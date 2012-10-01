Криза породжує інвестиції в оливкові гаї

Глибока рецесія грецької економіки змусила багатьох молодих і освічених жителів міста звернутися до старої доброї родини та стати новими та амбітними фермерами.

Серед їх улюблених продуктів є деякі екзотичні, наприклад, черниця та ожина, гранати, стевія, алое та чорний трюфель, але більше половини з них віддають перевагу вирощуванню оливкових дерев. Оливкові дерева завжди займали особливе місце в грецькому сільському господарстві і нерозривно пов'язані з традиціями країни.



Більше того, оливкові гаї зараз вважаються гарною інвестицією. Потенційні інвестори шукають оливкові гаї площею 8 акрів і більше, і готові платити до 300 євро за оливкове дерево за добре розміщений і зрошуваний гай.

Їхня мета — захистити свої гроші, оскільки ​"земля ніколи не втрачає своєї цінності», як стверджує загальноприйнята думка в Греції, і в той же час отримувати додатковий дохід від олії та їстівних оливок (не кажучи вже про запас EVOO для особистого користування, якого потребують усі греки).



Новонароджені фермери, інвестори землі та молоді підприємці займається виробництвом фірмової оливкової олії , всі вони включають найбільш перспективну групу любителів оливкової олії, яка може вивести грецьку оливкову олію на новий рівень і використати її переваги.

Але це ще не все; за даними Європейської мережі розвитку сільських територій, кількість молодих фермерів по всій Європі зменшується, що загрожує життєздатності сільських регіонів. Нещодавні події можуть стати іскрою для того, щоб змінити ситуацію і спричинити безпрецедентне повернення землі, особливо в країнах Південної Європи, які мають тісні зв’язки з сільським господарством і найбільше страждають від фінансової кризи, що приховується.