Австралійська асоціація оливкової олії (AOOA), яка представляє імпортерів, вибачилася за те, що не змогла відвідати, але надіслала презентацію», – йдеться в повідомленні.

"Бразильська асоціація імпортерів OLIVA взяла участь разом із двома асоціаціями з Японії – асоціацією імпортерів JOA та TOYO, яка є переважно асоціацією виробників, асоціацією дегустаторів оливкової олії Peruolivo з Перу та Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA) зі Сполучених Штатів, що представляє імпортерів.

"Каліфорнійська рада з оливкової олії (COOC), що складається з каліфорнійських виробників, не відповіла на запрошення МОК.

"Також взяли участь дві міжнародні асоціації: каліфорнійська асоціація EVA та іспанська QvExtra!»

Головою комітету призначений португалец Луїс Фолке

В окремій заяві МОК повідомив, що консультативний комітет був створений у 1991 році. ​"як місце зустрічі для професіоналів галузі з країн-членів МОК, щоб висловити свою думку, він є ключовим партнером у розмові для Виконавчого секретаріату МОК і допомагає йому визначати ефективні рішення проблем, які турбують цей сектор».

На останньому засіданні комітет призначив нового голову та двох заступників голови.

Луїс Фольке, представник переробників і президент португальської асоціації CASA DO AZEITE, буде головою в 2014 і 2015 роках, замінивши тунісу Алі Бен Ель Хадж М'Барека, ​"який представляв виробників з моменту створення комітету і двічі очолював комітет, спочатку у 1997–2000 роках, а потім у 2010–2013 роках».

"Двома віце-головами представники комітетів обрали колишнього голову Алі Бен Ель Хадж М'Барека та главу інституційних зв’язків Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Рим, Італія) Мікеле Бунгаро, який також представляє виробників», – йдеться в повідомленні МОК. .