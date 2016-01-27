Виробники «Нового світу» збираються оголосити Trade Group до Міжнародної ради суперників з оливкової продукції

Понад півстоліття базується в Мадриді в Іспанії Міжнародна оливкова рада (МОК) має перше й останнє слово щодо сенсорної та хімічної оцінки, стандартів і сприяння торгівлі оливковою олією в усьому світі. Весь Європейський Союз і кілька інших країн-виробників оливкової олії є такими члени МОК. США не є одним із них.

As повідомляє Olive Oil Times у серпні минулого року, і з точки зору політики Сполучені Штати не беруть участь у партнерських відносинах такого характеру. Ден Флінн з UC Davis Olive Center сказав: ​"У Вашингтоні постійно повертаються повідомлення про те, що США не хочуть поступатися жодною зі своєї юрисдикції щодо встановлення стандартів групі іноземних держав». Але в цій історії є щось більше, ніж політична війна. Голосування в організації зважується на країни з найвищим виробництвом, залишаючи країни з найвищим споживанням, як-от США, на холоді.



Очікується, що виробники Нового Світу оголосять про створення конкуруючої організації (МОК), Всесвітньої групи торгівлі оливковою олією. - Блумберг

Нещодавні повідомлення про розгул шахрайства в галузі, детально описані раніше цього місяця в a сегмент бомби on ​"60 хвилин» та сумнівні стандарти хімічної та сенсорної оцінки оливкової олії екстра першого віджиму лише зміцнили рішучість американських виробників створити та забезпечити дотримання власних стандартів.

Звертаючись до присутніх с Нью-Йоркський міжнародний конкурс оливкової олії У 2014 році генеральний директор California Olive Ranch (COR) Грегг Келлі сказав: ​"Що стосується Міжнародної ради з олив, то ми не витрачаємо багато часу на її діяльність. Звичайно, ми встигаємо за ними і за тим, що там відбувається, але (США) не є членом. Існують проблеми, з якими їм доведеться зіткнутися, і вони мають вирішити, чи будуть вони підтримувати прогресивну індустрію, яка постійно прагне надати споживачеві найкращий досвід».

Вчора, в стаття на Bloomberg.comПітер Робісон і Вернон Сільвер поставили питання, ​"Чи настане момент для американської оливкової олії?» У статті проведено паралелі між ключовим моментом в історії торгівлі вином, коли в 1975 році виробників Нового Світу нарешті сприйняли серйозно після того, як каліфорнійський вінтаж був визнаний кращим за його європейські аналоги.

Так, як продовжує EVOO американського виробництва блищати на світових змаганнях і через дегустаційні панелі по всьому світу, і оскільки зростаюча індустрія продовжує розвивати технічні досягнення у виробництві, керовані такими компаніями, як COR, Corto Olive і Cobram Estate, багато хто бачить серйозний зсув у бік вищої якості та підзвітності.

"California Olive Ranch намагається зробити з оливками те, що Каліфорнія зробила з вином», – сказав Келлі Bloomberg. І цього місяця стаття Bloomberg повідомляє, ​"Очікується, що виробники Нового Світу оголосять про створення конкуруючої організації, Всесвітньої групи торгівлі оливковою олією», членами якої, ймовірно, будуть Австралія, Нова Зеландія, США та інші виробники Нового Світу, такі як Чилі, Аргентина, Уругвай та Південна Африка. .

Колись ця організація може стати ще одним прапороносцем, який представляє унікальні проблеми молодих секторів оливкової олії в країнах Нового Світу та їхні прогресивні підходи до старої промисловості.