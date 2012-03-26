Нарада хіміків була лише для членів

Неправда, що МОК не допускав експертів з країн, які не є членами МОК, на нещодавній зустрічі хіміків. Справа в тому, що всім спостерігачам було заборонено відвідувати засідання, незалежно від того, чи були вони з країн-членів МОК, чи з країн, які не є членами МОК.

Зустріч була обмежена офіційними представниками влади. Це нормально, що МОК має бажання час від часу проводити збори лише для членів. Якщо організація зазвичай надає відкритий доступ до своїх зборів і вільно розповсюджує документацію наради, це не означає, що вона завжди має це робити. Він має повне право дозволяти спостерігачам відвідувати чи ні. Коли інші організації (ВООЗ, СОТ, …) обмежили доступ до деяких зі своїх зустрічей, я ніколи не чув скарг від журналістів.



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Неправда також і те, що деяким людям було відмовлено у доступі до веб-сайту МОК. Правда, що цілком логічно, спостерігачам було відмовлено у доступі до документів, які були розміщені на порядку денному саме цієї зустрічі.

Нарешті, МОК було б дуже цікаво дізнатися про ​"коло джерел», що розповідали про дискусію ​"зменшити або навіть виключити використання сенсорних панелей для визначення якості оливкової олії». Можливо, це люди, які люблять назвати собаку поганим ім’ям і повісити його, або хто хоче створити власну схему розпізнавання панелей і витіснити МОК з цієї діяльності. Ким би вони не були, можу запевнити, що в МОК ми дуже високо ставимося до нашого методу сенсорного тестування (який насправді не обговорювався на зборах хіміків) і вважаємо його важливим критерієм якості.

Той факт, що ми докладаємо постійних зусиль, щоб залучити більше експертів до наших тестів для перевірки кваліфікації для визнання МОК, і що ми пропонуємо допомогу для підготовки нових експертів, є доказом того, що ми не маємо наміру відмовлятися від цього.