Торговельна угода ЄС-Mercosur під загрозою ризику через імовірні аргентинські обмеження щодо імпорту оливкової олії з Європи

Переговори між Європейським Союзом і МЕРКОСУР про розробку угоди про вільну торгівлю наразі знаходяться під загрозою через імовірні аргентинські обмеження на ввезення деяких європейських продуктів харчування, зокрема оливкової олії. У відповідь на обмеження на імпорт продуктів харчування з Аргентини, введені міністром внутрішньої торгівлі Аргентини Гільєрмо Морено, Європейський Союз розглянув питання про те, щоб повідомити про ці питання Світовій організації торгівлі.

Mercosur — це регіональна торговельна угода (RTA) між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм, заснована в 1991 році Асунсьонським договором, який пізніше був змінений і оновлений Договором Оуру-Прету 1994 року. Його мета — сприяти вільній торгівлі та плавному переміщенню товарів, людей та валюти.

Про це заявив заступник генерального директора ЄС із зовнішніх зв'язків Жоао Агіар Мачаду. ​"проблема полягає в тому, що ці заходи, крім прямого впливу на торгівлю, підривають впевненість, необхідну для розвитку цих переговорів».[1] Агіар Мачадо боїться, що ​"ця конкретна проблема може забруднити атмосферу торгових дискусій». 1

Влада Аргентини, зокрема нинішній президент Крістіна Кіршнер та її міністри, заперечують існування будь-яких подібних обмежень проти європейських товарів і заперечують, що торгові переговори МЕРКОСУР-ЄС не є відповідним форумом для вирішення такого двостороннього питання.

У відповідь Агіар Мачадо зазначає, що, хоча цих обмежень може і не бути на папері, вони дуже реальні і підтверджені аргентинськими, ​"внутрішня комунікація... про пристрої, які порушують роботу. Контейнери заблоковані в портах, і це неможливо заперечити».1

Однак це не єдина перешкода для переговорів між ЄС і Меркосур. Франція очолює ще десяток європейських країн у протесті проти цієї потенційної угоди про вільну торгівлю, стверджуючи, що нижча вартість виробництва дешевої робочої сили в Південній Америці негативно вплине на європейських виробників оливкової олії, які вже стикаються з фінансовою кризою та цінами, які продовжують падати.

Зрив цих переговорів потенційно може бути катастрофічним для обох сторін, оскільки торгівля ЄС-Меркосур становить майже стільки ж, скільки торгівля ЄС з усією Латинською Америкою разом узятою. Крім того, ЄС є основним ринком МЕРКОСУР для експорту сільськогосподарської продукції, на який припадає близько 19.8% загального імпорту сільськогосподарської продукції ЄС у 2009 році.[2]







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