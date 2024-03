World Olive Oil Competition Оновлення в реальному часі 2024 року

Афіни Мадрид Нью-Йорк Рим Загреб

закріплені⚲ Перші результати оприлюднюються у 2024 році в Північній півкулі 19 березня 12:08 UTC Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка Тепер у своєму дванадцятому виданні NYIOOC World Olive Oil Competition є найвидатнішим у світі конкурсом якості оливкової олії, у якому беруть участь десятки країн, які змагаються за найбажаніші нагороди галузі. Річні результати оприлюднюються провідні ЗМІ у всьому світі, в Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і Світовий рейтинг оливкової олії.

20 березня 23:12 UTC

Ліза Андерсон репортує з Кейптауна

"We are over the moon thrilled to finally accom­plish back-to-back yearly wins — plus score big on both blends this year!” Californian pro­ducer Компанія Partridge Family Olive Company опубліковано на Facebook.

The reac­tion came as the pro­ducer earned awards for medium-inten­sity blends, after what it called an ​"epic” har­vest.

The fam­ily-owned and oper­ated com­pany cred­ited hard work, together, great col­lab­o­ra­tion with their mas­ter miller for the achieve­ment.

"All the sup­port from friends and cus­tomers makes this worth it all,” the team of the farm-to-table com­pany shared in their post.

Victory for Californian pro­ducer after a ​ " nail-bit­ing’ har­vest

20 березня 21:36 UTC

Ліза Андерсон репортує з Кейптауна

"We are cel­e­brat­ing our two Gold Medals from the largest and most pres­ti­gious olive oil com­pe­ti­tion in the world,” the team at Оливкова ферма Ранчо Азул і Оро from California wrote on their Facebook page.

"Our 2023 Estate EVOO and Arbequina EVOO now rank as two of the Найкращі в світі оливкові олії,” they added. The company’s vic­tory came after what it described as ​"a bit of nail bit­ing” over some har­vest and blend­ing deci­sions.

"This har­vest was spe­cial because of all of our friends and fam­ily who were together to help us. We will always remem­ber it for that. The wins make it all the more spe­cial. Truly grate­ful,” the com­pany wrote.

Myrna and Richard Meisler

A record-set­ting run for San Miguel Olive Farm

20 березня 20:45 UTC

Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка

With a stun­ning five Gold Awards at the 2024 NYIOOC, California pro­ducer Оливкова ферма Сан-Мігель is now the sec­ond-most awarded American pro­ducer, accord­ing to the World Olive OIl Ranking, which is updated in real-time as the com­pe­ti­tion results progress.

At press time, with 26 awards since 2018, the com­pany ranks fifth world­wide in all-time wins, out of thou­sands of con­tend­ing pro­duc­ers.

"Having never farmed, we just jumped in with­out look­ing back,” Myrna Meisler told Olive OIl Times В недавнє інтерв'ю. ​"We made deci­sions which dif­fered from oth­ers but ones we have kept all these years. We only hand-har­vest, are pes­ti­cide-free, farm nat­u­rally, and all is done with care. A lot of love has gone into what we do.”

(Photo: Donika Olive Oil)

Upstart Albanian pro­ducer brings autochtho­nous Kalinjot to world stage

20 березня 20:08 UTC

Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео

Donika Olive Oil is part of a new gen­er­a­tion of Albanian pro­duc­ers seek­ing to pro­mote qual­ity over quan­tity in a coun­try where vir­tu­ally every­one knows an olive farmer.

Its founders are now cel­e­brat­ing a Silver Award for the company’s debut entry to the 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition – an organic medium-inten­sity Kalinjot.

"From the moment we started our early-har­vest pro­duc­tion, we felt like we had some­thing truly spe­cial with our olive oil,” founder Bianti Danaj said. ​"Завоювання медалі на NYIOOC just reaf­firms all our beliefs about our oil, and we’re so thrilled to have it rec­og­nized by the best of the best.”

Due to high pro­duc­tion costs in Albania, Donika Olive Oil exports the major­ity of its pro­duc­tion with a spe­cific focus on restau­rants, retail­ers, and dis­trib­u­tors in the United States.

"Winning this award… helps solid­ify our rep­u­ta­tion for pro­duc­ing excep­tional olive oil, which we believe will attract more cus­tomers,” Danaj said.

"We also hope to shine a light on our pre­cious Kalinjot olive vari­ety, which can­not be found any­where in the world but Albania and holds a unique story and sig­nif­i­cance to our cul­ture,” he added.

Harvest at Oli de Santanyi

Oli de Santanyi is the first Mallorcan pro­ducer to claim 2024 NYIOOC нагорода

20 березня 17:10 UTC

Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео

On the Spanish island of Mallorca, the team of pro­duc­ers behind peren­nial World Competition win­ner Олі де Сантаньї are get­ting ready to cel­e­brate.

"This is our fourth Gold Award at the most pres­ti­gious olive oil com­pe­ti­tion,” founder Dirk Müller-Busch said. ​"It is won­der­ful news and great con­fir­ma­tion of our work in the olive grove and oil mill. The entire team is very moti­vated, and there will undoubt­edly be a spe­cial cel­e­bra­tion.”

The lack of rain this year on the Mediterranean island resulted in a poor har­vest. Still, Müller-Busch said the team man­aged to get the best out of its three vari­eties: Arbequina, Empetre and Pical.

"The oil from the new har­vest is intensely per­fumed, with com­plex fla­vors and won­der­fully bal­anced,” he said, adding that lab results showed the EVOO boasts a high polyphe­nol count.

"We will inte­grate this great suc­cess into our adver­tis­ing activ­i­ties this year,” Müller-Busch said. ​"The pres­ti­gious award gen­er­ates recog­ni­tion and trust in our brand.”

Harvest at Mariella & Grace

20 березня 17:05 UTC

Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму

A farm­ing com­pany that cul­ti­vates olive trees in the pic­turesque Gargano area of north­ern Puglia, Italy, secured both a Gold Award and a Silver Award dur­ing its debut at the NYIOOC.

Aj Vezendy, owner of the Mariella & Grace com­pany, is cel­e­brat­ing.

"I am very excited and grate­ful this morn­ing! It is very spe­cial because his­tor­i­cally my family’s region of Gargano and the town of Vieste have had lit­tle expo­sure to the USA,” Vezendy told Olive Oil Times.

Vieste is the west­ern­most tip of a region fac­ing the Adriatic Sea and known for its extra­or­di­nary nat­ural beau­ties, cul­mi­nat­ing in the Gargano National Park and the ancient Foresta Umbra. There, charm­ing trees and peaks sur­rounded by lime­stone cliffs, beaches, and a crys­tal-clear sea cre­ate breath­tak­ing land­scapes.

"These Awards can be a won­der­ful intro­duc­tion, and they are a tes­ta­ment to all of the ded­i­cated farm­ers and arti­sans of Vieste-Gargano,” Vezendy said.

Gold for Tuscan excel­lence

20 березня 16:57 UTC

Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму

L’Olio Bio, the organic extra vir­gin olive oil crafted by Pometti in Tuscany, has once again earned a Gold Award at the NYIOOC.

"We are extremely happy and excited about this result. This is the sec­ond con­sec­u­tive year we have reached this level, and for us, it rep­re­sents the cul­mi­na­tion of a year of sac­ri­fices,” Luca Perotti, gen­eral man­ager of Azienda Pometti, Повідомив Olive Oil Times.

"Receiving this award allows us to share with the American pub­lic and beyond how much we strive for excel­lence,” he noted. ​"The help that nature has given us in the face of an inno­v­a­tive agri­cul­tural sys­tem that com­bines sus­tain­abil­ity with sci­en­tific research is unique,” he added. ​"Thank to Nature and to all peo­ple who col­lab­o­rate to achieve this goal.”

L’Olio Bio is a medium organic EVOO blend from Leccino, Moraiolo and Pendolino vari­eties.

Lucia and Pantaleo Di Molfetta

20 березня 12:22 UTC

Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму

DiMolfetta Frantoiani emerged vic­to­ri­ous at the 2024 New York World Olive Oil Competition, receiv­ing a Gold Award for their Coratina mono­va­ri­etal.

Crafted in the heart of Puglia, the south­ern Italian region famed for its mil­lions of olive trees, DiMolfetta EVOO clinched the Gold in New York for the third con­sec­u­tive time.

"We’re very pleased because, in this his­tor­i­cal moment, our prod­uct is going through a com­plex period, and hav­ing these pres­ti­gious awards helps us con­firm with our clients that our focus on prod­uct qual­ity is impor­tant,” Lucia Di Molfetta, co-owner of the fam­ily com­pany, told Olive Oil Times.

"Sustainability, qual­ity, and respect for our land have always been our core busi­ness val­ues guid­ing our work”, Di Molfetta added.

Coratina is rec­og­nized as a high-qual­ity, highly pro­duc­tive vari­ety, renowned for its resilience, its abil­ity to with­stand drought, and resist attacks from var­i­ous pathogens.

Rastrello’s Christiane Wassmann

Victory in a chal­leng­ing year for Rastrello

20 березня 12:11 UTC

Офеоріце Дайбо в репортажі з Парижа

Растрелло, made from Leccino, Moraiolo, Frantoio, Borsciona and Pendolino olives, has won a Silver Award hav­ing faced some seri­ous chal­lenges.

"We are very grate­ful to be receiv­ing an award,” owner Christiane Wassmann said when receiv­ing news of the award. ​"Especially since we had a VERY chal­leng­ing year in our area of Lake Trasimeno, Umbria, mainly due to tor­ren­tial rains in May of 2023 and then an extremely hot sum­mer. We now only com­pete annu­ally in NYIOOC, as it is the inter­na­tional award that we mostly iden­tify with.”

The perilous harvest at Agraria Del Garda

20 березня 12:13 UTC

Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму

The Italian pro­ducer Agraria Del Garda is cel­e­brat­ing its 2024 Gold Award vic­tory for Uliva.

The dis­tinc­tive fla­vors of Uliva are a direct reflec­tion of the Casaliva cul­ti­var, an olive vari­ety that thrives on the hills sur­round­ing Lake Garda in north­ern Italy.

"The award fills us with sat­is­fac­tion and, above all, con­firms that the path we have taken to main­tain, and pos­si­bly improve, the qual­ity stan­dards of our prod­ucts is the right one,” Furio Batterini, who leads Agraria’s tech­ni­cal unit, told Olive Oil Times.

"We have expe­ri­enced a suc­ces­sion of absolutely pos­i­tive years and oth­ers that were extremely dif­fi­cult in recent years. Be it cli­mate change or else, they were always dif­fer­ent but have been cor­rectly inter­preted,” he added.

"Indeed, the con­sis­tent qual­ity, cer­ti­fied by the NYIOOC, sig­ni­fies that the ter­ri­tory, the olive vari­eties, and the capa­bil­ity in cul­ti­va­tion in the olive grove and pro­cess­ing in the mill are man­aged in the best way,” Batterini said.

Територія De Luz Heights Pura Grove

Чиста радість для команди Pura Grove, яка святкує свою золоту нагороду

19 березня 21:50 UTC

Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео

Отримавши срібну нагороду в своєму дебютному виступі на NYIOOC World Olive Oil Competition Минулого року виконавчий директор Pura Grove Тім Буї був у захваті, дізнавшись про свою золоту нагороду цього ранку.

"Ми дуже раді знову виграти цього року», — сказав продюсер із Південної Каліфорнії. ​"Це була складна крива навчання, і ми покращилися за останні три роки».

Bui є проповідником органічної оливкової олії, доводячи, що додаткова миля приносить користь. ​"Минулого року команда невпинно працювала та ретельно дотримувалася правил органічного землеробства», — сказав він. ​"Ми змішали наш власний органічний компост… запатентовану суміш біоактивних і органічних ґрунтів, пробіотиків, мінералів і місцевих органічних речовин, які витримали протягом багатьох місяців».

Буй привітав зусилля його команди, яка щодня піднімалася на пагорби Де Луз протягом трьох місяців, щоб обрізати дерева, застосувати органічний компост і оптимізувати зрошення. ​"Усе це сприяло кращому смаковому профілю зі збільшенням вмісту поліфенолів у кожній краплі нашої оливкової олії першого віджиму», — сказав він.

Томіслач Кудіна та Анте Вулін з деякими зі своїх NYIOOC нагороди

Анте Вулін і Томіслав Чудіна виграли перші нагороди Хорватії

19 березня 20:57 UTC

Неділько Юсуп репортаж із Задара, Хорватія

Перші дві золоті нагороди для Хорватії на провідному світовому конкурсі якості оливкової олії отримали Анте Вулін (69) і Томіслав Чудіна (45), оливкові вироби з Пакоштану.

"Це мрія мрій», – сказав Вулін, отримавши новину про нагороду. ​"Ми раді зробити свій внесок в успіх нашої країни».

Це вже третя поспіль нагорода Вуліна в Нью-Йорку. ​"Це найбільше для мене та моєї родини. Підтвердження безперервності якості», – сказав він нам.

Разом із членами своєї родини Вулін вирощує близько 1,000 оливкових дерев у кількох місцях у Пакоштані, мальовничому далматинському містечку в центрі Адріатичного узбережжя з унікальним розташуванням між морем і озером Врана, найбільшим озером Хорватії.

Золоту медаль Вуліна отримав його бренд Santa Justina, фруктова і помірно пряна олія, виготовлена ​​з автохтонних сортів Oblica і Drobnica.

Це друга поспіль премія в Нью-Йорку для молодшого пакоштанського лауреата Томіслава Чудіни. Його відзначена нагородою Olea Viola — це інтенсивна оливкова олія першого віджиму із зеленим фруктовим відтінком, середньою гостротою та легкою гірчинкою. Виготовляється з сортів Oblica, Pendolino і Leccino.

"Я збирав, коли плоди були оптимально стиглими та абсолютно здоровими», — сказав Томіслав. ​"Цей успіх для мене дуже важливий, мотивує продовжувати займатися оливковою культурою ще серйозніше».

Любов до оливок він успадкував від свого дідуся Блажа і дав назву своєму сімейному бізнесу OPG Celin. Після того, як він успадкував від Блажа перші 30 оливкових дерев, він продовжив купувати землю та садити оливкові дерева. Зараз їх близько 320, а його мета досягти 1,000.

Його відзначену нагородами суміш Olea Viola була названа на честь його бабусі Віоли, яка його виростила. Він ніколи не зустрічався зі своїм батьком, а мати померла, коли йому було 10 років.

"Оливкова олія живила мене. Ще хлопчиком я любив замочувати хліб в оливковій олії, а оскільки нам цього не вистачало, моя бабуся додавала соєвої олії», – згадує Томіслав. Пригадує також, як казав бабусі: ​"Коли я виросту, я посаджу стільки оливкових дерев, що ми всі зможемо купатися в оливковій олії».

Алексіс Карабелас

AMG Karabelas здобув ще три перемоги для Греції

19 березня 18:30 UTC

Костас Василопулос у репортажі з Афін

AMG Karabelas із Стародавньої Олімпії на заході Пелопоннесу проклав шлях для грецьких виробників на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, вигравши три нагороди (дві золоті та одну срібну) у перший день, результати оприлюднюються.

"Ми дуже раді, що третій рік поспіль виграємо престижний турнір NYIOOC”, – розповів співвласник Алексіс Карабелас Olive Oil Times.

"Наша першокласна лінійка екстра-віджиму Laurel & Flame Fresh з оливок Tsabidoelia та PGi з оливок Koroneiki отримала золоті нагороди. Ми також раді, тому що Міфи стародавньої Олімпії, оливкова олія, яку ми представили NYIOOC вперше отримав срібну нагороду на конкурсі».

Карабелас також зазначив, що несприятливі кліматичні умови протягом року, які принесли дощі під час цвітіння дерев і теплу погоду під час збору врожаю, вплинули на врожай цього року.

"Нам довелося часто проводити тести, щоб досягти бажаних результатів», — сказав він. ​"Зробивши це цього року, ми віримо, що зможемо перемагати й у наступні роки».

Colival перемагає спеку, святкує дев'яту поспіль нагороду Всесвітнього конкурсу

19 березня 18:28 UTC

Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео

750 сімей, які стоять за La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival), знову святкують після отримання золотої нагороди за свій моносорт Arbequina.

"Кожного разу, коли наша команда отримує визнання, вони цінують це, оскільки це винагорода за цілорічну працю з боку фермера, зусилля, які ми вкладаємо в наш олійний завод, щоб виробляти або принаймні намагатися отримати найкращу якість, щоб надати споживач», – сказала прес-секретар Єва Діас.

Кооператив у Кастилії-Ла-Манчі подолав посуху та надзвичайно високі температури під час жовтневого збору врожаю, щоб отримати відзначену нагородами оливкову олію першого віджимання, пожертвувавши якістю заради кількості.

"Вплив перемоги на цих нагородах перетворюється на стратегію маркетингу та продажів у Північній Америці», — сказав Діас. ​"NYIOOC нагороди – це позиціонування бренду».

Луїза Шерман з Андре та Кара Кутзі

Domaine Gerbaud виграє важко зароблене золото

19 березня 18:22 UTC

Офеоріце Дайбо в репортажі з Парижа

Купаж місцевих провансальських сортів Aglandau, Salonenque та Grossane Domaine Gerbaud отримав золоту нагороду на цьогорічному NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Чудово! Ми не можемо перестати посміхатися», – сказала Луїза Шерман, продюсер Domaine Gerbaud Olive Oil Times.

"Після пандемії COVID-19 ми відмовилися від участі в конкурсах і зосередилися на серйозній реструктуризації дерева, тоді як наша донька провела ребрендинг. Ми в захваті від цієї золотої нагороди після нашої тривалої відсутності», – сказала вона.

"Протягом останніх п’яти років ми страждали від посухи та періодів інтенсивної спеки, причому останні два роки були найгіршими. Витрати на виробництво продовжують зростати, особливо у Франції. Незважаючи на це, ринок все ще не пропонує більш високі та справедливіші ціни для виробників, а споживачі все ще здебільшого не знають переваг (смаку та здоров’я) високоякісного EVOO», – сказав Шерман.

"Завоювання медалі на NYIOOC надзвичайно надихає та дає нам значний маркетинговий поштовх, що сприяє підвищенню впізнаваності та довіри до бренду», — сказала вона нам. ​"Це покращує нашу ефективність під час налагодження контактів із потенційними продавцями та споживачами та свідчить про вотум довіри від надійних джерел, що дає нам змогу виділитися серед конкурентів. Звичайно, це також дуже приємно для команди перемогти в міжнародному змаганні після того, як вона доклала стільки наполегливої ​​роботи протягом року».

19 березня 11:09 UTC

Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка

Організатори повідомили, що 40 переможців оголошуватимуться щодня з 9:00 до 10:00 ранку в Нью-Йорку (13:00 – 14:00 UTC), доки всі роботи не будуть проаналізовані. Бренди-переможці відображатимуться приблизно з інтервалом у 90 секунд, оскільки кожен результат засвідчує президент конкурсу.

Перші результати цього року з’являються на тиждень раніше, ніж у 2023 році, що дає змогу виробникам ще раніше скористатися своїми досягненнями у своїх кампаніях. Результати Південної півкулі почнуть оприлюднювати у вересні.

13 березня 12:14 UTC

Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка

Бренди-переможці будуть представлені на Офіційний довідник до найкращих у світі оливкових олій у спеціальних розділах Olive Oil Times і Світовий рейтинг оливкової олії портал історичних даних і турнірної таблиці, що охоплює дванадцять випусків конкурсу.

Перші результати будуть оголошені у вівторок, 19 березня

13 березня 12:08 UTC

Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка

Організатори в NYIOOC World Olive Oil Competition сказав, що перші результати випуску 2024 року будуть оприлюднені у вівторок, 19 березня, о 9:00 за нью-йоркським часом (13:00 UTC) і триватимуть, доки кожен поданий запис не буде оцінено та сертифіковано у квітні.

Це історія, що розвивається. Перевірте наявність оновлень. (Оновлено 20 березня 2024 р. 23:13 UTC)

