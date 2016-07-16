Серед заворушень Едірне готується до 655-го Кіркпінара

У той час як Туреччина бореться зі спробою державного перевороту та насильницькими подіями, які виникли в результаті цього, загинула 161 людина та 1,440 поранено, немає жодного оголошення про відкладення 655th Турнір з боротьби з оливковою олією Kırkpınar.

Очікується, що традиційний конкурс відбудеться з 18 по 24 липня в Едірне. На 20th, відбудуться концерти за участю відомих турецьких співаків Сертаба Еренера та Хюсню Шенлендірічі. Окрім музики, відбудеться традиційний кулінарний конкурс, народні танці та свято стрільби з лука, яке доповнить змагання з боротьби.

Муніципалітет Едірне надасть 216,000 71,524 турецьких лір, або - - доларів США в доларах США, які зросли в Туреччині після спроби державного перевороту.

Незважаючи на те, що жодного оголошення про скасування чи перенесення турніру не було, не можна не задатися питанням, чи пройде він без ускладнень з огляду на поточний стан країни.

Жителі міста Едірне, де проходить захід, минулої ночі вийшли на вулиці, протестуючи, висловлюючи свою реакцію на події, що відбуваються.

Щорічно по всій країні проводиться понад 50 турнірів з боротьби на оливковій олії, що відзначає особливе використання продукту. Серед численних турецьких турнірів з боротьби, Kirkpinar є найвідомішим з багатьма міфами, які його оточують.

Торік Орхан Окулу з Анталії стояв останній чоловік, забравши додому заповітний золотий пояс і титул Башпеліван (головний борець).

Нафтова боротьба в Едірне почалася ще в османську епоху. За однією з легенд, коли Орхан Газі планував вторгнутися в Румелію, армія зупинилася біля Самони, яка сьогодні знаходиться в межах Греції. Сорок чоловіків почали боротися, як вони зазвичай робили під час ремісії. Після багатьох годин двоє чоловіків залишилися стояти й продовжили поєдинок. Жоден з них не міг перемогти іншого.

Іншого разу та сама пара знову зайнялася боротьбою, цього разу на лузі поблизу Едірне. Вони боролися цілий день і тривали всю ніч, освітлені свічками та ліхтарями. Вони буквально билися на смерть. Їхні друзі поховали їх під фіговим деревом.

Коли вони відвідали те саме місце через роки, то побачили джерело, де загинули їхні друзі, яке рясно тече. З того дня місцевість називалася Kirkpinar, Which means ​"сорок весен» турецькою мовою. У наступні роки турнір з нафтової боротьби перетворився на офіційну традицію, оголошену султаном.

Цього року очікується участь понад 2,000 олійників, які натирають близько 2,000 кілограмів оливкової олії, підготовленої для змагань, що робить їх шкури слизькою, щоб їх було складніше обігнати.

Спочатку вони занурюють праві руки в посудину, наповнену олією та водою, розтирають нею ліве плече, груди, руку та киспет, традиційний одяг для свята. Потім те ж саме зроблять лівими руками. Після початку боротьби вони зможуть взяти більше масла у супроводжувача, який буде ходити по полю з глечиком.



Оновлення 18 липня 2016 р. Сьогодні організатори оголосили, що фестиваль, пов’язаний із змаганням з боротьби, буде скасовано. Турнір відбудеться за планом.