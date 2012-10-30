Гетсиманські оливкові дерева серед найстаріших у світі

Трирічне дослідження, проведене на трьох оливкових деревах, розташованих у Гефсиманії, Єрусалим, показало, що їхнім стовбурам і гілкам приблизно 900 років, що робить їх одними з найстаріших відомих оливкових дерев.

У дослідженні, яке було проведено Італійською національною дослідницькою радою спільно з італійськими університетами, були досліджені зразки трьох з восьми оливкових дерев, які стоять у релігійно значимому саду. Зразки показали, що дерева датуються серединою 12 роківth століття, хоча існує думка, що коріння може бути навіть старше цього.

Вуглецеве датування показало, що три зразки походять із 1092, 1166 та 1198 років відповідно. Решта п’ять дерев не вдалося проаналізувати, оскільки вони стали настільки вузлуватими, що стовбури видовбані, залишаючи лише молодший рослинний матеріал.

Аналіз ДНК також показав, що всі дерева мали ідентичний генотип, що вказує на те, що вони, ймовірно, походять від спільного ​"батьківське дерево. Це говорить про те, що дерева спочатку були зрізами гілок, знятими з більшого дерева, можливо, в спробі підтримати свій родовід. Ця практика поширена й сьогодні.

Існують певні суперечки щодо точності різних методів визначення віку оливкових дерев. Багато стародавніх оливкових дерев у всьому світі не пройшли надійних наукових випробувань, і оцінки їх справжнього віку дуже різняться.

Дві відомі оливкові дерева часто претендують на звання найстаріших у світі. The оливкове дерево Вув У Ханьї, Греція, дереву, яке все ще дає плоди, згідно з аналізом кілець дерев, вважається, що йому 2,000 років. Однак деякі вчені вважають, що його вік ближче до 4,000 років. Іншим претендентом є дерево Аль-Бадаві в селі Аль-Валаджа, Віфлеєм, якому, як вважають, від 4,000 до 5,000 років.

Гефсиманський сад, (Гефсиманія засоби ​"оливкова преса» на івриті), є важливим місцем для християн, євреїв та мусульман. Вважається, що це місце, де Ісус Христос молився перед тим, як був розіп’ятий, а потім був зраджений Юдою.

Хоча в Біблії є згадки про дорослі оливкові дерева, присутні в цей час, незрозуміло, чи це ті самі дерева, які стоять на цьому місці сьогодні. Оливкові дерева здатні відростати з коренів, якщо їх зрізати, а також існує ймовірність, що дерева були пересаджені або замінені в певний момент протягом багатьох років.

Вік зразків добре збігається з тим, що відомо про період, заснований на хроніках подорожей паломників. Вважається, що друга Гефсиманська баліска була побудована приблизно в цей період, і, ймовірно, сад був перебудований, що призвело до відновлення оливкових дерев під час будівництва.