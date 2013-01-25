Подробиці Поява європейських репресій проти шахрайства з оливковою олією

Відповідно до законопроекту Європейської комісії, посилені заходи боротьби з шахрайством в Європейському Союзі вимагатимуть від держав-членів проводити принаймні одну цільову перевірку щорічно на тисячу тонн оливкової олії, що продається в них.

І будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє оливковою олією, повинна була б вести реєстр, щоб відстежувати введення та вилучення для кожної категорії олії аж до стадії розливу, згідно з іншим аспектом проект поправок до регламенту ЄС 2568/91 про характеристики оливкової олії та методи аналізу.

"Досвід показав певні ризики шахрайства, які перешкоджають повному ефекту від захисту прав споживачів, передбачених постановою 2568/91», – йдеться у проекті щодо необхідності створення реєстрів.

У ньому також говориться про необхідність оновлення певних методів аналізу, про які йдеться в регламенті, і, таким чином, пропонується два нові додатки до нього.

Один, на спектрофотометричне дослідження в ультрафіолеті, призначений для ​"усунути деякі невідповідності та недосконалість методу аналізу».

Інший, щодо визначення різниці між фактичним і теоретичним вмістом триацилгліцеринів з ECN 42, призначений для заміни існуючого додатка на ​"більш ефективний метод».

Законопроект передбачає, що зміни набудуть чинності з 1 січня наступного року, за винятком нових правил щодо звітів держав-членів перед ЄК щодо їх перевірки відповідності, які набудуть чинності на початку 2015 року.

Також щодо перевірок відповідності країни-члени повинні були б надати ЄС набагато більш детальну інформацію про свої випробування та результати. Перевірки мають проводитись вибірково, на основі аналізу ризиків і з відповідною періодичністю, йдеться у проекті.

Там також сказано, що посилання на ​"оливкова олія, що продається» в певному штаті означає загальну кількість оливкової олії та оливкова олія з вичавок тієї держави, яка споживається в ньому або вивозиться з нього.

Вважається, що запропонована зміна має благословення Керівного комітету спільної організації сільськогосподарських ринків і знаходиться на передовому етапі консультацій та переговорів.