ЄС відхиляє маркування харчових продуктів у Великобританії «світлофором».

Європейський Союз відкинув суперечку Сполученого Королівства ​"«світлофор» схема маркування харчових продуктів, наводячи парадоксальний приклад, коли дієтична кола маркується більш сприятливо, ніж оливкова олія першого віджиму.



Європейська комісія подала процедуру порушення проти уряду Великобританії, який має два місяці, щоб відповісти на звинувачення. Звинувачення свідчать про порушення основного принципу ЄС щодо вільного руху товарів; тобто держава незаконно втручається у вибір споживачів.

Команда ​"світлофор” інформаційна система харчування введено в дію урядом Великобританії, щоб боротися з ожирінням і допомагати людям робити кращий вибір їжі. Добровільна система, яка широко підтримується найбільшими мережами супермаркетів Великобританії, використовує червоні, бурштинові та зелені кольорові коди для маркування калорій, цукру, жирів, насичених жирів і вмісту натрію в продукті. Зелений сигналізує про низьку кількість даної поживної речовини; бурштиновий середній і червоний високий.

A ​"червоне світло» вказується, коли вміст жиру в даному продукті перевищує 17.5 г/100 г.

Ця спрощена рекомендація створює логічний парадокс, коли мова йде про такі суперпродукти, як оливкова олія, сказав Колдіретті, Національна конфедерація фермерів Італії.

"Мета світлофора полягала в тому, щоб зменшити споживання жиру, солі та цукру, але не на основі фактично спожитої кількості, а лише на загальній присутності певного типу речовини», – сказав речник. ​"Це в кінцевому підсумку виключає такі продукти, як оливкова олія першого віджиму, одночасно рекламуючи газовані напої без цукру, вводячи споживачів в оману щодо справжньої харчової цінності».

Оскільки система просто дивиться на цифри, в результаті безалкогольні напої без цукру, як-от Diet Coke, отримують ​"зелене світло», незважаючи на наявність суперечливих штучних підсолоджувачів і не мають користі для здоров’я.

Колдіретті сказав, що італійському експортному ринку завдасть шкоди система, яка також ненав'язливо ставиться до сиру та прошутто.

Після прийняття системи в 2013 році Лондон заявив, що вона відповідає Регламент ЄС № 1169/2011, що стосується надання інформації про харчові продукти споживачам.