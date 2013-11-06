Італія шукає допомоги для стримування вбивці оливкового дерева

Депутат Європарламенту Паоло де Кастро
Кажуть, що надзвичайні кошти ЄС обіцяли допомогти обмежити поширення хвороби рослин, яка вбиває оливкові дерева в Італії.
Італійський уряд заявляє, що створює спеціальну групу щодо спалаху, який, як вважають, викликаний бактерією Xylella fastidiosa.
За словами італійських членів Європейського парламенту (ЄП) Паоло де Кастро (S&D) і Серджіо Паоло Франческо Сільвестріса (PPE), близько 8,000 600,000 га оливкових гаїв у районі Саленто в Апулії вже постраждали, і близько - - оливкових дерев потрібно буде зняти. знищено.
Захворювання поширюється комахами
В письмове запитання Звернувшись до Європейської комісії щодо заходів стримування, Де Кастро сказав, що бактерія викликає висихання листя і потемніння деревини, що в кінцевому підсумку вбиває заражене дерево.
Хвороба була "поширюється дуже швидко, створюючи економічну та екологічну загрозу для цілого регіону, де виробництво оливок є основною сільськогосподарською діяльністю, а багатовікові оливкові дерева становлять неоціненно цінну частину ландшафту та природної спадщини».
"За його словами, хвороба, яка, як вважають, переноситься цикадкою (Cicadellidae), поки що не поширюється далі і ще менше вражає оливкові дерева в решті Європи.
Він запитав, які фінансові та інші заходи планує Комісія "містять швидке поширення хвороби».
"Серйозна загроза для європейських виробників оливок»
Сільвестріс сказав, що це була перша поява в Європі збудника рослини, на думку експертів "серйозна загроза для європейських виробників оливок, враховуючи темпи, з якими поширюється хвороба».
За його словами, в районі між Галліполі та Удженто в регіоні Саленто проводиться масштабна обрізка оливкових дерев, щоб видалити частини, висохлі через хворобу.
Серед інших заходів він закликав витратити гроші на екстрену програму наукових досліджень і заходів з охорони здоров’я рослин, а також європейську базу даних геному патогенів сільськогосподарських культур для централізації інформації про бактерії та паразитів.
Xylella fastidiosa (Фото: Університет Джорджії)
As повідомили минулого тижня, член Європарламенту від Італії Раффаеле Бальдассар (PPE) також закликав надати термінову допомогу.
Досі оливкова олія з Апулії "відмінна якість”
Olive Oil Times поки не зміг підтвердити повідомлення в італійській пресі про те, що єврокомісар з питань охорони здоров’я та споживчих питань Тоніо Борг пообіцяв надзвичайну допомогу.
Італійські ЗМІ також повідомили, що міністр сільського господарства Італії Нунція де Джіроламо пообіцяла створити робочу групу з цієї хвороби, якій допоможуть прибути два експерти з Каліфорнійського університету.
Хвороба Пірса, викликана Xylella fastidiosa, була відкрита в 1892 році каліфорнійцем Ньютоном Б. Пірсом на винограді в Каліфорнії.
Де Джироламо сказав у прес-релізі, що хвороба не вражає оливкові плоди і що оливкова олія з Апулії продовжує бути поширеною. "відмінна якість» і один із найкорисніших продуктів харчування для людини.
Паніка, розгубленість, песимізм
Спалах викликав деяку паніку та розгубленість серед виробників оливок щодо справжніх причин хвороби та причин її швидкого поширення в останні місяці.
Це також викликає песимізм серед деяких виробників, наприклад, висловив фермер на одному форумі, який сказав, що це звучить як "у наступні п’ять років ми «бачимо обвал оливкових дерев Саленто».
Хоча додавши це "роками багато оливкових гаїв перебували в занедбаному стані», — це буде "розриваю моє серце, коли знаю, що багато гігантів Саленто зникнуть у найближчі роки… Я не уявляю свою землю без оливкових дерев», — сказав він.