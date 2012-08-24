Іспанська оливкова олія увійшла до «50 найкращих» у Великобританії Great Taste Awards

Команда Cortijo de Suerte Alta Coupage Натуральна оливкова олія першого віджиму, вироблена в Кордові, Іспанія, обіграла сильний контингент міжнародної їжі, щоб бути названою одним із 50 найкращих продуктів харчування в Англії на нагороді Great Taste Awards, що проходить у Великобританії.



Олію, яка підпадає під контроль регулятивної ради DOP Baena, було обрано з понад 8,800 різноманітних страв і напоїв з усіх куточків світу журі з 350 осіб. 50 найкращих продуктів були відібрані цими суддями, які є професійними гурманами та дегустаторами, і з’являться в ексклюзивному щорічному довіднику.

Серед суддів, присутніх на церемонії нагородження 2012 року, були такі відомі особи, як переможець британського шеф-кухаря Мет Фоллас, ресторанний критик Чарльз Кемпіон і кулінарні письменники Лукас Холлвег і Ксанте Клей, а також понад 300 покупців їжі з провідних закладів харчування та делікатесів, наприклад Harrods і Selfridges.

Нагороди, що присуджуються Гільдією вишуканої їжі у Великобританії, є висококонкурентними, продукти присуджуються різними зірками відповідно до думки дегустаторів. Продукти можуть отримати одну, дві або три золоті зірки або найвищу нагороду з усіх, місце в списку 50 найкращих. Щоб отримати три зірки, продукт повинен задовольнити щонайменше 25 дегустаторів, але щоб досягти найвищого рівня в списку Топ-50, 50 або більше дегустаторів повинні схвалити продукт за унікальний смак.



Кортіхо де Суерте

Олія Cortijo de Suerte є єдиною оливковою олією, яка увійшла до 50 кращих сортів цього року, серед переліку найкращих британських та імпортних харчових продуктів, починаючи від копченого бекону з Ірландії до грецького меду з чебрецю. Інші оливкові олії для отримання золотих зірок включають іспанський ремісничий делікатес Ultracomidas' Прадо де Рей Extra Virgin і Beneolivas' Сеньйоріо де Хайме Олія Rosell extra virgin.

Cortijo de Suerte Alta — це органічна олія першого віджиму, яку виробляють із суміші оливок Picudo, Hojiblanco та Picual у традиційному сімейному маєтку на півдні Іспанії. Заснований у 1924 році, маєток складається з 255 гектарів оливкових гаїв з урожаєм близько 250,000 - кг олії на рік.

У квітні Іспанська асоціація муніципалітетів оливкового дерева (AEMO) — визнав Франсіско Буджаланс, керівник відділу виробництва Cortijo de Suerte Alta, as ​"Найкращий млинар» за ​"його професіоналізм і дбайливе ставлення до свого сучасного екологічного млина».

Основна увага маєтку полягає в тому, щоб здійснити весь процес від дерева до розливу олії, що призвело до отримання ексклюзивної оливкової олії, яка може похвалитися назвами виробництва та розливу, органічної та DO Baena. Окрім міжнародного визнання на премії Great Taste Awards, Кортіхо де Суерте отримав численні іспанські олійні нагороди, включаючи першу премію за найкращу оливкову фабрику в Іспанії у 2007 – 2008 роках.