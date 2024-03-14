Оливкові дерева в Газі опинилися в спіралі триваючого ізраїльського вторгнення, а люди в палестинському анклаві добувають дрова зі своїх сімейних гаїв для приготування їжі та опалення.

"Щоб випікати хліб, потрібен вогонь», — сказав Аль-Джазірі Халед Барака, палестинець із 41,000-тисячного міста Бані-Сухайла в Газі, якому довелося покинути місто разом із сім’єю. ​"Як інакше це мало статися?»

Перед тим, як піти, Барака вирубав половину дерев у сімейному саду, включно з оливковими, лимонними та апельсиновими, щоб забезпечити дровами свою родину та сусідів, які потребують допомоги.

"Я був витіснений… коли ізраїльські танки увійшли в місто Хан-Юніс, нам уже було важко», – сказав Барака. ​"Мій сад і поля були біля нашого будинку, і ми вже почали палити гілки».

"Ці дерева пережили мої моменти радості та смутку», — додав він. ​"Вони знають мої секрети. Коли я сумував і хвилювався, я розмовляв з деревами, доглядав за ними… але війна ці дерева вбила».

Ахлам Сакр, 50-річна жінка, яка проживає в місті Газа, була спустошена, коли її синам довелося зрубати чотири оливкові дерева на задньому дворі, щоб отримати дрова, необхідні для приготування їжі та опалення будинку.

"Будинок був таким порожнім», — сказав Сакр Al Jazeera. ​"Деревам було своє місце в будинку, і стало темно, коли вони пішли. У нас з ними приємні спогади. Я всім казав, що мої дерева були моїми супутниками життя».

Ізраїльське вторгнення в Газу стало відповіддю на 7 жовтняth напад, коли бойовики ХАМАС, Палестинського ісламського джихаду та інших угруповань вбили 1,143 ізраїльтян. Офіційні особи охорони здоров'я в Газі оцінюють щонайменше 30,000 - палестинців, які були вбиті після вторгнення Ізраїлю.

Початок війни збігся з початком жнив, і в результаті деякі місцеві жителі не зібрали плодів у боротьбі за повсякденне забезпечення життя.

"Замість того, щоб [збирати] оливки, ми рубаємо будь-яке дерево, яке можемо знайти, щоб вижити», — сказав The Guardian Шахд аль-Модаллал, житель Рафаха на півдні Гази. ​"Ми розкладемо вогонь і повідомимо всім членам сім’ї, що у нас є вогонь, тому кожен, хто має їжу, яку хоче приготувати, повинен принести її. Це наш розпорядок дня».

Оливки є основною сільськогосподарською культурою в Палестині і вирощуються для тисячі років на східному березі Середземного моря.

Майже половина оброблюваних земель на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа — площа майже 41,900 10 гектарів — засаджена понад 100,000 мільйонами оливкових дерев, переважно місцевих посухостійких сортів, таких як Сурі та Набалі. За оцінками, близько - - сімей у Палестині покладаються на оливкові дерева як засіб існування.

У 2017 році Палестина стала 14th член Міжнародної оливкової ради (МОК). За даними ради, Палестина, включаючи Західний берег і Газу, виробила 23,000 2022 тонн оливкової олії в 23/12,000 врожайному році. Напередодні ізраїльського вторгнення МОК підрахував, що Палестина вироблятиме - - тонн оливкової олії, яку майже напевно не буде отримано через конфлікт.

Тим часом спалювання великої кількості деревини та твердих відходів призвело до зростання респіраторних захворювань у Газі через викид диму. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про 129,000 - респіраторних інфекцій у регіоні за один тиждень у грудні минулого року.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, організації ООН, яка надає їжу та іншу допомогу людям, які її гостро потребують, 70 відсотків переміщених осіб на півдні Гази залежать від дров для палива.

"Ми живемо з хворобою», — сказав The Guardian Алі Дейлі, чоловік, вигнаний з Рафаха, який оселився в місті Газа. ​"Від диму приготування їжі, диму від авіаударів, від холоду».