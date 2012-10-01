Криза породжує інвестиції в оливкові гаї

Глибока рецесія грецької економіки змусила багатьох молодих і освічених жителів міста звернутися до старої доброї родини та стати новими та амбітними фермерами.
Серед їх улюблених продуктів є деякі екзотичні, наприклад, черниця та ожина, гранати, стевія, алое та чорний трюфель, але більше половини з них віддають перевагу вирощуванню оливкових дерев. Оливкові дерева завжди займали особливе місце в грецькому сільському господарстві і нерозривно пов'язані з традиціями країни.
Більше того, оливкові гаї зараз вважаються гарною інвестицією. Потенційні інвестори шукають оливкові гаї площею 8 акрів і більше, і готові платити до 300 євро за оливкове дерево за добре розміщений і зрошуваний гай.
Їхня мета — захистити свої гроші, оскільки "земля ніколи не втрачає своєї цінності», як стверджує загальноприйнята думка в Греції, і в той же час отримувати додатковий дохід від олії та їстівних оливок (не кажучи вже про запас EVOO для особистого користування, якого потребують усі греки).
Але це ще не все; за даними Європейської мережі розвитку сільських територій, кількість молодих фермерів по всій Європі зменшується, що загрожує життєздатності сільських регіонів. Нещодавні події можуть стати іскрою для того, щоб змінити ситуацію і спричинити безпрецедентне повернення землі, особливо в країнах Південної Європи, які мають тісні зв’язки з сільським господарством і найбільше страждають від фінансової кризи, що приховується.