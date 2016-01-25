Група виробників США, розмахуючи звітом «60 хвилин», називає торговельну угоду «впущеною можливістю»

Сектори сільськогосподарської промисловості США висловлюють певну міру розчарування умовами нещодавно прийнятого Торгова угода Tans-Pacific (ТЕС).

Кімберлі Холдінг, президент Американської асоціації виробників оливкової олії (AOOPA) дав свідчення на слуханні минулого тижня що ТЕС ​"мав стати початком форуму країн-виробників оливкової олії Нового Світу», і що він мав стати відправною точкою для вирішення проблем, з якими стикається промисловість у США, Австралії, Чилі, Мексиці та Новій Зеландії.



Ми стурбовані та розчаровані тим, що ця угода може втратити важливу можливість для просування прозорості та ефективних стандартів якості в країнах ТТП. - Кімберлі Холдінг, Американська асоціація виробників оливкової олії

"Незважаючи на зусилля американської промисловості», – сказала вона. ​"угоди ​"Розділ «Технічні бар’єри для торгівлі» не включає оливкову олію в додатку, який наказує країнам утворювати конкретні секторні групи для вирішення стандартів, маркування та упаковки для вина та спиртних напоїв, косметики та інших продуктів».

Холдинг процитував у свідченнях перед Комісією з міжнародної торгівлі США останні ​"60-хвилинний сегмент яка висвітлювала небезпеку для здоров’я фальсифікованої оливкової олії перед приблизно 12 мільйонами американських глядачів програми. ​"Це страшна думка одного експерта з цієї історії, який підрахував, що від 75 до 80 відсотків оливкової олії першого віджиму, що експортується з Італії на полиці супермаркетів США, є шахрайським», – сказав Холдінг, посилаючись на ​"Автор Extra Virginity, Том Мюллер, з яким брали інтерв’ю для цього сегмента.

Вікторія Гіда повідомляє в Politico 15 січня, що Хоулдинг стверджував, що ТПП надає можливість сформувати групу, що базується в США, яка б забезпечувала противагу Міжнародна оливкова рада що представляє європейську торгівлю оливковою олією.

Все ще можливо, що може бути додано положення про створення спеціальних робочих груп, метою яких було б вирішення питань стандартів і регулювання, які продовжують турбувати галузь оливкової олії в цілому. За словами речника USTR Метта МакАльвани, ​"Розділ TPP [Технічні бар’єри в торгівлі] надає можливість працювати над додатковими ініціативами, специфічними для сектора, і ми з нетерпінням чекаємо подальших обговорень з галуззю на цю тему».