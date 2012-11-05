Австралійський супермаркет приймає стандарт, але лише для приватної марки

Після зростаючої глобальної тенденції до оцінки та контролю якості оливкової олії, австралійська мережа супермаркетів Coles оголосила, що всі оливкові олії її приватної марки відповідатимуть вимогам Австралійський стандарт для оливкової олії та оливкової олії з вичавок до кінця 2012.



Вони стверджували, що не можуть диктувати, що робити їхнім постачальникам, що я вважаю сміттям - Ліза Раунтрі, Австралійська оливкова асоціація

Оскільки наразі в країні не існує обов’язкового контролю за оливковою олією, прийняття Коулзом австралійського стандарту, який застосовує критерії чистоти та якості, є добровільним. Австралійський стандарт був заснований у 2011 році як спільна ініціатива зацікавлених сторін галузі та групи захисту споживачів CHOICE для забезпечення точного маркування та методів тестування. Австралійський стандарт забороняє використовувати пусті терміни, як-от ​"чистий», ​"світло», і ​"преміум», що може ввести споживачів в оману.

Оливкові олії, схвалені Австралійським стандартом, повинні пройти серію смакових тестів, проведених акредитованою сенсорною групою. Члени комісії тестують і оцінюють кожне масло на основі 20-бальної сенсорної системи оцінки Австралійської оливкової асоціації.

Австралійський стандарт також вимагає маркування всіх оливкових олій ​"extra virgin» бути нерафінованим, витягнутим з якісних оливок механічним способом, а також зберігатися та оброблятися відповідно до інструкцій, щоб забезпечити відповідність оливкової олії сорту на момент покупки.

Ліза Раунтрі, виконавчий директор Австралійської оливкової асоціації, сказала, що цей крок, безумовно, піде на користь галузі, але закликала другу за величиною мережу супермаркетів країни піти далі.

"Ми з нетерпінням чекаємо змін на полиці супермаркету, і ми наполегливо закликаємо Coles забезпечити, щоб усі імпортери, які привозять нафту [в Австралію] і продають її через Coles, також відповідали австралійському стандарту», ​​— сказав Раунтрі.

"Вони [Коулз] завжди казали, що зроблять це для своїх власних брендів, але ми хочемо, щоб це робило це також з їхнім імпортом. Вони стверджували, що не можуть диктувати, що робити їхнім постачальникам, що я вважаю сміттям», – сказав Раунтрі. Щотижневий час. ​"Я думаю, що супермаркет може диктувати, що привозять їхні постачальники, і вони можуть вирішити не складати його, якщо він не відповідає вимогам».

Coles заявила, що на початку цього року почала вилучати оливкові олії марки Coles, які не відповідали австралійському стандарту. Компанія заявила, що намагається просувати Оливкова олія першого віджиму австралійського виробництва призвело до 50-відсоткового збільшення продажів за останній рік.

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