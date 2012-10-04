Terra Creta організовує конференцію

Відвідувачі з 14 країн — і 50 місцевих фермерів — зареєструвалися на міжнародну конференцію Terra Creta з питань та якості оливкової олії 2012 року, яка відбудеться в Ханьї, Крит, наступного тижня.



Про це повідомив менеджер з маркетингу Terra Creta Карпадакіс Емануїл Olive Oil Times Метою конференції 11-14 жовтня є надання учасників ​"повний досвід використання оливкової олії — від дерева до пляшки».

Інші ключові цілі – розширити знання з питань якості, користі для здоров’я та біологічних властивостей, а також надати поради щодо найкращого зберігання та використання оливкової олії.

Terra Creta також сподівається сприяти досконалості та унікальності характеристики оливкової олії у своєму регіоні — Колимварі на західному Криті — а також навчати виробників і надавати уявлення про міжнародний попит і тенденції, особливо на ринках, що розвиваються, сказав він.

Якість оливкової олії та користь для здоров’я

Серед експертів на конференції – професор Апостолос (Пауль) Кіріцакіс з Грецької обсерваторії окислювального стресу в здоров’ї та агропродукції, презентація якого відбудеться на високоякісна оливкова олія як функціональне харчування.

Між тим, ​"Оливкова олія, потенційний новий лікарський засіб» – тема доповіді Прокопіоса Магіатіса з кафедри фармакогнозії та хімії природних продуктів Афінського університету.

Міжнародний харчовий та винний брокер Ліз Тагамі проведе презентацію під назвою ​"Підставляючи під сумнів якість оливкової олії», д-р Едвін Н. Франкель з Оливкового центру в Каліфорнійському університеті розгляне вплив фальсифікації оливкової олії першого віджиму на її харчову та біологічну цінність, а д-р Маноліс Пашаліс з AGENT Laboratories буде говорити про загроза для оливкової олії через забруднення харчових продуктів.

"«Жива олія, традиційні продукти та здоров’я» – так називається презентація, яку проведе професор Антонія Тричопулу з Медичної школи Співробітничого центру ВООЗ Афінського університету, а тема письменника Ніколаоса Псилакіса: ​"Чудо критського харчування».

Міжнародний ринок оливкової олії

Апостолос Калфас з Tropical Brazil буде говорити про оливкову олію на ринку Бразилії, що розвивається; Патрік Біллой з Etn. Франц Колруйт розгляне тенденції та потенціал Бельгії; Прафул Мехта з Unity Brands Group надасть уявлення про етику та якість на ринку США; і Джон Гібсон з Minoan Imports розповість про динамізм і особливості цього ринку.

Ядун Цянь з Jiangsu Tian Yun Food Technology Co. розповість про бурхливий ринок Китаю, а Il Woo Joo із Seil International розповість про оливкову олію в косметичному секторі Південної Кореї.

Також будуть розглянуті ринки оливкової олії у Фінляндії, Німеччині та Росії, а також міжнародний ринок органічних продуктів.

інновація

Серед тем, які обговорюватимуться під час інноваційних семінарів на конференції, є брендинг нового продукту — зокрема оливи сорту цунаті — і те, як декларація кислотності на передній етикетці продуктів оливкової олії вплинула на поведінку споживачів.

Інші види діяльності

Додаткові заходи включають кулінарні шоу від знаменитого шеф-кухаря Дімітріса Скармуцоса, одного з визначних представників сучасної грецької кухні; an дегустація оливкової олії та конкуренція; страви на основі традиційної критської дієти; екскурсія на півдня стародавнім містом Кноссом; і слідуючи за процес виробництва оливкової олії від збору врожаю до видобутку оливок зі стародавнього оливкового дерева Вувес, якому, як кажуть, близько 3500 років.

Офіційною мовою буде англійська, але буде доступний синхронний переклад грецькою та російською мовами.

Журналісти з семи країн будуть висвітлювати конференцію, серед яких є дописувач для Olive Oil Times.