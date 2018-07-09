Сотні людей протестують проти тарифів на оливки в Іспанії

Сотні оливкових фермерів, виробників олії та представників бізнесу минулого четверга зібралися перед консульством Сполучених Штатів у Севільї, Іспанія, щоб протестувати проти запропонованих американськими тарифами на іспанські оливки.



Ми знову заявляємо про нашу категоричну відмову від фіксації будь-яких видів тарифів на столові оливки. - Родріго Санчес Харо, міністр сільського господарства Андалусії

Мітингувальники зібралися денонсувати заплановані тарифи, закликаючи їх ​"несправедливо» і ​"зловживання», а також викликають занепокоєння щодо їх потенційно катастрофічних наслідків для експорту та зайнятості регіону.

Мита планується обговорити Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) цього тижня, і, якщо комісія вирішить їх ввести, вони набудуть чинності пізніше цього місяця. У 2017 році експорт іспанських оливок до США склав близько 67 мільйонів доларів.

"Ми дуже розчаровані рішенням Міністерства торгівлі США ввести антисубсидійні та антидемпінгові мита на імпорт іспанських столових оливок, тим більше, що цей продукт дуже популярний серед американських споживачів», – сказав Хосе Марія Кастілья, лобіст національного крила Про це повідомляє Асоціація молодих фермерів (ASAJA). ​"Це невиправдано і непропорційно, і це суперечить нашій спільній аграрній політиці».

Мігель Лопес, генеральний секретар COAG Andalusia, сказав, що 8,000 робочих місць знаходяться під прямим ризиком, а ще два мільйони знаходяться під загрозою опосередковано через запропоновані тарифи. За його словами, Agro Sevilla вже звільнила частину своїх співробітників.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta el 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el sector andaluz que genera 2 millones de jornales y 8.000 empleos. — Родріго Санчес Харо (@rodrigosanhar) 12 Червня, 2018.





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es ​"desproporcionado” y pide al Gobierno que defienda al sector https://t.co/z56iEjUSCh через @epandalucia — Хосе Муньос (@pepemsanchez) Січень 29, 2018





Щоб підкреслити суть справи і надати людське обличчя цим звільненням, Лопес запросив на сцену під час протесту молодого чоловіка, якого ідентифікували лише як сина Ракель.

"Через тарифи та після шести років роботи в компанії його залишили без роботи, і йому довелося залишити Андалусію, щоб знайти роботу», – сказав Лопес. ​"У нього був життєвий проект, і все було зламано».

Лопес наполягав на тому, що іспанські виробники оливок відповідають правилам Європейського Союзу та Світової організації торгівлі, і закликав Європейський Союз та уряд Іспанії захистити сектор від того, що він назвав ​"довільні» тарифи.

"Зіткнувшись з таким ставленням, яке [президент США Дональд] Трамп дотримується проти будь-якого імпорту, і оскільки це порушує всі міжнародні угоди, Європейська комісія вже має позицію і постояти за себе», – сказав він. ​"Нас теж треба захищати».

Європейська комісія вже засудила тарифи на іспанські оливки, а представники, які їх маркували ​"протекціоністська» та багатообіцяючі дії Європейської торгової комісії.

Запропоновані тарифи випливають із антидемпінгових скарг, поданих минулого року двома каліфорнійськими компаніями (Bell-Carter Foods, Inc і Musco Family Olive Co). Вони доповнюються звинуваченнями в антисубсидії від Міністерства торгівлі США, яке стверджує, що іспанські фермери та упаковники оливок також виграють від ​"несправедливі субсидії».

Якщо USITC вирішить ратифікувати запропоновані тарифи, що більшість торгових спостерігачів вважають дуже імовірними, тоді імпортні мита на іспанські оливки зростуть до 27 відсотків 24 липня. Кажуть, що тарифи поширюються на всі види іспанських оливок, включаючи всі види. , розміри та кольори; без кісточок і без кісточок; і цілі, нарізані, подрібнені та нарізані.

"Міністерство торгівлі забезпечить повну та справедливу оцінку фактів і, якщо правила порушуються, діятиме швидко, щоб зупинити будь-які недобросовісні торгові практики», – сказав міністр торгівлі США Вілбур Росс. ​"Сполучені Штати віддані вільній, чесній і взаємній торгівлі з Іспанією».

Антоніо де Мора, генеральний секретар Іспанської асоціації експортерів і промисловців столових оливок (ASEMA), вважає, що факти перевершують почуття, і замість того, щоб відвідувати протести, наполегливо працював над підготовкою судової справи проти тарифів.

"ASEMESA готує свій захист у контакті з національною та європейською адміністраціями, запевняючи, що аргументи, на яких базуються ці звинувачення, є неправдивими, тому ми збираємо всю необхідну інформацію та докази», – сказав він.