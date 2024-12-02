столові оливки

Грудень 2, 2024
Виробники столових оливок борються з нестачею робочої сили, яка посилюється занепокоєнням щодо посилення іноземної конкуренції та можливості підвищення тарифів.
Листопад 15, 2024
Після перемоги Трампа на виборах іспанський сектор столових оливок знаходиться на межі
Іспанські виробники чорних столових оливок, які вже страждають від тарифів, запроваджених під час першої адміністрації Трампа, побоюються, що на горизонті може статися ще більше.
Жовтень 1, 2024
Єгипет прагне суттєво збільшити експорт оливкової олії
Чиновники розробляють стратегію збільшення експорту за рахунок розширення виробництва.
Вересні 18, 2024
Проект перетворює оливкові відходи на суперконденсатори
Дослідницький проект в Іспанії завершився після розробки ефективного процесу перепрофілювання оливкових відходів для кількох промислових застосувань.
Вересні 16, 2024
Очікується, що врожайність столових оливок у Каліфорнії зросте другий рік поспіль
Виробництво столових оливок у Каліфорнії має зрости до 40,000 2024 тонн у - році через сприятливу погоду, незважаючи на постійні проблеми, такі як брак робочої сили та конкуренція з боку імпорту.
Вересні 16, 2024
Виробництво столових оливок в Іспанії відновлюється, але не відповідає початковим очікуванням
Фермери попереджають, що спекотний і сухий серпень вплинув на розмір і товарність столових оливок.
Може. 13, 2024 рік Новини
Дослідження проливає світло на зниження витрат урожаю для виробників столових оливок
Квітні 30, 2024
Грецький суд постановив, що оливки Kalamon можуть використовувати бренд Kalamata
Верховний суд відхилив апеляцію виробників із Мессенії щодо того, що лише вони можуть використовувати бренд Kalamata, назва якого коштує 200 мільйонів євро експорту.
Mar. 19, 2024
Реєстрація оливок Каламата як об’єкта інтелектуальної власності поновлює суперечки в Греції
Реєстрація столових оливок Kalamata PDO від Messenia у ВОІВ обмежить використання цього терміну виробниками столових оливок у Греції, знову розпалюючи триваючі дебати.
Лютий 23, 2024
Світова організація торгівлі виявила, що США не відповідають вимогам у суперечці щодо торгівлі столовими оливками
СОТ постановила, що США повинні скасувати мита на імпорт іспанських столових оливок, а окрема справа знаходиться на розгляді в Апеляційному суді.
Січень 16, 2024
Лідер МОК зосереджується на розширенні вирощування та боротьбі зі зміною клімату
Директор Міжнародної оливкової ради Хайме Лілло каже, що майбутнє виробництва оливкової олії лежить за межами Середземномор’я.
Січень 3, 2024
Європа надає статус PDO турецькій столовій олії Çizik Zeytini
Туреччина зараз має статус захисту в ЄС для трьох столових сортів оливок, а ще три сорти очікують на отримання сертифікату захищеного найменування походження.
Грудень 14, 2023
Традиційні турецькі практики вирощування оливок, визнані ЮНЕСКО
Агентство ООН заявило, що традиційні методи щеплення, фрезерування та виробництва столових оливок у Туреччині є цінними для нашої глобальної культури та повинні бути охоронені.
Листопад 6, 2023
Обережний оптимізм, оскільки в Каліфорнії розпочинається збір урожаю оливок
За оцінками, виробництво оливкової олії може сягнути трьох мільйонів галонів, що є значним збільшенням порівняно з минулим роком.
Жовтень 6, 2022
Виробники в Андалусії готуються до другого найгіршого врожаю за всю історію
Очікується, що виробництво оливкової олії в Андалусії буде майже на 50 відсотків нижче середнього показника за п'ять років. Урожай столових оливок також буде значно меншим.
Вересні 21, 2022
Греція знову додає оливки Каламата до національного списку сортів рослин
Усі грецькі виробники оливок Kalamon зможуть продавати їх як оливки Kalamata. Виробники в Мессенії стверджують, що це знецінить їхню сертифікацію PDO.
Вересні 12, 2022
Посуха та спека вразили врожай оливок в Іспанії
Ціни зростуть через низькі врожаї в інших місцях і зростання витрат на виробництво.
Вересні 6, 2022
Столові оливки Халкідіки постраждали від граду перед збором урожаю
Град на півострові Халкідіки пошкодив до 20 відсотків оливок у регіоні, завдавши збитків приблизно на 1.8 мільйона євро.
Серпень 18, 2022
Виробники оливок в Естремадурі готуються до «найгіршого врожаю в історії»
Місцева асоціація фермерів прогнозує, що виробництво оливкової олії та столових оливок впаде до 85 відсотків через триваючу посуху.
5 липня 2022 р
Грецькі виробники відкидають обмеження на використання «Каламата» для столових оливок
За словами міжпрофесійного експерта, виробники оливок Каламата за межами Мессенії зазнають «незмірної шкоди» в результаті обмежень.
Червень 22, 2022
Грецький суд виніс рішення на користь виробників оливок з Месенії
Суд постановив, що лише мессенські виробники можуть використовувати термін «Оливки Каламата» для продажу своїх оливок Каламон.
Червень 2, 2022
Андалусія вимагає більше коштів для виробників оливкової олії та столових оливок у новій політиці
За деякими оцінками, оливковий сектор Андалусії втрачатиме 60 мільйонів євро на рік відповідно до національного стратегічного плану Іспанії щодо CAP.