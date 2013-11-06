Італія шукає допомоги для стримування вбивці оливкового дерева



Депутат Європарламенту Паоло де Кастро

Кажуть, що надзвичайні кошти ЄС обіцяли допомогти обмежити поширення хвороби рослин, яка вбиває оливкові дерева в Італії.

Італійський уряд заявляє, що створює спеціальну групу щодо спалаху, який, як вважають, викликаний бактерією Xylella fastidiosa.

За словами італійських членів Європейського парламенту (ЄП) Паоло де Кастро (S&D) і Серджіо Паоло Франческо Сільвестріса (PPE), близько 8,000 600,000 га оливкових гаїв у районі Саленто в Апулії вже постраждали, і близько - - оливкових дерев потрібно буде зняти. знищено.

Захворювання поширюється комахами

В письмове запитання Звернувшись до Європейської комісії щодо заходів стримування, Де Кастро сказав, що бактерія викликає висихання листя і потемніння деревини, що в кінцевому підсумку вбиває заражене дерево.

Хвороба була ​"поширюється дуже швидко, створюючи економічну та екологічну загрозу для цілого регіону, де виробництво оливок є основною сільськогосподарською діяльністю, а багатовікові оливкові дерева становлять неоціненно цінну частину ландшафту та природної спадщини».

"За його словами, хвороба, яка, як вважають, переноситься цикадкою (Cicadellidae), поки що не поширюється далі і ще менше вражає оливкові дерева в решті Європи.

Він запитав, які фінансові та інші заходи планує Комісія ​"містять швидке поширення хвороби».

"Серйозна загроза для європейських виробників оливок»

Сільвестріс сказав, що це була перша поява в Європі збудника рослини, на думку експертів ​"серйозна загроза для європейських виробників оливок, враховуючи темпи, з якими поширюється хвороба».

За його словами, в районі між Галліполі та Удженто в регіоні Саленто проводиться масштабна обрізка оливкових дерев, щоб видалити частини, висохлі через хворобу.

Серед інших заходів він закликав витратити гроші на екстрену програму наукових досліджень і заходів з охорони здоров’я рослин, а також європейську базу даних геному патогенів сільськогосподарських культур для централізації інформації про бактерії та паразитів.



Xylella fastidiosa (Фото: Університет Джорджії)

As повідомили минулого тижня, член Європарламенту від Італії Раффаеле Бальдассар (PPE) також закликав надати термінову допомогу.

Досі оливкова олія з Апулії ​"відмінна якість”

Olive Oil Times поки не зміг підтвердити повідомлення в італійській пресі про те, що єврокомісар з питань охорони здоров’я та споживчих питань Тоніо Борг пообіцяв надзвичайну допомогу.

Італійські ЗМІ також повідомили, що міністр сільського господарства Італії Нунція де Джіроламо пообіцяла створити робочу групу з цієї хвороби, якій допоможуть прибути два експерти з Каліфорнійського університету.

Хвороба Пірса, викликана Xylella fastidiosa, була відкрита в 1892 році каліфорнійцем Ньютоном Б. Пірсом на винограді в Каліфорнії.

Де Джироламо сказав у прес-релізі, що хвороба не вражає оливкові плоди і що оливкова олія з Апулії продовжує бути поширеною. ​"відмінна якість» і один із найкорисніших продуктів харчування для людини.

Паніка, розгубленість, песимізм

Спалах викликав деяку паніку та розгубленість серед виробників оливок щодо справжніх причин хвороби та причин її швидкого поширення в останні місяці.

Це також викликає песимізм серед деяких виробників, наприклад, висловив фермер на одному форумі, який сказав, що це звучить як ​"у наступні п’ять років ми «бачимо обвал оливкових дерев Саленто».

Хоча додавши це ​"роками багато оливкових гаїв перебували в занедбаному стані», — це буде ​"розриваю моє серце, коли знаю, що багато гігантів Саленто зникнуть у найближчі роки… Я не уявляю свою землю без оливкових дерев», — сказав він.