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столові оливки

Production

Грудень 2, 2024

Нестача робочої сили руйнує врожай оливок в Іспанії

Виробники столових оливок борються з нестачею робочої сили, яка посилюється занепокоєнням щодо посилення іноземної конкуренції та можливості підвищення тарифів.

Новини

Листопад 15, 2024

Після перемоги Трампа на виборах іспанський сектор столових оливок знаходиться на межі

Іспанські виробники чорних столових оливок, які вже страждають від тарифів, запроваджених під час першої адміністрації Трампа, побоюються, що на горизонті може статися ще більше.

Business

Жовтень 1, 2024

Єгипет прагне суттєво збільшити експорт оливкової олії

Чиновники розробляють стратегію збільшення експорту за рахунок розширення виробництва.

Новини

Вересні 18, 2024

Проект перетворює оливкові відходи на суперконденсатори

Дослідницький проект в Іспанії завершився після розробки ефективного процесу перепрофілювання оливкових відходів для кількох промислових застосувань.

Новини

Вересні 16, 2024

Очікується, що врожайність столових оливок у Каліфорнії зросте другий рік поспіль

Виробництво столових оливок у Каліфорнії має зрости до 40,000 2024 тонн у - році через сприятливу погоду, незважаючи на постійні проблеми, такі як брак робочої сили та конкуренція з боку імпорту.

Новини

Вересні 16, 2024

Виробництво столових оливок в Іспанії відновлюється, але не відповідає початковим очікуванням

Фермери попереджають, що спекотний і сухий серпень вплинув на розмір і товарність столових оливок.

Вересні 5, 2024 Профілі виробника

Пелопоннеські смаки на американських кухнях

Новини

Квітні 30, 2024

Грецький суд постановив, що оливки Kalamon можуть використовувати бренд Kalamata

Верховний суд відхилив апеляцію виробників із Мессенії щодо того, що лише вони можуть використовувати бренд Kalamata, назва якого коштує 200 мільйонів євро експорту.

Новини

Mar. 19, 2024

Реєстрація оливок Каламата як об’єкта інтелектуальної власності поновлює суперечки в Греції

Реєстрація столових оливок Kalamata PDO від Messenia у ВОІВ обмежить використання цього терміну виробниками столових оливок у Греції, знову розпалюючи триваючі дебати.

Business

Лютий 23, 2024

Світова організація торгівлі виявила, що США не відповідають вимогам у суперечці щодо торгівлі столовими оливками

СОТ постановила, що США повинні скасувати мита на імпорт іспанських столових оливок, а окрема справа знаходиться на розгляді в Апеляційному суді.

World

Січень 16, 2024

Лідер МОК зосереджується на розширенні вирощування та боротьбі зі зміною клімату

Директор Міжнародної оливкової ради Хайме Лілло каже, що майбутнє виробництва оливкової олії лежить за межами Середземномор’я.

Новини

Січень 3, 2024

Європа надає статус PDO турецькій столовій олії Çizik Zeytini

Туреччина зараз має статус захисту в ЄС для трьох столових сортів оливок, а ще три сорти очікують на отримання сертифікату захищеного найменування походження.

World

Грудень 14, 2023

Традиційні турецькі практики вирощування оливок, визнані ЮНЕСКО

Агентство ООН заявило, що традиційні методи щеплення, фрезерування та виробництва столових оливок у Туреччині є цінними для нашої глобальної культури та повинні бути охоронені.

Новини

Листопад 6, 2023

Обережний оптимізм, оскільки в Каліфорнії розпочинається збір урожаю оливок

За оцінками, виробництво оливкової олії може сягнути трьох мільйонів галонів, що є значним збільшенням порівняно з минулим роком.

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Production

Жовтень 6, 2022

Виробники в Андалусії готуються до другого найгіршого врожаю за всю історію

Очікується, що виробництво оливкової олії в Андалусії буде майже на 50 відсотків нижче середнього показника за п'ять років. Урожай столових оливок також буде значно меншим.

Новини

Вересні 21, 2022

Греція знову додає оливки Каламата до національного списку сортів рослин

Усі грецькі виробники оливок Kalamon зможуть продавати їх як оливки Kalamata. Виробники в Мессенії стверджують, що це знецінить їхню сертифікацію PDO.

Новини

Вересні 12, 2022

Посуха та спека вразили врожай оливок в Іспанії

Ціни зростуть через низькі врожаї в інших місцях і зростання витрат на виробництво.

Новини

Вересні 6, 2022

Столові оливки Халкідіки постраждали від граду перед збором урожаю

Град на півострові Халкідіки пошкодив до 20 відсотків оливок у регіоні, завдавши збитків приблизно на 1.8 мільйона євро.

Новини

Серпень 18, 2022

Виробники оливок в Естремадурі готуються до «найгіршого врожаю в історії»

Місцева асоціація фермерів прогнозує, що виробництво оливкової олії та столових оливок впаде до 85 відсотків через триваючу посуху.

Новини

5 липня 2022 р

Грецькі виробники відкидають обмеження на використання «Каламата» для столових оливок

За словами міжпрофесійного експерта, виробники оливок Каламата за межами Мессенії зазнають «незмірної шкоди» в результаті обмежень.

Сорти оливок

Червень 22, 2022

Грецький суд виніс рішення на користь виробників оливок з Месенії

Суд постановив, що лише мессенські виробники можуть використовувати термін «Оливки Каламата» для продажу своїх оливок Каламон.

Новини

Червень 2, 2022

Андалусія вимагає більше коштів для виробників оливкової олії та столових оливок у новій політиці

За деякими оцінками, оливковий сектор Андалусії втрачатиме 60 мільйонів євро на рік відповідно до національного стратегічного плану Іспанії щодо CAP.

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