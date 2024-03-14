World Olive Oil Competition Оновлення в реальному часі 2024 року

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закріплені⚲Перші результати оприлюднюються у 2024 році в Північній півкулі
19 березня 12:08 UTC
Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка
Тепер у своєму дванадцятому виданні NYIOOC World Olive Oil Competition є найвидатнішим у світі конкурсом якості оливкової олії, у якому беруть участь десятки країн, які змагаються за найбажаніші нагороди галузі. Річні результати оприлюднюються провідні ЗМІ у всьому світі, в Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і Світовий рейтинг оливкової олії.
20 березня 23:12 UTC
Ліза Андерсон репортує з Кейптауна
"We are over the moon thrilled to finally accomplish back-to-back yearly wins — plus score big on both blends this year!” Californian producer Компанія Partridge Family Olive Company опубліковано на Facebook.
The reaction came as the producer earned awards for medium-intensity blends, after what it called an "epic” harvest.
The family-owned and operated company credited hard work, together, great collaboration with their master miller for the achievement.
"All the support from friends and customers makes this worth it all,” the team of the farm-to-table company shared in their post.
20 березня 21:36 UTC
Ліза Андерсон репортує з Кейптауна
"We are celebrating our two Gold Medals from the largest and most prestigious olive oil competition in the world,” the team at Оливкова ферма Ранчо Азул і Оро from California wrote on their Facebook page.
"Our 2023 Estate EVOO and Arbequina EVOO now rank as two of the Найкращі в світі оливкові олії,” they added. The company’s victory came after what it described as "a bit of nail biting” over some harvest and blending decisions.
"This harvest was special because of all of our friends and family who were together to help us. We will always remember it for that. The wins make it all the more special. Truly grateful,” the company wrote.
20 березня 20:45 UTC
Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка
With a stunning five Gold Awards at the 2024 NYIOOC, California producer Оливкова ферма Сан-Мігель is now the second-most awarded American producer, according to the World Olive OIl Ranking, which is updated in real-time as the competition results progress.
At press time, with 26 awards since 2018, the company ranks fifth worldwide in all-time wins, out of thousands of contending producers.
"Having never farmed, we just jumped in without looking back,” Myrna Meisler told Olive OIl Times В недавнє інтерв'ю. "We made decisions which differed from others but ones we have kept all these years. We only hand-harvest, are pesticide-free, farm naturally, and all is done with care. A lot of love has gone into what we do.”
20 березня 20:08 UTC
Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео
Donika Olive Oil is part of a new generation of Albanian producers seeking to promote quality over quantity in a country where virtually everyone knows an olive farmer.
Its founders are now celebrating a Silver Award for the company’s debut entry to the 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition – an organic medium-intensity Kalinjot.
"From the moment we started our early-harvest production, we felt like we had something truly special with our olive oil,” founder Bianti Danaj said. "Завоювання медалі на NYIOOC just reaffirms all our beliefs about our oil, and we’re so thrilled to have it recognized by the best of the best.”
Due to high production costs in Albania, Donika Olive Oil exports the majority of its production with a specific focus on restaurants, retailers, and distributors in the United States.
"Winning this award… helps solidify our reputation for producing exceptional olive oil, which we believe will attract more customers,” Danaj said.
"We also hope to shine a light on our precious Kalinjot olive variety, which cannot be found anywhere in the world but Albania and holds a unique story and significance to our culture,” he added.
20 березня 17:10 UTC
Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео
On the Spanish island of Mallorca, the team of producers behind perennial World Competition winner Олі де Сантаньї are getting ready to celebrate.
"This is our fourth Gold Award at the most prestigious olive oil competition,” founder Dirk Müller-Busch said. "It is wonderful news and great confirmation of our work in the olive grove and oil mill. The entire team is very motivated, and there will undoubtedly be a special celebration.”
The lack of rain this year on the Mediterranean island resulted in a poor harvest. Still, Müller-Busch said the team managed to get the best out of its three varieties: Arbequina, Empetre and Pical.
"The oil from the new harvest is intensely perfumed, with complex flavors and wonderfully balanced,” he said, adding that lab results showed the EVOO boasts a high polyphenol count.
"We will integrate this great success into our advertising activities this year,” Müller-Busch said. "The prestigious award generates recognition and trust in our brand.”
20 березня 17:05 UTC
Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму
A farming company that cultivates olive trees in the picturesque Gargano area of northern Puglia, Italy, secured both a Gold Award and a Silver Award during its debut at the NYIOOC.
Aj Vezendy, owner of the Mariella & Grace company, is celebrating.
"I am very excited and grateful this morning! It is very special because historically my family’s region of Gargano and the town of Vieste have had little exposure to the USA,” Vezendy told Olive Oil Times.
Vieste is the westernmost tip of a region facing the Adriatic Sea and known for its extraordinary natural beauties, culminating in the Gargano National Park and the ancient Foresta Umbra. There, charming trees and peaks surrounded by limestone cliffs, beaches, and a crystal-clear sea create breathtaking landscapes.
"These Awards can be a wonderful introduction, and they are a testament to all of the dedicated farmers and artisans of Vieste-Gargano,” Vezendy said.
20 березня 16:57 UTC
Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму
L’Olio Bio, the organic extra virgin olive oil crafted by Pometti in Tuscany, has once again earned a Gold Award at the NYIOOC.
"We are extremely happy and excited about this result. This is the second consecutive year we have reached this level, and for us, it represents the culmination of a year of sacrifices,” Luca Perotti, general manager of Azienda Pometti, Повідомив Olive Oil Times.
"Receiving this award allows us to share with the American public and beyond how much we strive for excellence,” he noted. "The help that nature has given us in the face of an innovative agricultural system that combines sustainability with scientific research is unique,” he added. "Thank to Nature and to all people who collaborate to achieve this goal.”
L’Olio Bio is a medium organic EVOO blend from Leccino, Moraiolo and Pendolino varieties.
20 березня 12:22 UTC
Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму
DiMolfetta Frantoiani emerged victorious at the 2024 New York World Olive Oil Competition, receiving a Gold Award for their Coratina monovarietal.
Crafted in the heart of Puglia, the southern Italian region famed for its millions of olive trees, DiMolfetta EVOO clinched the Gold in New York for the third consecutive time.
"We’re very pleased because, in this historical moment, our product is going through a complex period, and having these prestigious awards helps us confirm with our clients that our focus on product quality is important,” Lucia Di Molfetta, co-owner of the family company, told Olive Oil Times.
"Sustainability, quality, and respect for our land have always been our core business values guiding our work”, Di Molfetta added.
Coratina is recognized as a high-quality, highly productive variety, renowned for its resilience, its ability to withstand drought, and resist attacks from various pathogens.
20 березня 12:11 UTC
Офеоріце Дайбо в репортажі з Парижа
Растрелло, made from Leccino, Moraiolo, Frantoio, Borsciona and Pendolino olives, has won a Silver Award having faced some serious challenges.
"We are very grateful to be receiving an award,” owner Christiane Wassmann said when receiving news of the award. "Especially since we had a VERY challenging year in our area of Lake Trasimeno, Umbria, mainly due to torrential rains in May of 2023 and then an extremely hot summer. We now only compete annually in NYIOOC, as it is the international award that we mostly identify with.”
20 березня 12:13 UTC
Репортаж Паоло ДеАндрейса з Риму
The Italian producer Agraria Del Garda is celebrating its 2024 Gold Award victory for Uliva.
The distinctive flavors of Uliva are a direct reflection of the Casaliva cultivar, an olive variety that thrives on the hills surrounding Lake Garda in northern Italy.
"The award fills us with satisfaction and, above all, confirms that the path we have taken to maintain, and possibly improve, the quality standards of our products is the right one,” Furio Batterini, who leads Agraria’s technical unit, told Olive Oil Times.
"We have experienced a succession of absolutely positive years and others that were extremely difficult in recent years. Be it climate change or else, they were always different but have been correctly interpreted,” he added.
"Indeed, the consistent quality, certified by the NYIOOC, signifies that the territory, the olive varieties, and the capability in cultivation in the olive grove and processing in the mill are managed in the best way,” Batterini said.
19 березня 21:50 UTC
Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео
Отримавши срібну нагороду в своєму дебютному виступі на NYIOOC World Olive Oil Competition Минулого року виконавчий директор Pura Grove Тім Буї був у захваті, дізнавшись про свою золоту нагороду цього ранку.
"Ми дуже раді знову виграти цього року», — сказав продюсер із Південної Каліфорнії. "Це була складна крива навчання, і ми покращилися за останні три роки».
Bui є проповідником органічної оливкової олії, доводячи, що додаткова миля приносить користь. "Минулого року команда невпинно працювала та ретельно дотримувалася правил органічного землеробства», — сказав він. "Ми змішали наш власний органічний компост… запатентовану суміш біоактивних і органічних ґрунтів, пробіотиків, мінералів і місцевих органічних речовин, які витримали протягом багатьох місяців».
Буй привітав зусилля його команди, яка щодня піднімалася на пагорби Де Луз протягом трьох місяців, щоб обрізати дерева, застосувати органічний компост і оптимізувати зрошення. "Усе це сприяло кращому смаковому профілю зі збільшенням вмісту поліфенолів у кожній краплі нашої оливкової олії першого віджиму», — сказав він.
19 березня 20:57 UTC
Неділько Юсуп репортаж із Задара, Хорватія
Перші дві золоті нагороди для Хорватії на провідному світовому конкурсі якості оливкової олії отримали Анте Вулін (69) і Томіслав Чудіна (45), оливкові вироби з Пакоштану.
"Це мрія мрій», – сказав Вулін, отримавши новину про нагороду. "Ми раді зробити свій внесок в успіх нашої країни».
Це вже третя поспіль нагорода Вуліна в Нью-Йорку. "Це найбільше для мене та моєї родини. Підтвердження безперервності якості», – сказав він нам.
Разом із членами своєї родини Вулін вирощує близько 1,000 оливкових дерев у кількох місцях у Пакоштані, мальовничому далматинському містечку в центрі Адріатичного узбережжя з унікальним розташуванням між морем і озером Врана, найбільшим озером Хорватії.
Золоту медаль Вуліна отримав його бренд Santa Justina, фруктова і помірно пряна олія, виготовлена з автохтонних сортів Oblica і Drobnica.
Це друга поспіль премія в Нью-Йорку для молодшого пакоштанського лауреата Томіслава Чудіни. Його відзначена нагородою Olea Viola — це інтенсивна оливкова олія першого віджиму із зеленим фруктовим відтінком, середньою гостротою та легкою гірчинкою. Виготовляється з сортів Oblica, Pendolino і Leccino.
"Я збирав, коли плоди були оптимально стиглими та абсолютно здоровими», — сказав Томіслав. "Цей успіх для мене дуже важливий, мотивує продовжувати займатися оливковою культурою ще серйозніше».
Любов до оливок він успадкував від свого дідуся Блажа і дав назву своєму сімейному бізнесу OPG Celin. Після того, як він успадкував від Блажа перші 30 оливкових дерев, він продовжив купувати землю та садити оливкові дерева. Зараз їх близько 320, а його мета досягти 1,000.
Його відзначену нагородами суміш Olea Viola була названа на честь його бабусі Віоли, яка його виростила. Він ніколи не зустрічався зі своїм батьком, а мати померла, коли йому було 10 років.
"Оливкова олія живила мене. Ще хлопчиком я любив замочувати хліб в оливковій олії, а оскільки нам цього не вистачало, моя бабуся додавала соєвої олії», – згадує Томіслав. Пригадує також, як казав бабусі: "Коли я виросту, я посаджу стільки оливкових дерев, що ми всі зможемо купатися в оливковій олії».
19 березня 18:30 UTC
Костас Василопулос у репортажі з Афін
AMG Karabelas із Стародавньої Олімпії на заході Пелопоннесу проклав шлях для грецьких виробників на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, вигравши три нагороди (дві золоті та одну срібну) у перший день, результати оприлюднюються.
"Ми дуже раді, що третій рік поспіль виграємо престижний турнір NYIOOC”, – розповів співвласник Алексіс Карабелас Olive Oil Times.
"Наша першокласна лінійка екстра-віджиму Laurel & Flame Fresh з оливок Tsabidoelia та PGi з оливок Koroneiki отримала золоті нагороди. Ми також раді, тому що Міфи стародавньої Олімпії, оливкова олія, яку ми представили NYIOOC вперше отримав срібну нагороду на конкурсі».
Карабелас також зазначив, що несприятливі кліматичні умови протягом року, які принесли дощі під час цвітіння дерев і теплу погоду під час збору врожаю, вплинули на врожай цього року.
"Нам довелося часто проводити тести, щоб досягти бажаних результатів», — сказав він. "Зробивши це цього року, ми віримо, що зможемо перемагати й у наступні роки».
19 березня 18:28 UTC
Деніел Доусон у репортажі з Монтевідео
750 сімей, які стоять за La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival), знову святкують після отримання золотої нагороди за свій моносорт Arbequina.
"Кожного разу, коли наша команда отримує визнання, вони цінують це, оскільки це винагорода за цілорічну працю з боку фермера, зусилля, які ми вкладаємо в наш олійний завод, щоб виробляти або принаймні намагатися отримати найкращу якість, щоб надати споживач», – сказала прес-секретар Єва Діас.
Кооператив у Кастилії-Ла-Манчі подолав посуху та надзвичайно високі температури під час жовтневого збору врожаю, щоб отримати відзначену нагородами оливкову олію першого віджимання, пожертвувавши якістю заради кількості.
"Вплив перемоги на цих нагородах перетворюється на стратегію маркетингу та продажів у Північній Америці», — сказав Діас. "NYIOOC нагороди – це позиціонування бренду».
19 березня 18:22 UTC
Офеоріце Дайбо в репортажі з Парижа
Купаж місцевих провансальських сортів Aglandau, Salonenque та Grossane Domaine Gerbaud отримав золоту нагороду на цьогорічному NYIOOC World Olive Oil Competition.
"Чудово! Ми не можемо перестати посміхатися», – сказала Луїза Шерман, продюсер Domaine Gerbaud Olive Oil Times.
"Після пандемії COVID-19 ми відмовилися від участі в конкурсах і зосередилися на серйозній реструктуризації дерева, тоді як наша донька провела ребрендинг. Ми в захваті від цієї золотої нагороди після нашої тривалої відсутності», – сказала вона.
"Протягом останніх п’яти років ми страждали від посухи та періодів інтенсивної спеки, причому останні два роки були найгіршими. Витрати на виробництво продовжують зростати, особливо у Франції. Незважаючи на це, ринок все ще не пропонує більш високі та справедливіші ціни для виробників, а споживачі все ще здебільшого не знають переваг (смаку та здоров’я) високоякісного EVOO», – сказав Шерман.
"Завоювання медалі на NYIOOC надзвичайно надихає та дає нам значний маркетинговий поштовх, що сприяє підвищенню впізнаваності та довіри до бренду», — сказала вона нам. "Це покращує нашу ефективність під час налагодження контактів із потенційними продавцями та споживачами та свідчить про вотум довіри від надійних джерел, що дає нам змогу виділитися серед конкурентів. Звичайно, це також дуже приємно для команди перемогти в міжнародному змаганні після того, як вона доклала стільки наполегливої роботи протягом року».
19 березня 11:09 UTC
Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка
Організатори повідомили, що 40 переможців оголошуватимуться щодня з 9:00 до 10:00 ранку в Нью-Йорку (13:00 – 14:00 UTC), доки всі роботи не будуть проаналізовані. Бренди-переможці відображатимуться приблизно з інтервалом у 90 секунд, оскільки кожен результат засвідчує президент конкурсу.
Перші результати цього року з’являються на тиждень раніше, ніж у 2023 році, що дає змогу виробникам ще раніше скористатися своїми досягненнями у своїх кампаніях. Результати Південної півкулі почнуть оприлюднювати у вересні.
13 березня 12:14 UTC
Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка
Бренди-переможці будуть представлені на Офіційний довідник до найкращих у світі оливкових олій у спеціальних розділах Olive Oil Times і Світовий рейтинг оливкової олії портал історичних даних і турнірної таблиці, що охоплює дванадцять випусків конкурсу.
13 березня 12:08 UTC
Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка
Організатори в NYIOOC World Olive Oil Competition сказав, що перші результати випуску 2024 року будуть оприлюднені у вівторок, 19 березня, о 9:00 за нью-йоркським часом (13:00 UTC) і триватимуть, доки кожен поданий запис не буде оцінено та сертифіковано у квітні.
Це історія, що розвивається. Перевірте наявність оновлень. (Оновлено 20 березня 2024 р. 23:13 UTC)
Безперервне висвітлення 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition