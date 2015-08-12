Техаські оливкові виробляють свою претензію

Ніхто ніколи не міг звинуватити техасця в тому, що він думає дрібно, тож, мабуть, не дивно виявити, що веб-сайт Техаська асоціація і рада виробників оливок (TOGAC) відзначає наступну місію: ​"Ми прагнемо надавати освіту та знання, що зрештою зробило Техас лідером країни у зростанні виробництва оливкової олії та виробництва оливкової олії».

Штату Лонгхорн потрібно пройти довгий шлях, щоб подолати Каліфорнію як лідера Америки в торгівлі оливками та оливковою олією, але президент TOGAC Джон Гамбіні був твердо налаштований. ​"Тут відбувається багато чудових речей у галузі», – сказав він, коли зв’язалися з ним по телефону після щоквартального засідання організації 25 липня. ​"Швидко з’являються нові фермери, а ті, хто займається бізнесом, починають розширювати свої сади. Ми очікуємо, що протягом наступних двох років галузь збільшиться майже вдвічі більше, ніж посаджені дерева, і виробництво плодів буде значно більше».

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Гамбіні йде на прогулянку як глава своєї родини Компанія Texas Hill Country Olive Company і його цілі щодо його відзначеного нагородами продукту та всього нового врожаю держави є амбітними. ​"TOGAC було створено для надання інформації фермерам Техасу, щоб вони могли навчитися будувати галузь», — сказав він. Сюди входить вивчення того, які сорти, ймовірно, будуть найкращими в кліматі Техасу, про які підводні камені слід пам’ятати (коренева гниль бавовни та як з нею боротися було першочергово на зустрічі) і як вирішити додаткові проблеми, які виникають.

Сью Ленгстафф з Applied Sensory, LLC, є керівником однієї з небагатьох сенсорних панелей, визнаних Американським товариством нафтохіміків (AOCS). Її компанія тестує та пробує оливкову олію, щоб визначити, серед інших хімічних властивостей, чи можна їх позначити як ​"extra virgin», і вона була серед доповідачів на зустрічі. У своїй презентації вона запропонувала вступ до переробки та оцінки оливкової олії, про те, як виявити дефекти та як зрозуміти систему класифікації. ​"Вони були спраглими до знань», – розповіла вона про небайдужих і відданих виробників і виробників.

Лангстафф похвалив групу за її цілі. ​"Деякі члени принесли свій (продукт) на зустріч, тож ми спробували й знайшли досить гарне представлення техаської оливкової олії. Вони в основному були без дефектів, тому це добре з самого початку».

За словами Лангстаффа, більш актуальною проблемою для молодої промисловості Техасу є її нинішні практики маркування. ​"Реальність така, що вони ще не виробляють достатньо олії, тому вони змішують свій продукт (виробленого в Техасі) з оливковою олією з Каліфорнії, наприклад, і деякі люди (засмучені), тому що відчувають, що це видають. як суворо з Техасу».

Лангстафф стверджує, що її турбує не самі суміші. ​"Іноді суміші краще», – сказала вона. ​"Може бути, що синергія один плюс один дорівнює трьом. А в Техасі вони на шляху до виробництва 100-відсоткового продукту, подрібненого в Техасі, але їх ще немає. Це зростаюча галузь».

"Але ви знаєте, зараз ви хочете переконатися, що якщо вони продають свій продукт як 100-відсотковий техасець, то він має бути саме таким».

Гамбіні перевертає цей сценарій. За його словами, його більше турбує якість американських масел американського виробництва та суміші, які включають міжнародний продукт.

"Смакові тести, які ми провели, виявили, що імпортні бренди супермаркетів майже всі прогіркли. Це смішно, що вони продають як extra virgin. А ціни, за якими вони продають свої масла, надзвичайно низькі. Вони низькі, щоб не допустити американських виробників. Повинно бути маркування, яке вказує, що олія американського виробництва, будь то з Техасу, Каліфорнії, Джорджії чи де завгодно».