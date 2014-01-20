ЄС пропонує 5 мільйонів євро на боротьбу з шахрайством з оливковою олією

Дослідження щодо кращого виявлення шахрайства з оливковою олією можуть отримати близько 5 мільйонів євро (6.7 мільйона доларів) згідно з новим рішенням Європейської комісії Horizon 2020 програма.

Програма майже в 80 мільярдів євро є найбільшою дослідницькою та інноваційною ініціативою ЄС і рекламується як багатообіцяюча ​"більше проривів, відкриттів та світових першокласників, виносячи чудові ідеї з лабораторії на ринок».

У рамках підпрограми сталої продовольчої безпеки до 12 березня відкрито конкурс на тему аутентифікації оливкової олії.

"Оливкова олія зазвичай продається дорожче, ніж інші рослинні олії, і шахрайські дії є спокусливими», – йдеться у відповідній інформації. Таким чином, шукаються нові аналітичні методи, які допоможуть зберегти імідж оливкової олії, гарантуючи її якість та автентичність. Особливий інтерес представляє виявлення сумішей оливкової олії першого віджиму або оливкової олії першого віджиму з м’якою дезодорованою оливковою олією, а також оливкової олії першого віджиму або оливкової олії першого віджиму з іншими рослинними оліями.

"Пропозиції повинні оцінити вразливість до шахрайства в секторі оливкової олії та розробити, підтвердити та узгодити методи та аналітичні протоколи для виявлення небажаної обробки (наприклад, дезодорації), фальсифікації та перевірки якості оливкової олії на основі нових технологічних досягнень», – підсумок програми. дзвінок каже. Їм також слід вивчити створення банку даних для оливкової олії та сприяти стандартизації.

Серед конкретних впливів, які очікуються від дослідження, є генерація ​"надійні, перевірені, економічно ефективні, гармонізовані та готові до використання методи (наприклад, на основі геномних, метаболомних та інших інструментів) для виявлення шахрайства та перевірки якості оливкової олії».

Комісія вважає ​"пропозиції щодо внеску ЄС у розмірі 5 мільйонів євро дозволять належним чином вирішувати цю конкретну проблему», – також йдеться у програмі. Пропозиції можуть включати учасників з країн за межами ЄС.

Команда Семінар з аутентифікації оливкової олії спільно проведений Комісією та Міжнародною радою з оливкового дерева в Мадриді в червні минулого року визначив пріоритетні області, які були використані для розробки проекту.