Міжнародний фонд сприяння середземноморській дієті

Створено міжнародний фонд, присвячений популяризації середземноморської дієти. Міжнародний фонд середземноморської дієти (IFMeD) зареєстрований у Лондоні, Великобританія, і має на меті об’єднати установи, університети та дослідницькі центри з різних країн, а також представників приватного сектору та споживачів, зацікавлених у просуванні середземноморська дієта.

Луїс Серра-Маджем, голова IFMeD повідомляється на сайті Фонду, Що ​"незважаючи на визнання ЮНЕСКО середземноморської дієти як нематеріальна культурна спадщина, дотримання цієї схеми харчування зменшується в деяких країнах Середземномор’я внаслідок економічних обмежень, з якими стикається Європа з 2008 року. Тому важливо покращити середземноморську дієту як здоровий і стійкий спосіб життя [ sic], адаптуючи її до поточних соціально-економічних та культурних змін, а також зберігаючи та підтверджуючи її як нематеріальну культурну спадщину людства».

IFMeD має на меті об’єднати міждисциплінарні знання та досвід і діяти як аналітичний центр для аналізу, підтвердження та поширення відповідних наукових досліджень щодо середземноморської дієти. Фонду опис місії вказує на необхідність а ​"транснаціональний науковий гарант», що стоїть вище місцевих та національних інтересів, з метою популяризації середземноморської дієти як здорового та стійкого способу життя.

Про це заявив генеральний секретар IFMeD Сандро Дерніні ​"існує потреба в новому міждисциплінарному та міжкультурному переосмисленні для відродження середземноморської дієти. Таким чином, IFMeD може бути ідеальним міжнародним місцем для просування цих змін, діючи для реконструкції сталого культурного контексту харчування для медичної дієти, більш відповідного для сучасного часу та для всіх людей».