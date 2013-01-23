Австралія веде новий поштовх до підвищення ліміту кампестеролу для оливкової олії

Виробники Нового Світу відновлюють спробу підвищити ліміт на вміст кампестеролу в оливковій олії, щоб припинити те, що, за їхніми словами, діє як торговий бар’єр і дискримінує їхні справжні оливкові олії першого віджиму.

Під керівництвом Австралії та за підтримки Аргентини, Сполучених Штатів та Нової Зеландії вони кажуть, що ліміт слід підвищити з 4 до 4.8 відсотка, щоб несправедливо не виключати масла, які перевищують його через сезонні, сортові чи геокліматичні причини.

У документі для обговорення засідання Комітету Кодексу з жирів і олій (CCFO), яке відбудеться в Малайзії з 25 лютого по 1 березня, вони стверджують, що вище значення ​"охоплюватиме переважну більшість масел, вироблених з Барнеа, Арбекіна, Коренейки, Корнікабра і подібні сорти з високим вмістом кампестерону, незалежно від того, де в світі вони вирощені».

"Виробництво та торгівля оливковою олією першого віджиму з країн, що розвиваються, суттєво зростає. Тому для CCFO вкрай важливо вивчити докази, які чітко показують, що поточний ліміт для кампестеролу діє як технічний бар’єр для торгівлі оливковою олією першого віджиму», – йдеться в документі.

Обмеження кампестеролу (один з кількох стеринів, що містяться в оливковій олії) не мають відношення до охорони здоров’я, але спрямовані на виявлення фальсифікація оливкової олії з іншими харчовими оліями.

З 888 зразків, зібраних в Австралії протягом кількох років і різних сезонів і сортів, у третини рівень кампестеролу перевищує 4 відсотки. Однак дослідження показали, що генетика та навколишнє середовище відіграють велику роль у рівнях кампестеролу, і виключили фальсифікацію або погану якість олії як причинні фактори.

Про це йдеться в газеті ​"в очікуванні контраргументу» про те, що підвищення ліміту кампестеролу збільшить ризик фальсифікації, ліміт для іншого фенолу, стигмастеролу (надмірні рівні якого свідчать про наявність соєвої олії), слід посилити. Стандарт Кодексу фактично допускає до 3.9 відсотка стигмастеролу в оливковій олії, але пропонується нижчий максимальний вміст у 1.9 відсотка.

"Хоча країни ЄС, Сирія, Туніс, Туреччина та Марокко, ймовірно, залишаться провідними експортерами оливкової олії в найближчому майбутньому, значне розширення виробництва в ряді інших країн (наприклад, Аргентина, Ізраїль, Бразилія, Південно-Африканська Республіка, Китай та Австралія), імовірно, змінить моделі торгівлі в середньостроковій перспективі».

Оскільки з’являються різні сорти і виробництво відбувається в нових геокліматичних умовах, параметри в стандарті Codex (діючий з 1981 року) повинні бути стандартизовані відповідно. пише папір.

МОК також вивчає кампестерол

На останньому засіданні CCFO, що відбулося в лютому 2011 року, пропозиція розпочати роботу зі зміни рівня кампестеролу не знайшла підтримки, але двері залишилися відкритими для нових даних, які виправдовують цей крок, які будуть представлені в 2013 році.

Згідно зі звітом виконавчого директора Міжнародної оливкової ради (МОК) Жана-Луї Баржоля про зустріч, ​"Що стосується… кампестеролу, усі делегації МОК погодилися заявити, що дослідження МОК тривають і що Кодекс передчасно діяти».

"Мета відкласти обговорення… кампестеролу до 2013 року була досягнута. Між тим МОК повинен буде провести дослідження, щоб зібрати працездатну базу даних…і вивчити реалістичні шляхи вирішення», – написав він.

5 лютого в Меріленді відбудеться публічна зустріч для надання інформації та отримання коментарів громадськості щодо позицій США для прийдешнього комітету Кодексу з жирів і олій.