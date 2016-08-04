Нові заступники директора Міжнародної ради з оливкового дерева

Протягом свого 26рth позачергової сесії у березні 2016 р. Рада членів с Міжнародна оливкова рада обраних вищих посадових осіб, які приступили до виконання своїх нових посад 1 липня. Тепер Виконавчий секретаріат МОК включає двох нових заступників директора: Мустафу Сепетчі, який відповідає за адміністративні та фінансові питання, і Хайме Лілло, який буде контролювати технічні, економічні та рекламні підрозділи. Після першого місяця роботи ми зустрічаємося з ними, щоб поговорити про їхні цілі та очікування.

"Мені пощастило працювати в МОК та в оливковому секторі, і я радий мати справу з найздоровішим і найціннішим продуктом у світі», – сказав 41-річний Мустафа Сепетчі, який сказав, що прагне відновити адміністративну та фінансову структуру компанії. МОК та забезпечити оптимальне використання ресурсів організації.



Підвищення видимості та визнання МОК забезпечить доступ до точної інформації та ефективних рішень проблем, з якими стикаються в оливковому світі. - заступник директора МОК Мустафа Сепетчі

Він отримав ступінь з політичних наук в Університеті Анкари, після чого спеціалізувався на міжнародних відносинах, отримавши ступінь магістра в Лондонському Метрополітен Університеті.

Сепетчі провів довгий час, працюючи внутрішнім аудитором в державному управлінні, особливо у зв'язку з реструктуризацією провінції, проведеною Міністерством митної справи і торгівлі.

Як керівник Департаменту закордонних справ Міністерства митної справи і торгівлі з 2011 року, Сепетчі представляв Туреччину в МОК і відповідав за нагляд за визнанням тестування оливкової олії лабораторій та створення третьої міжнародної колекції плазми зародків оливок у співпраці з МОК.

Мустафа Сепетчі

У цій якості він брав активну участь у переговорах Міжнародна угода про оливкову олію та столові оливки у 2015 році. Як постійний учасник міжнародних зустрічей у Міжнародній організації праці (МОП), Міжнародному кооперативному альянсі (ICA) та ФАО, Сепетчі був висунутий Туреччиною на посаду заступника директора та обраний МОК країни-члени в кінці процесу відбору.

Ключовою сферою його нової ролі є посилення центральної позиції МОК у секторі оливкової олії та столових олив. ​"Підвищення видимості та впізнаваності МОК забезпечить доступ до точної інформації та ефективні рішення проблем, що виникають в оливковому світі», – сказав новий заступник директора. ​"Це також стане інструментом для спільної діяльності зі стандартизації, оскільки МОК має стати місцем зустрічі для всіх операторів у цьому секторі». Його намір полягає в тому, що МОК буде реструктуризовано таким чином, щоб він міг відігравати роль світового довідника для документації та інформації.

Сепетчі також відповідає за управління бюджетом МОК і сказав, що він сповнений рішучості зробити все можливе для досягнення цілей Міжнародної угоди та забезпечення збалансованого бюджету, щоб зробити це можливим.

Крім того, його метою є покращення інформаційної системи, щоб забезпечити відстежуваність, легкий і швидкий доступ і прозорість, а також краще відповідати очікуванням країн-членів і сектору. ​"У сучасному світі інформаційні технології з кожним днем ​​займають все більше місця в нашому житті», – зазначив він. ​"Ймовірно, що ця тенденція збережеться та набиратиме швидкість у майбутньому. Ми прагнемо розробити інформаційну систему, яка зміцнить потенціал та досвід МОК».

Про це повідомив заступник директора Хайме Лілло Olive Oil Times, ​"Моя мета — працювати разом з командою над новою фазою МОК і дати йому новий імпульс відповідно до нової Угоди».

42-річний Лілло — інженер-сільськогосподарський інженер із освітою в Політехнічному університеті Мадрида. Працював у Постійному представництві Іспанії при ЄС та спеціальним радником Міністерства сільського господарства.

Як колишній посадовець Генерального директорату з питань сільського господарства та розвитку сільських районів Європейської Комісії, він також тісно співпрацював з різними неурядовими організаціями над низкою проектів розвитку та співпраці.

Хайме Лілло

Лілло постійний учасник міжнародних зустрічей Організації Об'єднаних Націй, ФАО, СОТ та ОЕСР. На додаток до управління технічним портфелем МОК, який включає науково-дослідні роботи та навколишнє середовище, навчання та конкретні операції та хімія оливкової олії та стандартизації, новий заступник директора, який був призначений Іспанією на цю роль, стежитиме за кампаніями стимулювання споживання оливкової олії та економічними дослідженнями, які проводить МОК, на додаток до запланованого запуску всесвітньої обсерваторії з оливкової олії.

Виконавчий директор також доручив йому координувати Всесвітній день оливок, який щороку проводиться 26 листопада, який планується відзначати країнами-членами за грантової підтримки МОК.

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"Я буду діяти для досягнення цілей, закладених в Угоду: наблизитися до споживачів, посилити гармонізацію стандарту та полегшити доступ нових країн до МОК».

Він вважає, що роль оливкових дерев у боротьбі зі зміною клімату є дуже важливою, і це також є проблемою МОК подає на COP22 у листопаді (22nd Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату РКЗК ООН).

Лілло, який за останні роки спостерігав велику еволюцію Іспанська оливкова олія, розкрив деякі особисті подробиці про свою пристрасть до оливкової олії першого віджиму, яка почалася, коли він був дитиною: ​"Я пішов у гості до свого дядька в Хаен, який мав оливковий гай, і ми скуштували нову оливкову олію першого віджиму, яка щойно вийшла з млина. Зараз вранці я зазвичай їду хліб з оливковою олією першого віджиму та помідорами чи медом, і я завжди хочу мати різні олії різних сортів, щоб використовувати їх відповідно до їжі».

